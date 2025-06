Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Intégrer Apple CarPlay ou Android Auto à sa voiture, c’est possible avec cet autoradio avec écran tactile compatible. Il profite d’une réduction intéressante à l’occasion des soldes d’été.

Si vous prenez quotidiennement votre voiture ou louez occasionnellement des véhicules lors de vos vacances, vous avez sûrement constaté que les écrans intégrés au tableau de bord manquent d’ergonomie, quand il y en a un. CarPlay, et Android Auto sont des technologies qui permettent d’afficher et d’utiliser certaines applications de votre smartphone sur l’écran de la voiture que vous utilisez. Mais seules les voitures relativement récentes en sont équipées. Alors, comment faire pour en profiter sans changer de voiture ? Il existe plusieurs solutions, et la meilleure reste d’acheter un autoradio prévu à cet effet (sans remplacer celui de votre véhicule).

L’autoradio sans Fil Avylet pour CarPlay et Android Auto, avec écran de 7 pouces, est normalement vendu 69,99 €. Il est proposé pour les soldes au prix de 55,47 € sur Amazon, grâce à un coupon à cocher sur la page du produit avant de le mettre dans le panier.

C’est quoi, cet autoradio pour Carplay et Android auto ?

Avec Apple CarPlay et Android Auto, vous pouvez accéder à une interface optimisée d’iOS et d’Android sur l’écran de votre voiture pour accéder sans fil à la navigation, la musique, les appels ou vos playlists Spotify. Si vous n’avez pas d’écran dans votre véhicule, cet autoradio est tout trouvé, car il dispose même de son propre écran, ce qui est encore mieux. Le système est rapide à installer via un support magnétique à fixer sur votre tableau de bord, sans retirer votre autoradio d’origine.

Autoradio sans Fil Avylet // Source : Avylet

Il vous suffit ensuite de brancher l’appareil à l’allume-cigare de la voiture (ou à un port USB), et de le connecter une première fois en Bluetooth ou en Wi-Fi. Il se reconnecte automatiquement en entrant dans la voiture. Siri et Google Assistant sont présents pour une utilisation mains libres pour la navigation, les appels et messages et pour le multimédia. L’écran HD 7″ est réactif, lumineux et suffisamment grand pour être confortable à consulter.

À ce prix, l’Autoradio CarPlay est-il une bonne affaire ?

C’est un bon prix pour un accessoire pratique en voiture, et doté d’une interface simple, lisible et adaptée à la conduite. L’autoradio dispose de haut-parleurs intégrés, mais vous pourrez le connecter sans fil aux enceintes de votre voiture via Bluetooth ou une synchronisation FM, pour un meilleur audio. Notez que l’écran de démarrage est personnalisable. Le chargeur de voiture, le câble audio auxiliaire, le clip métallique et support magnétique sont compris.

Les points à retenir sur l’autoradio Avylet :

Rapide à installer

Les applications de votre smartphone sur l’écran intégré

Une bonne visibilité

