L'iPhone 14 ne sortira probablement que fin 2022, mais de nombreuses rumeurs circulent déjà sur le smartphone d'Apple, qui est censé connaître une possible refonte plus importante que les derniers appareils. Attention, il faut prendre ces informations avec des pincettes.

Il est rare que des rumeurs commencent à émerger sur un smartphone alors que son prédécesseur n’est même pas encore sorti. C’est pourtant ce qu’il s’est passé avec l’iPhone 14, dont les experts et observateurs ont commencé à parler avant même que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro ne soient mis en vente.

L’une des raisons principales réside dans l’ampleur des informations fuitées : si elles s’avéraient vraies, ces rumeurs entérineraient un brusque revirement pour Apple, avec de gros changements dans le fonctionnement et l’esthétique de ses smartphones.

Nous avons rassemblé ici tous les leaks et hypothèses soulevées autour de l’iPhone 14. Cet article est mis à jour régulièrement en fonction des nouvelles informations publiées — gardez toutefois en tête que l’on parle ici de rumeurs, et qu’il faut donc prendre chacune d’elles avec beaucoup de précautions en attendant l’officialisation d’Apple dans plusieurs mois.

Plus d’encoche, trou dans l’écran… toutes les rumeurs sur l’iPhone 14

L’encoche à l’avant disparaîtrait sur l’iPhone 14

Et si l’iPhone 14 n’avait plus d’encoche ? C’est la plus grosse rumeur qui s’est répandue depuis début septembre 2021, et qui continue à prendre de l’ampleur depuis.

Tout a commencé le 8 septembre, lorsque l’influenceur/leakeur professionnel Jon Prosser a publié une vidéo dans laquelle il parle de l’iPhone 14. On y voit des images qui ne sont pas des clichés officiels : le youtubeur a demandé à Ian Zelbo, un designer, de créer des designs à partir d’informations qu’une source lui aurait apportées.

La plus grande surprise de cette potentielle fuite se trouve évidemment sur la face avant de l’iPhone théorique : on n’y trouve plus aucune encoche. Or, cette barre noire est la marque de fabrique des smartphones d’Apple depuis l’iPhone X en 2017 : elle permet de regrouper toute la technologie hardware qui fait fonctionner Face ID, le système de reconnaissance faciale.

Se passer de ce « notch » serait un changement radical pour l’iPhone, mais impliquerait un gros travail technique chez Apple : il faudrait trouver un moyen de garder la puissance et l’efficacité de Face ID, sans que ses capteurs prennent autant de place à l’avant de l’appareil. La solution la plus instinctive serait de faire passer les capteurs sous l’écran, mais aucune information n’est encore allée dans ce sens.

Un trou dans l’écran

Si Apple a réussi à réduire sa largeur sur l’iPhone 13, l’encoche est toutefois toujours un élément disgracieux sur un écran qui se rêverait volontiers « all screen » (mais ne l’est pas). Il n’est pas hallucinant d’imaginer que la firme de Tim Cook cherche à s’en débarrasser pour se rapprocher de ce que proposent ses concurrents, comme, par exemple, un « trou dans l’écran ».

L’existence de ce trou sur les futurs modèles de téléphones Apple est une rumeur dont on entend parler depuis un moment dans le monde de la tech, car elle est portée depuis mars 2021 par Ming-Chi Kuo de TF International Securities, l’un des analystes les plus suivis du secteur sur les rumeurs Apple. Il l’a rappelée à nouveau dans un brief que s’est procuré MacRumors en septembre.

Un « nouveau design » pour l’iPhone 14

À peine trois semaines après ces premiers leaks (encore et toujours à l’état de rumeur, rappelons-le), c’est Mark Gurman, le journaliste spécialisé dans la tech de Bloomberg, qui en a remis une couche dans sa newsletter (Power On), et dont les informations se trouvent souvent être justes.

Il y écrit que les clients doivent s’attendre à un « redesign total » au niveau de l’iPhone 14 et du futur iPhone 14 Pro.

