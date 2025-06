Lecture Zen Résumer l'article

La bêta 2 d’iOS 26 réintroduit du contraste en arrière-plan de plusieurs éléments « Liquid Glass » pour améliorer la lisibilité. La transparence totale voulue par Apple n’aura tenu que deux semaines.

En 2013, avec la première bêta d’iOS 7, Apple avait proposé une vision radicale du futur de l’iPhone. Tout était plat et lumineux, le texte était fin et certains choix étaient vivement critiqués. La marque avait rapidement rectifié le tir avec les bêtas 2 et 3, en effectuant plusieurs retours en arrière.

Douze ans plus tard, avec iOS 26, on croirait revivre les mêmes événements. La bêta 2 de la future mise à jour de l’iPhone ne se contente pas d’améliorer la fluidité du système : elle marque déjà plusieurs retours en arrière. Parmi eux : le retour du contraste et du flou en arrière-plan des boutons du centre de contrôle, ce qui les rend beaucoup plus lisibles.

Bêta 1 à gauche, bêta 2 à droite. // Source : MacRumors

La transparence c’est bien, la lisibilité c’est mieux

Au programme de cette seconde bêta d’iOS 26 : un meilleur confort de lecture.

Quand on déploie le centre de contrôle, les boutons sont un peu moins transparents, ce qui permet au texte d’être plus facile à distinguer. En arrière-plan, le fond d’écran, qui était jusque-là flouté avec un léger effet gaussien, est désormais difficilement reconnaissable. Tout est beaucoup plus flou pour mettre en avant les boutons.

Les boutons d’iOS 26 b2 sont beaucoup plus faciles à lire. // Source : Numerama

Ces changements s’étendent à d’autres aspects du système, comme le centre de notifications, qui met mieux en avant les nouveaux messages, ou les widgets, désormais beaucoup plus contrastés et moins transparents. Spotlight ajoute aussi un cadre foncé aux icônes des applications, pour aider à mieux les voir. On note aussi d’autres changements, dans Safari notamment, pour que les utilisateurs accèdent plus facilement au menu des onglets. Apple semble avoir écouté les premières critiques et ouvre la porte à d’autres changements d’ici la version finale, en septembre.

macOS Tahoe répare sa plus grande erreur

Les autres systèmes d’exploitation d’Apple ont aussi reçu une bêta 2 le 23 juin. Un des changements les plus intéressants concerne macOS Tahoe 26, le futur OS du Mac.

Avec la bêta 1, Apple s’était attiré les foudres de ses fans historiques en changeant le sens du Finder. L’icône bicolore avait vu le bleu passer à droite, après quatre décennies à gauche.

Avec la bêta 2, Finder revient à son style historique. Il s’agit malgré tout d’une nouvelle icône, mais le bleu redevient l’élément de gauche et l’élément en arrière-plan.

L’icônes du Finder dans les bêtas 1 et 2 de macOS Tahoe. // Source : 9to5mac

Toutes les deux semaines environ, Apple devrait mettre à jour ses nouveaux OS avec plusieurs changements similaires. L’été s’annonce chargé pour les équipes de Cupertino qui préparent les iPhone et les Mac à l’une des mises à jour les plus marquantes de leur histoire récente. Les utilisateurs râleront forcément en septembre : Apple doit s’assurer de limiter les critiques.

