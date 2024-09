Lecture Zen Résumer l'article

God of War Ragnarök est victime d’un review bombing sur Steam. Et ce n’est visiblement pas une question de performances…

Sur l’agrégateur Metacritic, God of War Ragnarök est l’un des jeux vidéo les mieux notés de l’histoire. Cette deuxième incursion de Kratos dans la mythologie nordique, notée 9 sur 10 par Numerama, affiche un score de 94 sur 100. Pourtant, la version PC, disponible depuis le 19 septembre 2024, affiche des évaluations « moyennes » sur Steam.

Cet écart s’explique en réalité assez simplement. Comme tant d’autres avant lui, God of War Ragnarök est victime de ce que l’on appelle du review bombing. C’est une pratique utilisée par des joueuses et des joueurs pour protester, en baissant volontairement la note d’un jeu, telle qu’elle est affichée sur une plateforme de ventes (Steam, dans le cas présent). Que reproche le public à l’un des meilleurs jeux de ces dernières années ?

God of War Ragnarök est victime de la politique de Sony

God of War Ragnarök pourrait faire l’objet de vives critiques pour des soucis d’optimisation, comme ce fut le cas pour The Last of Us Part I. Mais cela n’est pas le cas. Deux personnes ont confirmé à Numerama que le jeu tourne très bien, que ce soit sur une machine modeste, un PC plus puissant ou un Asus Rog Ally (sur la portable, il tourne à 40 fps avec les réglages en moyen). La version PC de God of War Ragnarök est même 100 % compatible avec le Steam Deck dès son lancement, ce qui prouve que les développeurs ont bien travaillé.

Le titre autrefois exclusif à l’écosystème PlayStation pâtit de la politique de Sony. Pour jouer au jeu sur Steam, il faut connecter son compte PlayStation — ce qui suppose d’en avoir créé un au préalable. « Un compte PSN est requis alors qu’il s’agit d’un jeu solo… Vous pouvez être sûrs qu’un des patrons de Sony reçoit un bonus annuel en fonction du nombre d’utilisateurs PSN. C’est la seule explication », témoigne Mambo. AwA_AwA, lui, se contente d’un laconique : « PSN obligatoire… »

Les avis négatifs représentent quand même 33 % des suffrages, selon les statistiques fournies par SteamDB. Dans certains pays, il faut aussi fournir un numéro de téléphone valide, afin de vérifier son âge — comme l’indique Astro. Il faut avouer que la politique de Sony est critiquable, puisque God of War Ragnarök ne propose aucune fonctionnalité en ligne. L’association d’un compte PSN permet simplement de booster les statistiques du service (qui est indisponible dans certains pays), sans aucun bénéfice pour les personnes concernées. Elle avait déjà provoqué un tollé immense avec Helldivers 2 qui, lui, est un jeu en ligne — Sony avait même rétropédalé. « C’est dommage car ces retours négatifs vont détourner les gens d’un jeu incroyable », résume parfaitement LordThugShake (qui avoue parvenir à jouer sans se connecter au PSN).

