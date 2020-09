Apple a dévoilé non pas une mais deux nouvelles montres connectées à l'occasion de sa conférence de rentrée. L'attendue Apple Watch Series 6 a été accompagnée par l'Apple Watch SE, plus abordable. Quelles sont les différences entre les deux modèles au design commun ?

Apple a beaucoup misé sur sa gamme de montres lors de sa conférence de rentrée habituellement réservée aux iPhone. Pour preuve, même le slogan du keynote était ‘C’est bientôt l’heure’. La firme de Cupertino a donc dévoilé deux nouvelles montres connectées : l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE. La première citée remplace la Series 5 tandis que la deuxième vient piocher dans la nomenclature des iPhone pour proposer un rapport performance/prix très intéressant.

Dès lors, il y a une légère différence de prix entre l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE, respectivement lancée à 429 euros et 299 euros (finition aluminium, cadran de 40 mm). Comment se distinguent les deux accessoires connectés ? On fait le point en cinq critères clefs.

Plus de finitions pour la Series 6

L’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE se rapprochent d’abord sur un point : elles héritent toutes les deux de l’excellent design introduit à partir de la Series 4. Il avait permis d’agrandir la taille du boîtier — 40 ou 44 millimètres, contre 38 et 42 — et de l’affiner.

Néanmoins, la Series 6 est disponible en beaucoup plus de finitions que la SE, sachant que les bracelets sont compatibles avec les deux — et toutes les précédentes montres Apple, au demeurant. La SE doit se contenter de l’aluminium, quand la Series 6 peut être acquise avec un boîtier plus premium.

Les différentes finitions de l’Apple Watch Series 6 et de l’Apple Watch SE :

Finition Apple Watch Series 6 Apple Watch SE Aluminium Argent, gris sidéral, or, bleu, rouge Argent, gris sidéral, or Acier inoxydable Argent, graphite, or ❌ Titane Titane, noir sidéral ❌

Conclusion : Apple Watch Series 6 pour le choix, mais la Watch SE a un design très similaire

Écran Always-on vs sometimes-off

L’écran Retina de l’Apple Watch Series 6 et celui de l’Apple Watch SE sont les mêmes, à un détail près. La plus onéreuse des deux montres bénéfice de la technologie always-on, signifiant qu’elle est toujours allumée (même quand on ne l’utilise pas). Cette fonctionnalité est apparue sur l’Apple Watch Series 5 et a été améliorée depuis : en mode repos, le rétroéclairage gagne en puissance.

De son côté, l’écran de l’Apple Watch SE sera très souvent noir et s’animera uniquement au moment où on sollicite la montre. Cela lui fait perdre un point de style. Autrement, la définition est la même (324 x 394 pixels pour 40 mm, 368 x 448 pixels pour 44 mm), tout comme la luminance (1 000 nits).

Conclusion : l’Apple Watch Series 6 a une feature en plus, mais a-t-on besoin de l’écran quand on ne le regarde pas ?

Un petit écart et une puce mystérieuse

Comme on pouvait s’y attendre, l’Apple Watch Series 6 hérite d’une toute nouvelle puce maison (la S6) tandis que l’Apple Watch SE vient piocher dans le passé (la S5, chipée à la Series 5). Sur le papier, les performances sont à l’avantage de la Series 6, quand bien même c’est moins pertinent pour une montre dotée d’applications très bien optimisées et peu gourmandes. Comme à chaque génération, Apple s’oblige à concevoir un processeur inédit pour justifier la commercialisation d’un nouveau produit et propulser de nouvelles fonctionnalités. Sur le terrain de l’autonomie, les deux modèles avancent le même chiffre : jusqu’à 18 heures.

L’Apple Watch Series 6 dispose néanmoins d’une puce supplémentaire, sur laquelle Apple n’a pas vraiment communiqué. Il s’agit de la puce U1, déjà présente dans les iPhone 11 et 11 Pro. À quoi sert-elle ? Elle utilise des signaux radio ultra-large bande (UWB) pour améliorer la communication à courte portée. Moins sujette aux interférences que le Bluetooth, elle permet en outre de localiser avec précision les objets qui l’utilisent. Sur les iPhone, elle peut être utilisée pour AirDrop (partage de fichiers) ou encore CarKey (déverrouillage et démarrage d’une voiture). La dernière fonction se prêtera bien à une montre.

Conclusion : l’Apple Watch Series 6 a plus de gadgets, mais la SE s’en sortira très bien dans toutes les situations

Deux montres très similaires

Au rang des fonctionnalités courantes, il apparaît difficile de différencier les deux montres, qui s’en remettent au même système d’exploitation (watchOS 7). C’est d’autant plus vrai que, d’un point de vue équipement, on retrouve beaucoup de composants en commun.

Voici les capteurs et technologies intégrés dans l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE :

Fonction Apple Watch Series 6 Apple Watch SE GPS ✅ ✅ LTE (en option) ✅ ✅ Boussole ✅ ✅ Altimètre toujours activé ✅ ✅ Étanchéité 50 mètres 50 mètres Accéléromètre ✅ ✅ Gyroscope ✅ ✅ Capteur de luminosité ✅ ✅ Haut-parleur et micro ✅ ✅

Conclusion : oui, l’Apple Watch SE est pratiquement la même que la Series 6, en moins cher.

Quel est le meilleur gardien de la santé ?

Apple mise beaucoup sur les fonctionnalités liées à la santé et au bien-être avec son Apple Watch. Et, en matière de suivi, on peut affirmer que la Series 6 est à des années lumières de la SE. En plus de la possibilité d’effectuer un électrocardiogramme (ECG) en quelques minutes (fonctionnalité disponible depuis la Series 4), elle peut mesurer le taux d’oxygène dans le sang. En somme, la montre est susceptible de détecter des soucis liés à l’oxygénation, ce qui paraît important en cette période marquée par l’épidémie de Covid-19, maladie pouvant entraîner une hypoxie.

En face, l’Apple Watch SE ne saura faire qu’une chose : mesurer votre fréquence cardiaque grâce à un capteur optique, ce qui est amplement suffisant pour les adeptes d’une pratique sportive et/ou une surveillance occasionnelle.

Le point sur les fonctionnalités de santé :

Apple Watch Series 6 Apple Watch SE Capteur optique pour la fréquence cardiaque ✅ ✅ ECG ✅ ❌ Mesure du taux d’oxygène dans le sang ✅ ❌

Conclusion : l’Apple Watch Series 6 justifie son prix par deux capteurs en plus. Si vous n’avez pas de problème de santé ou aucun intérêt à la suivre avec précision, l’Apple Watch SE fera grandement l’affaire.

