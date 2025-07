Lecture Zen Résumer l'article

Amazon s’apprête à lancer ses fameux Prime Day : des ventes flash exclusives sur sa grande marketplace, qui s’étendent sur plusieurs jours. C’est une occasion idéale pour réaliser de belles économies sur de nombreux produits, tous rayons confondus. Cependant, quelques subtilités sont à connaître si vous souhaitez vraiment profiter des prix barrés. Voici le guide complet pour l’Amazon Prime Day 2025.

C’est désormais une tradition chez Amazon : les Prime Day (oui, on dit Prime Day au singulier !) font leur retour en ce début de mois de juillet, en même temps que les soldes. Amazon propose une multitude de promotions et de prix cassés sur une large sélection de produits, toutes catégories confondues. Cet évènement permet de récompenser la fidélité des membres « Prime » avec des promos exclusives, en plus des multiples avantages compris dans l’abonnement Prime.

Les offres déferleront sur la plateforme de Jeff Bezos dès le 8 juillet à minuit, et bonne nouvelle cette année la vente flash dure deux fois plus longtemps. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces fameux Prime Day pour en profiter.

La date des Prime Day 2025

Les Prime Day ont lieu du mardi 8 juillet à minuit jusqu’au vendredi 11 juillet à 23 h 59. Une belle surprise cette année, puisque l’événement s’étend sur quatre jours, soit deux de plus qu’à l’accoutumée.

Amazon semble vouloir offrir davantage de temps aux membres Prime pour profiter des offres exclusives — reste à voir si les promotions seront aussi intéressantes jusqu’à la fin de la période.

C’est quoi l’Amazon Prime Day ?

Depuis 2015, la plus grande marketplace lance deux fois par an une courte période (habituellement deux jours) pendant laquelle bons plans et prix cassés abondent.

Amazon a longtemps appelé cette période les « Prime Day », mais certaines éditions ont connu quelques fantaisies quant à son appellation d’origine. Pour cette édition, Amazon semble être revenu à la source avec « Prime Day 2025 » en communiquant autour de ses « ventes flash ».

Peu importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse, le principe reste le même et seuls les abonnés Prime pourront profiter des ventes flash pendant les Prime Day.

Comme nous le disions plus haut, les offres des Prime Day sont réservées aux abonnés du service Amazon Prime. Créer un simple compte n’est pas suffisant et il est impératif de souscrire à l’abonnement premium d’Amazon, pour en profiter. L’abonnement est payant et pour 69,90 € annuel, ou 6,99 €/ mois, vous devenez membre d’Amazon Prime et accédez à plusieurs avantages dont :

Une livraison dans les 24 h pour les produits estampillés Amazon Prime

L’accès à la plateforme de streaming musical Amazon Music

L’adhésion au service de SVOD Amazon Prime Video

Le stockage de vos photos sur le cloud d’Amazon

Pour ceux qui ne veulent pas dépenser un centime, mais qui souhaitent tout de même profiter des offres Prime Day, il est possible d’obtenir un abonnement gratuit de 30 jours d’essai pour toute nouvelle inscription.

Présentation de l’abonnement Amazon Prime // Source : Amazon

Les 4 étapes pour trouver les bons deals sur Amazon pendant le Prime Day

Consommation raisonnée et période de promotion ne sont pas incompatibles, à condition d’avoir correctement appréhendé ses achats. Pour éviter de regretter cette « superbe coque de téléphone » ou ce « magnifique aspirateur rouge fluo » de trois tonnes, mais inefficace, qui valaient tous les deux le coup, suivez scrupuleusement ces conseils.

1. Se préparer avant la période de ventes flash

On ne le répètera jamais assez tant les techniques commerciales manipulent à la perfection nos instincts les plus primaires, mais il faut se préparer avant d’acheter. On a beau le savoir, il est souvent difficile de résister, et moins on se sent concerné par les pièges que nous tendent nos impulsions, plus grand est le risque de se faire prendre au jeu.

