Les premières vagues de chaleur sont bien là. Les journées deviennent longues, étouffantes, et les nuits tout aussi difficiles. Pour souffler un peu, investir dans un ventilateur n’a rien d’un luxe, surtout que nous sommes au début de l’été. Bonne nouvelle : les soldes tombent à pic, avec une belle promo sur une valeur sûre de Rowenta.

Ça y est, on peut officiellement le dire : la canicule est bien installée. Pas moins de 84 départements sont placés en vigilance orange, et on n’est qu’au début de l’été… Autant dire que s’équiper d’un bon ventilateur ou d’un climatiseur mobile est une bonne idée — d’autant plus en pleine période de soldes.

À cette occasion, Amazon fait chuter le prix du Turbo Silence Extreme, désormais affiché à 79,99 € au lieu de 99,99 € (alors qu’il était lancé à 149,99 €). Une promotion qui tombe à point, visiblement : le produit est actuellement numéro 1 des ventes dans sa catégorie sur Amazon.

Le classement des meilleures ventes de ventilateurs sur pied sur Amazon

C’est quoi, ce ventilateur de Rowenta ?

Le design du Turbo Silence Extreme n’est pas des plus subtils. Plutôt que de faire dans la sobriété, Rowenta propose une armature imposante et un pied imposant peu élégant. Heureusement, ce gabarit massif s’accompagne d’excellentes finitions et offre une impression de solidité remarquable. Ses dimensions sont de 50 × 60 × 140 cm, et son pied télescopique permet de régler la hauteur jusqu’à 30 centimètres.

Rowenta turbo silence extreme // Source : Rowenta

Le tableau de commande, impossible à rater, est très simple à utiliser. Les commandes basiques permettent de sélectionner quatre vitesses de ventilation différentes, et de changer le mode parmi les cinq disponibles. Vous retrouverez la fonction Silence, adaptée à une ventilation pour la nuit, avec un faible niveau sonore de 45 dB. À l’inverse, la fonction Turbo Boost souffle de l’air jusqu’à 60 dB, mais offre un débit d’air plus puissant jusqu’à 80 m³/min. Notez la présence d’un mode baptisé Decrescendo qui diminue automatiquement le flux d’air toutes les 15 minutes.

Est-ce que ce ventilateur vaut le coup pendant les soldes ?

Moins de 80 € pendant les soldes, c’est une excellente affaire pour un ventilateur performant. Le Turbo Silence Extreme possède cinq pâles qui assurent un souffle puissant qui peut facilement remplir une pièce. Le ventilateur peut aussi osciller jusqu’à 120° pour une bonne amplitude.

Une télécommande basique est fournie, afin de contrôler le ventilateur à distance. Enfin, si vous l’utilisez la nuit dans votre chambre, une minuterie allant jusqu’à huit heures permet de programmer l’heure d’extinction du Turbo Silence.

