Le 7 septembre à 19 heures, Apple organise sa traditionnelle keynote de rentrée. Ce sont les iPhone qui devraient être les vedettes de l’événement. Mais, d’autres nouveautés sont attendues.

L’iPhone 14 arrive, avec un peu d’avance par rapport aux années précédentes. Mercredi 24 août 2022, Apple a invité la presse à sa prochaine conférence, qui aura lieu le 7 septembre à Cupertino, dans la salle du Steve Jobs Theater, située juste à côté de son campus. C’est la première fois depuis 2019 qu’un événement a lieu là-bas, après un événement hybride en juin 2022, avec la diffusion d’une keynote virtuelle en plein air. Aucun iPhone n’avait été présenté « physiquement » depuis l’iPhone 11, à une époque où le Covid-19 n’existait pas.

À quoi faut-il s’attendre le 7 septembre ? Une seule chose est sûre : iPadOS 16 ne sera pas lancé à cette date, puisqu’Apple a repoussé sa sortie. Les autres nouveautés sont plus simples à prédire, voici nos projections.

iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

Rendu supposé des iPhone 14. // Source : MacRumors

C’est une certitude, les iPhone 14 seront au rendez-vous le 7 septembre. Cette année encore, Apple devrait lancer deux gammes, mais réduire le nombre de tailles proposées. Il y aurait :

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max : 6,1 et 6,7 pouces, puce A15 Bionic de l’année dernière, module caméra avec peu d’évolution, passage à un écran 120 Hz.

6,1 et 6,7 pouces, puce A15 Bionic de l’année dernière, module caméra avec peu d’évolution, passage à un écran 120 Hz. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max : 6,1 et 6,7 pouces, nouvelle puce A16, nouveau module caméra avec capteur de 48 Mpix, vidéo 8K, écran 120 Hz avec technologie always-on-display, fin de l’encoche…

La gamme « mini » tirerait sa révérence seulement deux ans après son introduction, au profit d’un grand iPhone non-Pro. C’est la première fois qu’il y aurait autant de différences entre l’iPhone normal et l’iPhone Pro, ce qui devrait s’accompagner d’une hausse des prix. Au passage, notons que tous ces iPhone devraient conserver un port Lightning. Le passage à l’USB-C, rendu obligatoire par l’Union européenne, attendrait l’année prochaine.

Apple Watch Series 8, Apple Watch SE et Apple Watch Pro

L’Apple Watch Series 7. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Qui dit keynote dédiée à l’iPhone dit généralement nouvelle Apple Watch. La plus fidèle alliée du smartphone d’Apple devrait être à l’honneur, avec plusieurs nouveautés au programme. Rares sont les années avec autant de nouvelles montres attendues :

Apple Watch Series 8 : une petite évolution du modèle de l’année dernière, l’Apple Watch Series 7. La seule rumeur concerne l’ajout d’un capteur de température corporelle, pour détecter une potentielle montée de fièvre.

une petite évolution du modèle de l’année dernière, l’Apple Watch Series 7. La seule rumeur concerne l’ajout d’un capteur de température corporelle, pour détecter une potentielle montée de fièvre. Apple Watch SE : la montre premier prix d’Apple aurait enfin le droit à une mise à jour, deux ans après son introduction. N’espérez cependant pas un nouveau design, les changements seraient surtout techniques.

: la montre premier prix d’Apple aurait enfin le droit à une mise à jour, deux ans après son introduction. N’espérez cependant pas un nouveau design, les changements seraient surtout techniques. Apple Watch Pro (?) : c’est une première, Apple devrait lancer une nouvelle montre haut de gamme. Cette remplaçante de l’Apple Watch Edition, qui n’avait pour seule différence que son matériau, serait plus solide et plus endurante et devrait avoir droit à un nouveau design. Son nom est inconnu, mais la piste de l’Apple Watch Pro est cohérente, au vu des récentes habitudes d’Apple (iPhone Pro, AirPods Pro, etc.)

AirPods Pro 2, trois ans plus tard

Les AirPods Pro sont sortis en 2019. Déjà. // Source : Apple

Le temps passe vite. La preuve, les AirPods Pro ont déjà trois ans. Sortis en 2019, les écouteurs intra-auriculaires d’Apple dominent toujours le marché aujourd’hui. La concurrence commence à peine à faire mieux, ce qui prouve à quel point les écouteurs d’Apple sont bons.

Selon les rumeurs, la seconde génération est sur le point d’être lancée. Est-ce que ce sera en septembre ? C’est possible, mais pas sûr. Apple n’a pas d’historique stable avec ses écouteurs. Il y en a eu en septembre, en mars, mais aussi à des moments complètement aléatoires, par simple communiqué de presse. La logique voudrait tout de même que les AirPods Pro 2 soient lancés en même temps que les iPhone 14. Les deux vont de paire.

Quelles sont les nouveautés attendues ? Un meilleur rendu sonore naturellement, ainsi que de nouvelles fonctions de localisation (pour faire sonner le boîtier quand on le cherche). Enfin, Apple devrait annoncer un nouveau codec audio, pour rendre l’écoute lossless possible en Bluetooth, comme Samsung en août.

iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16

iOS 16 réintroduit le pourcentage de la batterie ! 😅 // Source : Numerama

Il n’y aura pas d’iPadOS 16 et de macOS Ventura le 7 septembre (une nouvelle keynote aura probablement lieu en octobre). En revanche, Apple devrait donner les dates de sortie d’iOS 16, watchOS 9, tvOS 16 et d’audioOS 16, pour les HomePod. Ce sera vraisemblablement le 12 ou le 14 septembre, à en juger par les habitudes de la marque. Dans la foulée de la conférence, un candidat à la version finale devrait être proposé aux testeurs.

Au passage, du côté des services, on attend toujours le lancement d’Apple Music Classical, promis pour 2022. Le voir le 7 septembre ne serait pas étonnant.

Des iPad en septembre ? Ou en octobre ?

L’iPad Pro de 2021. // Source : Louise Audry pour Numerama

Enfin, il n’est pas impossible de découvrir de nouveaux iPad le 7 septembre. La logique voudrait qu’Apple attendre octobre et iPadOS 16 pour les lancer, mais l’iPad est un produit important pour la rentrée d’Apple. Des mises à jour de l’iPad d’entrée de gamme (avec un nouveau design et un port USB Type-C) et de l’iPad Pro (écran mini-LED, puce M2…) sont attendues dans les prochaines semaines.

On a tendance à penser que ce ne sera pas pour le 7 septembre, mais Apple nous avait surpris l’année dernière en annonçant des iPad lors de la keynote dédiée à ses iPhone.

Il restera quoi, en octobre ?

D’autres nouveautés sont attendues du côté d’Apple pour la fin de l’année, ce qui veut dire que tout ne pourra pas être montré en septembre. On devrait notamment découvrir :

iPadOS 16 (et les nouveaux iPad s’ils ne sont pas lancés le 7 septembre).

macOS Ventura.

De nouveaux Mac avec une puce M2, on attend notamment le Mac Pro, seul Mac encore avec une puce Intel aujourd’hui.

Le grand absent de cette liste est le casque de réalité mixte d’Apple, que l’on attend plutôt pour le tout début de l’année 2023. Certains le voient dans le carton d’invitation des étoiles en réalité augmentée, on y voit plutôt de l’astrophotographie, qui pourrait être une des nouveautés de l’iPhone 14. Il est peu probable d’entendre parler du casque avant janvier 2023, choix qui serait un clin d’œil à l’annonce de l’iPhone de janvier 2007.