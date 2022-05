Selon les indiscrétions de l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple envisagerait de remplacer le port Lightning des iPhone par de l’USB Type-C. La marque californienne se plierait ainsi aux nouvelles exigences européennes, après plus de 10 ans avec son port propriétaire.

Se dirige-t-on vers un changement historique ? Depuis 2012 et l’iPhone 5, la plupart des produits Apple se rechargent à l’aide d’un port Lightning, une technologie propriétaire saluée à ses débuts pour son aspect recto-verso. Depuis environ 2017, les autres constructeurs misent tous sur l’USB Type-C, une technologie universelle qui partage de nombreux points communs avec le Lightning, tout en allant plus vite (4 Gbps au maximum, contre 480 Mbps chez Apple). L’USB Type-C est présent dans la quasi-totalité des smartphones concurrents, mais aussi les ordinateurs, les tablettes, les casques, les consoles de jeu, etc. Seul Apple manque à l’appel, même si la marque utilise cette connectique dans ses Mac et iPad.

En septembre 2021, l‘Union européenne a annoncé son intention de rendre obligatoire l’utilisation d’un port USB Type-C sur les téléphones. Cette mesure, qui devrait rentrer en vigueur en 2024, pourrait interdire à Apple de vendre des produits seulement Lightning. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la marque californienne ne fera pas de résistance. L’iPhone 14, fin 2022, devrait être le dernier avec un port Lightning.

It's expected to see existing USB-C-related suppliers of Apple's ecosystem (e.g., IC controller, connector) become the market's focus in the next 1-2 years, thanks to vast orders from iPhones and accessories' adoption of USB-C ports. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022

L’iPhone 15 avec de l’USB Type-C en 2023 ?

Sur Twitter, Kuo indique qu’Apple aurait choisi le second semestre 2023 pour entamer cette transition. Le port Lightning aurait alors 12 ans et, comme le port 30 broches (dock) avant lui, tirerait sa révérence. L’iPhone 15 se rechargerait par USB Type-C, ce qui le rendrait compatible avec le chargeur d’un Mac ou d’une Nintendo Switch. On peut imaginer que les rares produits Apple avec Lightning (AirPods, iPad d’entrée de gamme, accessoires Mac…) passeront aussi à l’USB-C.

Le MacBook de 2015 était un des premiers produits USB Type-C au monde, mais Apple n’a pas intégré la technologie à l’iPhone. // Source : Apple

Pourquoi Apple ne l’a-t-il pas fait plus tôt ?

Plusieurs raisons expliquent la résistance d’Apple à l’USB Type-C.

Déjà, il est important de rappeler qu’entre 2012 et l’adoption massive de l’USB Type-C en 2017, le Lightning était ce qui se faisait de mieux. À côté, le Micro USB utilisé par la concurrence semblait très mauvais. Il ne fonctionnait que dans un sens, se cassait souvent et n’offrait pas toujours de bons débits. Apple a eu raison de ne pas attendre l’USB Type-C, cela a rendu les iPhone meilleurs. Autre avantage, le Lightning est aussi plus fin et se casse moins (les broches sont sur le câble, elles sont dans le téléphone pour l’USB-C).

Toutefois, depuis 5 ans, la résistance d’Apple est assez décevante. L’USB Type-C est présent sur les Mac et iPad, mais pas sur l’iPhone, ce qui oblige les propriétaires de plusieurs objets Apple à se balader avec plusieurs chargeurs. Plus embêtant, le Lightning bride la vitesse de transfert et bloque la recharge ultra-rapide. Si l’argument écologique peut être mis en avant (pourquoi jeter tous ses accessoires Lightning s’ils marchent ?), on peut aussi interpréter ce point dans l’autre sens. Pourquoi Apple continue de miser sur un port propriétaire en 2022, au risque de multiplier les câbles ?

Le port Lightning. // Source : Apple

L’hypothèse la plus probable est économique. Aujourd’hui, Apple touche une commission sur les accessoires Lightning qu’elle certifie. Avec l’USB Type-C, qui est universel, ce ne sera pas aussi facile. C’est sans doute pour ça qu’Apple compte attendre le dernier moment pour adopter l’USB Type-C qui, s’il énervera sans doute certains propriétaires d’iPhone au début, finira par faire l’unanimité. Apple se débarrassera au moins du problème européen, même si on imagine que mettre à jour l’ensemble de son écosystème vers l’USB Type-C va prendre du temps.

Apple peut-il toujours contourner la loi ? Selon les règlement européen, seuls les appareils sans port peuvent se passer d’USB Type-C. Il faudrait donc un iPhone purement sans-fil pour se passer de la recharge universelle. Apple y a sans doute pensé mais il est probable qu’une telle solution pose plus de nombreux problèmes. L’option universelle est la plus sage. Vivement 2023 !