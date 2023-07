[Deal du jour] La deuxième version de la fameuse pompe à air portable de Xiaomi est disponible sur Amazon, et elle est déjà en promo pour les Prime Day. Un accessoire indispensable pour gonfler vos ballons, vos roues de vélo, de trottinette, ou de scooter.

C’est quoi, la promotion sur la Mi Portable Air Pump 2 ?

Le premier compresseur portatif de Xiaomi est vendu sur le site de la marque au prix de 59,99 €. La deuxième version de la pompe à air portable de la marque, la Mi Portable Air Pump 2, n’est pas encore disponible sur le store français. Elle est cependant trouvable sur Amazon pour les Prime Day, au prix de 47,99 €. Attention, la notice n’est qu’en chinois. Toutefois, vous pouvez consulter la version française de la première version, strictement identique, sur la page dédiée.

C’est quoi, cette pompe à air portable de Xiaomi ?

La Mi Portable Air Pump 2S est une pompe à air électrique qui permet de gonfler les ballons, ainsi que plusieurs types de pneus. Elle permet aussi de vérifier et de maintenir la pression de ses pneus. Son poids de 490 g et ses dimensions de 123 × 75,5 × 45,8 mm en font un appareil facile à glisser dans le sac, pendant une sortie vélo. Bien qu’un peu lourde, son design compact est tout de même idéal, et prend le moins de place possible. Elle s’accompagne d’un sac de rangement en toile.

Trois embouts sont fournis, dont un embout de gonflage standard pour tous les types de pneus, ainsi que plusieurs modes de gonflages. Ces derniers sont librement sélectionnables via l’écran intégré. En plus des cinq modes déjà présents dans la 1S (Mode libre, Mode bicyclette, Mode moto, Mode auto, Mode ballon), vous pouvez compter sur un nouveau mode de gonflage pour les roues de votre Scooter. Chaque mode a une valeur de pression d’air prédéfinie (PSI, BAR, KPA, KG/CM²), et vous pourrez relever la pression des pneus précisément, à ±1 psi, afin d’éviter le surgonflage. Niveau gonflage, le cylindre de haute précision supporte jusqu’à 150 psi et remplit en théorie un pneu de vélo en moins de 90 secondes.

La Xiaomi Portable Air Pump 2S est l’accessoire indispensable des sorties à vélo // Source : Xiaomi

Est-ce que cette pompe à air de Xiaomi est une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire si vous êtes souvent confronté aux pneus à plats, ou aux ballons dégonflés. Pour celles et ceux qui vont se déplacer en deux roues cet été, une pompe à air est de plus indispensable. La Mi Portable Air Pump 2S est simple à utiliser. Il vous suffit de retirer le tuyau de gonflage et de le raccorder au pneu à gonfler. Une fois choisi le mode de gonflage, appuyez sur le bouton central pour commencer à gonfler ou vérifier la pression des pneus via l’écran LCD. Le compresseur de Xiaomi s’éteint automatiquement sans gonflage excessif. Dans les faits, même si Xiaomi promet le gonflage de deux pneus de voiture en une seule charge, le compresseur aura parfois du mal à gonfler et surchauffera pas mal. Même si la promesse est belle, la Air Pump 2S est à réserver pour les deux-roues.

En ce qui concerne les améliorations par rapport à la précédente version, la vitesse de gonflage est plus rapide d’environ 25 %, et son autonomie revue à la hausse, avec jusqu’à 10 gonflages en continu avec une charge complète. Plus concrètement, comptez 3 h de charge pour moins de 30 minutes d’autonomie. La Mi Portable Air Pump 2S se recharge via un chargeur USB C, malheureusement non inclus. Enfin, notez qu’elle possède une lampe intégrée, dans le cas d’une sortie vélo nocturne qui tourne mal.