Selon Gurman, les « changements mineurs qui ont été apportés [entre l’iPhone 12 et le 13, ndlr] signifient que les ingénieurs d’Apple travaillent en coulisse sur des choses bien plus importantes, et qui prennent plus de temps. » Il est vrai qu’entre l’iPhone 12 et l’iPhone 13, les différences ne sont pas des plus flagrantes, même si au niveau du Pro, les améliorations techniques sont vraiment conséquentes, surtout au niveau de la vidéo.

L’arrière n’aurait plus de zone carrée

L’autre potentielle nouveauté amenée par le « leak » de Jon Prosser (qui est toutefois connu pour se tromper régulièrement) se trouve à l’arrière de l’iPhone 14 : la zone carrée qui encadre actuellement les capteurs au dos de l’appareil pourrait complètement disparaître.

Aujourd’hui sur les iPhone 12 et 13 par exemple, les capteurs dépassent de quelques millimètres du reste du dos du smartphone. Pour éviter que ces petits cercles ne soient tout seuls en relief (ce qui pourrait les fragiliser), Apple les intègre dans un carré, qui dépasse alors lui-même. Or, il est possible que l’iPhone 14 soit légèrement plus épais afin d’absorber cette protubérance, et d’apporter un rendu arrière totalement lisse.

Un capteur 48-megapixels

Et si le capteur des iPhone passait de 12 megapixels à… 48 megapixels ? C’est le même Ming-Chi Kuo de TF International Securities qui a abordé la possibilité dans son brief de septembre 2021. Il n’a pas apporté d’information complémentaire sur le sujet, mais cette piste a de quoi surprendre, vu que l’appareil photo 12 Mpx est la norme chez Apple depuis… l’iPhone X.

Un iPhone 14 en titane

Le châssis de l’iPhone 14 sera peut-être en partie composé d’un alliage de titane, a suggéré une note du cabinet JP Morgan Chase, sortie en juillet 2021. Il s’agirait d’une première pour Apple, qui n’utilise ces matériaux pour l’instant que sur certains modèles d’Apple Watch (et pour… sa carte bancaire, l’Apple Card).

Pas d’iPhone 14 mini

Plusieurs des sources citées dans cet article s’accordent à dire qu’il n’y aurait bientôt plus de nouvel iPhone mini vendu par Apple : visiblement, les ventes de l’iPhone 12 mini n’ont pas été satisfaisantes (au point où les lignes de production auraient été arrêtées) pour que la marque ait envie de continuer sur le long terme, après l’iPhone 13 mini.

Apple se focaliserait potentiellement sur des iPhone de taille plus « classique », délaissant le format pourtant agréable des smartphones qui peuvent rentrer dans toutes les poches.

Le Touch ID sous l’écran serait repoussé

Apple vend actuellement encore un modèle de smartphone disposant d’un bouton rond qui renvoie vers l’écran d’accueil, et qui permet de faire fonctionner Touch ID : l’iPhone SE. La technologie Touch ID permet au téléphone de reconnaître une ou plusieurs empreintes digitales, ce qui sert notamment à déverrouiller le smartphone.

Or depuis l’iPhone X et l’arrivée de Face ID, Touch ID n’existe plus sur les nouveaux modèles (car il n’y a plus de bouton physique sur la face avant de l’appareil). Apple chercherait à y remédier en développant un capteur d’empreinte sous l’écran. Seulement, d’après Ming-Chi Kuo, cette avancée (qui existe déjà sur des smartphones concurrents) aurait été repoussée à 2023 et non 2022.

Quand sortira l’iPhone 14 ?

Si l’on suit le calendrier habituel d’Apple et que l’entreprise garde son rythme, la gamme iPhone 14 devrait être présentée en septembre 2022, pour une commercialisation des appareils à l’automne. L’iPhone 13, par exemple, a été présenté le 14 septembre 2021, et vendu à compter du 24 septembre.

