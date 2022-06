Lundi 6 juin 2022, Numerama était à Cupertino pour la WWDC 2022. Pour la première fois, des médias ont eu la possibilité de rentrer à l’intérieur de l’Apple Park. Nous avons réalisé plusieurs vidéos, une longue et six courtes, pour vous dévoiler un maximum d’informations sur les coulisses de l’événement.

Le 10 septembre 2019, Apple annonçait l’iPhone 11 depuis le Steve Jobs Theater, l’amphithéâtre de son campus Apple Park. À cette époque, qui aurait pu imaginer qu’il n’y aurait pas de nouveau keynote avant deux ans ? Même si Apple a organisé neuf événements entre 2020 et début 2022, aucun n’a eu lieu en présence de public. La pandémie de coronavirus a eu raison de la folie des événements Apple, qui se sont transformés en vidéos préenregistrées.

Deux ans et demi plus tard, voici le retour des keynotes Apple… ou presque. S’il y avait bien des centaines de développeurs et de médias présents à l’Apple Park le 6 juin 2022, dont Numerama, Apple a souhaité tirer les enseignements du Covid et créer de nouveaux événements adaptés à la situation. Tests antigéniques, masques obligatoires, conférence en plein air, rendez-vous virtuels… La WWDC 2022 était la première conférence de son genre. Nous avons décidé de vous la raconter dans plusieurs vidéos, afin de répondre aux questions que vous vous posez peut-être sur ce type d’événements.

