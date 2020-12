2021 devrait être l'année de la confirmation pour les consoles lancées en novembre dernier. Voici nos attentes pour les mois à venir en matière de nouveaux jeux vidéo, en dehors des surprises qui n'ont pas encore été dévoilées.

2020 a été l’année du passage à une nouvelle génération de console. En 2021, nous devrions avoir droit à des jeux vidéo qui commencent vraiment à exploiter les spécificités de la PS5, de la Xbox Series S et de la Xbox Series X. Et on a déjà hâte de voir ce que les développeurs nous réservent pour les mois à venir en matière de nouveautés vidéoludiques.

Gardons toutefois à l’esprit que des jeux continueront de sortir sur PS4 et Xbox One. Bien évidemment, les différents éditeurs sont loin d’avoir dévoilé toutes leurs cartes d’ici au 31 décembre 2021 et plusieurs surprises sont à prévoir (notamment du côté de Nintendo, toujours très secret).

À lire : Voici les 8 jeux vidéo préférés de la rédaction de Numerama en 2020

À lire : De Cyberpunk 2077 à Watch Dogs Legion : ces jeux qui ont déçu en 2020

The Medium (Xbox Series X/S & PC)

Pourquoi on l’attend ? The Medium était initialement attendu pour le mois de décembre 2020. Il constitue la première exclusivité console de poids pour les Xbox Series et pourrait nous offrir les premiers frissons de 2021. D’autant qu’il s’agit d’un jeu d’horreur psychologique dans lequel l’héroïne pourra voyager d’un plan à l’autre. Derrière, on retrouve un studio spécialiste du genre (Layer of Fears, Observer, Blair Witch).

Date de sortie : 28 janvier, avec disponibilité immédiate sur le Xbox Game Pass.

Cyberpunk 2077 (Xbox Series X & PS5)

Pourquoi on l’attend ? Cyberpunk 2077 est déjà sorti, mais il faut un PC très puissant pour le faire tourner dans les meilleures conditions. CD Projekt Red a mis de côté les versions console, avec l’expérience chaotique que l’on connaît. En 2021, en plus de mises à jour censées rectifier le tir, les joueurs PS5 et Xbox Series X vont bénéficier d’une mise à niveau gratuite (avec des optimisations graphiques). Elle devrait nous faire oublier les premières semaines compliquées du RPG.

Date de sortie : début 2021.

God of War : Ragnarok (PS5)

Pourquoi on l’attend ? God of War s’est imposé comme un véritable chef-d’œuvre de la PlayStation 4. En termes de gameplay, de réinvention d’une licence et de narration, la dernière aventure de Kratos a constitué un immense temps fort. Et on ne voit pas comment sa suite, sous-titrée Ragnarok et annoncée sur PS5, pourrait couper les ailes du célèbre héros. Seul hic ? On craint que le jeu soit repoussé à 2022.

Date de sortie : en 2021 (on l’espère).

Horizon Forbidden West (PS5 & PS4)

Pourquoi on l’attend ? On aurait tant aimé qu’Horizon Forbidden West, suite de l’excellent Horizon Zero Dawn, accompagne le lancement de la PS5. Il aurait constitué une vitrine visuelle parfaite pour mettre en avant la puissance de la nouvelle console de Sony. Il faudra patienter un peu avant de découvrir la future épopée d’Aloy. L’expérience est connue d’avance : un jeu d’action/aventure porté par des graphismes rutilants. On espère simplement que le portage PS4 ne viendra pas amoindrir les ambitions de Guerrilla Games.

Date de sortie : en 2021.

Ratchet & Clank : Rift Apart (PS5)

Pourquoi on l’attend ? Autre titre que l’on attendait aux côtés de la PS5 le 19 novembre dernier, mélange entre action et plateforme, Ratchet & Clank : Rift Apart profite de la technologie SSD pour nous faire passer d’un environnement à l’autre à la vitesse de l’éclair. La longue vidéo de gameplay dévoilée par Sony (disponible ci-dessus) est ébouriffante : on a l’impression de jouer à un film d’animation.

Date de sortie : premier semestre 2021.

Resident Evil Village (PS5, Xbox Series X/S & PC)

Pourquoi on l’attend ? Capcom est parvenu à ressusciter sa saga phare Resident Evil avec le septième opus et un passage en vue à la première personne. Depuis, la firme nippone a préféré faire du neuf avec du vieux, lançant un remake de Resident Evil 2 et un remake de Resident Evil 3. En 2021, les frissons seront enfin inédits avec Resident Evil Village. On y retrouvera Ethan Winters, héros de Resident Evil 7 : Biohazard, mais aussi Chris Redfield, bien connu des fans.

Date de sortie : 2021.

Humankind (PC)

Pourquoi on l’attend ? Humankind pourrait être la nouvelle référence des jeux de gestion. Il offre l’opportunité de créer sa propre civilisation en combinant plusieurs dizaines de cultures, qu’elles soient anciennes ou modernes. Les possibilités s’annoncent infinies et Humankind pourrait vite devenir l’expérience la plus chronophage de 2021.

Date de sortie : 22 avril 2021.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 (Switch)

Pourquoi on l’attend ? The Legend of Zelda : Breath of the Wild est notre jeu de la décennie 2010. Et cela fait maintenant un petit moment que Nintendo a officialisé une suite, sans trop donner de nouvelles depuis. On ne sait même pas si The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 sortira en 2021. Ce serait néanmoins logique, quatre ans après le lancement de la Switch. La firme nippone pourrait même en profiter pour commercialiser une déclinaison Pro de sa console hybride.

Date de sortie : peut-être en 2021.

Kena : Bridge of Spirits (PS5, PS4 & PC)

Pourquoi on l’attend ? Difficile de ne pas tomber sous le charme de la direction artistique de Kena : Bridge of Spirits, premier projet développé par Ember Lab. En prime, il mélangera plusieurs genres : exploration, action et collecte de petites créatures mignonnes chargées d’aider Kena à redonner des couleurs à son village. Sur PS5, on nous promet des sensations inédites grâce aux gâchettes adaptatives et au retour haptique de la manette DualSense. Vivement.

Date de sortie : premier trimestre 2021.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S & PC)

Pourquoi on l’attend ? Ne serait-ce pas le fantasme de tous les fans de la saga Harry Potter ? Décrit comme un jeu de rôle et d’action/aventure immersif, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard se déroulera dans les années 1800, où un étudiant — vous — détient un secret qui pourrait bouleverser le monde des sorciers. Apparemment, on pourra y créer notre propre histoire, signe qu’une pleine liberté devrait être accordée.

Date de sortie : 2021.

Crédit photo de la une : Ember Lab Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo