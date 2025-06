Lecture Zen Résumer l'article

La startup io de Jony Ive, ancien designer d’Apple, a été rachetée par OpenAI récemment. Mais, son nom et son idée s’inspireraient trop d’une autre startup, iyO. Dans le contexte de ce litige, la communication autour du rachat d’io par OpenAI a été supprimée.

OpenAI a supprimé ce 22 juin 2025 toute sa communication autour de son rachat de la startup io, fondée par Jony Ive. En cause, un litige avec une marque déposée au nom très similaire, qui conçoit également des produits fonctionnant avec de l’intelligence artificielle.

Cette startup a (presque) le même nom et la même idée qu’OpenAI et Jony Ive

Comme l’a rapporté Bloomberg le 22 juin, toute la communication autour du partenariat entre Jony Ive et OpenAI a été supprimée. Ils se sont associés le mois dernier, puisqu’OpenAI a racheté la startup de l’ancien designer d’Apple, io. Le tout pour un montant de 6,5 milliards de dollars. Leur objectif : fabriquer des produits liés à l’IA, et faire de Jony Ive le nouveau designer d’OpenAI (y compris logiciel).

Ce sont d’abord des internautes qui ont remarqué la suppression de la vidéo d’annonce et du billet de blog d’OpenAI. Pour répondre aux spéculations, les porte-paroles d’OpenAI et de Jony Ive se sont expliqués. Sur le billet, ainsi que dans un tweet publié le 23 juin par OpenAI, on peut lire que « cette page est temporairement inaccessible suite à une décision de justice, suite à une plainte déposée par iyO concernant notre utilisation du nom ‘io’. Nous ne sommes pas d’accord avec cette plainte et étudions actuellement nos options. »

io d’OpenAI et Jony Ive serait inspirée d’une autre startup

La société iyO avait déposé plainte contre OpenAI pour usurpation de marque déposée, afin d’interdire l’utilisation du nom « io » par OpenAI. Cette société fabrique aussi des produits fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle. Elle a été fondée au sein d’Alphabet (entreprise derrière Google), avant de prendre son « indépendance », tout en gardant Alphabet dans ses investisseurs. Elle conçoit des écouteurs permettant d’interagir avec des assistants vocaux, de manière autonome (sans smartphone). Pas encore lancés, ils devraient sortir cette année.

Si io n’a pas encore dévoilé de produit, on s’attend à ce que le projet de Jony Ive et d’OpenAI soit du même acabit, ce qui inquiète iyO. La plainte déposée va encore plus loin : iyO affirme qu’OpenAI et Jony Ive étaient au courant de l’existence de la startup depuis 2022 et qu’ils auraient eu accès à des prototypes et des informations techniques. À l’époque, OpenAI était en pourparlers avec iyO pour un éventuel investissement, comme le note Frandroid. LoveFrom, entreprise de design de Jony Ive, avait même réfléchi à investir dans iyO. La plainte suggère donc qu’OpenAI et LoveFrom se seraient rapprochés de l’entreprise seulement pour l’espionner.

L’acquisition d’io par OpenAI était prévue pour cet été, mais avec la décision de justice, l’opération est reportée. OpenAI et Jony Ive semblent aujourd’hui décidés à réagir juridiquement face à iyO.