Le mieux pour éviter toute dépense superflue, ou toute bataille interne pour résister aux rouages du marketing, c’est de convenablement anticiper ses achats. Une liste et un budget vous éviteront bien des écueils et vous aborderez sereinement n’importe quel évènement commercial de ce genre. Rendez-vous sur nos guides d’achat thématique pour trouver le bon produit en fonction de vos besoins. Vous y trouverez des conseils pour faire votre et choix ainsi qu’une sélection de modèles testés et approuvés :

2. Suivre l’évolution des prix

Une fois votre liste établie, pensez à vérifier les prix quelques jours avant le début des Prime Day. Bien qu’Amazon fasse partie des plateformes marchandes les plus fiables, il peut arriver de trouver des prix barrés, parfois exagérés. Par ailleurs, méfiez-vous des prix excessivement bas et privilégiez les offres estampillées « Prime » pour éviter les mauvaises surprises.

Pour les plus pointilleux, vous pouvez utiliser l’extension Chrome Keepa pour consulter l’évolution du prix ces 30 derniers jours, et ainsi voir s’il s’agit d’une bonne affaire ou non.

Évolution du prix des AirPods Pro 2 au cours des 30 derniers jours // Source : Capture Numerama

3. Se connecter dès l’ouverture des Prime Day et plusieurs fois dans la journée

Liste en main, vous n’avez plus qu’à vous rendre sur Amazon pour profiter des meilleures promotions.

Il faut savoir qu’Amazon renouvelle ses offres tout au long de l’évènement. Si le ventilateur ou la souris gaming que vous avez repéré sont affichés à plein tarif à 9 h, ils seront peut-être moitié moins chers à la fin de la journée. Si certains doigts affûtés cliqueront à un rythme effréné pour rafraîchir la page toutes les deux minutes, il est inutile d’en arriver jusque-là.

Quelques conseils une fois sur Amazon Privilégiez les offres « Prime »

Entrez directement le nom du produit dans le champ de recherche

Prenez le temps de lire les avis

Consultez la fiche technique dans son intégralité

Assurez-vous qu’il s’agisse d’un produit neuf

Vérifier si la boutique est officiel et fiable

Cependant, si vous voyez passer une promotion intéressante sur un produit de votre liste, n’hésitez pas trop longtemps. Les stocks ne sont pas illimités et il faut faire vite. Surtout sur les produits récents ou les références connues de grandes marques. D’où l’importance de se préparer en amont de l’évènement pour éviter de céder à cette crainte irraisonné de manquer LA bonne affaire, ou pire, d’être victime du marketing de l’urgence et de succomber à l’achat compulsif, rarement utile.

Attention, toutes les catégories sont concernées par les ventes flash. Vous serez probablement tenté de découvrir leur sélection « gaming » ou « objet connecté », mais quelle utilité si ce que vous désirez acheter en promotion c’est : un ordinateur portable ? En entrant la référence de ce que vous convoitez directement dans le champ de recherche, vous évitez les risques de tentation.

4. Suivre le guide spécial Amazon Prime Day 2025 sur Numerama

Profitez pleinement des offres Prime Day peut être chronophage. Pour vous épargner les recherches et vous éviter de faire les mauvais choix, Numerama mettra à jour régulièrement un guide référençant les meilleures offres sur tout le rayon tech. Comme à chaque évènement commercial, vous retrouverez une sélection de bons plans sur les smartphones, PC, tablettes, aspirateurs robots et bien plus. Les offres ne seront pas forcément les plus alléchantes en termes de pourcentage de remise, mais les plus rentables sur le moyen long terme.

On considère que les Prime Day c’est davantage l’occasion de s’équiper avec des produits de qualité que de multiplier les appareils bon marché de piètre qualité. Vous retrouverez dans nos guides, une sélection de modèles abordable à l’excellent rapport qualité prix.

Quand auront lieu les prochains Prime Day ?

Les Prime Day ont lieu deux fois dans l’année à un intervalle assez réduit. Habituellement, la première édition a lieu mi-juillet et la seconde en octobre. Il faudra donc attendre quelques mois pour la prochaine édition des Prime Day.

