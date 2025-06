Lecture Zen Résumer l'article

Hideo Kojima, le réalisateur de Death Stranding 2, a expliqué avoir rencontré des difficultés techniques, notamment pour incorporer les acteurs asiatiques dans ses jeux. La faute à « leur belle peau lisse ».

Death Stranding 2: On the Beach met tout le monde d’accord sur sa partie graphique et technique époustouflante. Le nouveau jeu d’Hideo Kojima et du studio Kojima Productions en met plein les yeux, grâce aux prouesses du Decima Engine, le moteur graphique de Guerrilla Games. En dehors des décors bluffants et de la gestion de la lumière, la modélisation des personnages est aussi d’un réalisme impressionnant. Hideo Kojima admet que ce niveau de fidélité visuelle complique néanmoins l’inclusion d’un grand nombre d’acteurs asiatiques.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Dans un entretien accordé à IGN Japan, publié le 26 juin 2025, Hideo Kojima a évoqué les défis rencontrés lors de la modélisation de visages asiatiques pour Death Stranding 2: On the Beach. Le créateur japonais voudrait intégrer davantage d’acteurs japonais dans ses jeux, mais cela reste une tâche complexe selon lui. Les visages asiatiques, en particulier ceux des femmes et des personnes les plus jeunes, paraissent artificiels une fois convertis en modèles 3D. Il ajoute que « les Asiatiques, et pas seulement les Japonais, sont connus pour avoir une peau belle et lisse », et sans irrégularités visibles. Le rendu paraît alors irréaliste une fois intégré dans le moteur graphique.

George Miller, un bel exemple de pores de la peau // Source : Kojima Productions

Pixels et pores : copain comme cochons

Il semblerait donc que la technologie excelle pour capturer les petites imperfections de la peau. Les actrices et les acteurs plus âgés, ou celles et ceux à la peau imparfaite, offrent ainsi un meilleur rendu une fois numérisés. Le rendu graphique des visages dans Death Stranding 2: On the Beach est d’ailleurs si poussé qu’il est possible de distinguer les pores de la peau sur le visage de Sam Bridges, le héros du jeu. Quelques comédiens et comédiennes d’origine asiatique sont toutefois présents, dont Ma Dong-Seok (Dernier train pour Busan), Lauren Tsai (Terrace House), et Shiori Kutsuna, qui incarne le personnage de The Artist.

Hideo Kojima en profite pour soulever une autre barrière à l’inclusion d’asiatiques dans ses jeux : celle de la langue. Les scènes de Death Stranding 2 sont en effet tournées en anglais. Toujours à IGN, il raconte : « Nous enregistrerons avec d’autres acteurs dans un studio à Los Angeles, ce serait un problème s’ils ne maîtrisent pas l’anglais comme langue maternelle. […] Kutsuna a grandi en Australie, parle anglais. ». Vous l’aurez compris, si vous voulez être dans le prochain jeu d’Hideo Kojima, parlez anglais et ne prenez pas soin de votre peau.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama