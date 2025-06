Lecture Zen Résumer l'article

Et si 42 n’était pas la réponse universelle, mais bien 27 ? C’est en tout cas l’avis des LLM, qui choisissent souvent le nombre 27. Il y a bien une explication technique derrière ce mystère.

Demandez à ChatGPT de choisir un nombre entre 1 et 50, il y a des chances pour qu’il vous réponde 27. Tentez l’expérience avec d’autres LLM comme Claude, Gemini ou Llama, vous aurez le même résultat.

ChatGPT et Gemini aiment bien le nombre 27

Le designer produit Kartikey Sengar, aussi connu sous le pseudonyme de Kart Scrut, a mené une petite expérience dont il a publié les résultats dans un article sur Medium. Il a demandé à huit chatbots différents de choisir un nombre entre 1 et 50. Six d’entre eux ont choisi 27 : la coïncidence est trop grosse pour être le fruit du hasard. Numerama a réitéré l’exercice : oui, les chatbots ont tendance à choisir le nombre 27. Une expérience que vous pouvez réessayer vous-mêmes.

ChatGPT aime bien le nombre 27

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Il faut rappeler que l’aléatoire est extrêmement difficile à reproduire en informatique. Les ordinateurs sont par nature des machines déterministes. Ils sont conçus pour exécuter des instructions précises, toujours de la même manière. L’informatique ne fait que mimer le hasard. Ce qui impacte les LLM n’est pas leur caractère déterministe, mais autre chose.

Source : Numerama

Les LLM, ou grands modèles de langage, sont globalement tous conçus de la même manière. Il s’agit de modèles statistiques et probabilistes : leur comportement est très influencé par les données qu’on leur donne en entrée. Ainsi, ils génèrent leurs réponses simplement en prédisant la séquence la plus probable de tokens (de mots ou de chiffres) et en s’appuyant sur ce qu’ils connaissent. Par exemple, si l’on dit « le chat mange… », la suite la plus probable est « la souris ». C’est exactement comme cela que fonctionnent les chatbots et c’est pour ça que leurs réponses sont le plus souvent généralistes, voire consensuelles — leur conception les y oblige.

Cette obsession n’est pas celle des LLM : c’est la nôtre

Dans son article, Kartikey Sengar explique que « bon nombre de ces systèmes d’IA sont soumis à des processus de réglages similaires ». C’est notamment le cas avec l’apprentissage par renforcement à partir de commentaires humains, ou des réglages dans le style des réponses. Tout ceci fait que les chatbots ne disposent d’aucun générateur de nombres aléatoires : comme les autres IA, ils restent déterministes.

Perplexity aussi a choisi 27 // Source : Capture Numerama

Si le nombre 27 est le plus choisi, c’est parce qu’il fait partie des nombres fréquemment cités dans les bases de données en entrée des chatbots. Ils imitent les humains, qui ont souvent tendance à opter pour 27 parmi tous les nombres entre 1 et 50. Un nombre impair, environ au milieu : nos biais cognitifs nous le font généralement choisir. On peut aussi arguer que ce nombre a une aura particulière : c’est le cube de 3 (3³) et on parle du « Club des 27 » pour désigner les musiciens célèbres décédés à 27 ans.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama