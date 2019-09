Encore très mystérieux (au point de ne pas avoir de titre), The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 devrait être encore plus ambitieux que son prédécesseur.

Pour beaucoup, The Legend of Zelda : Breath of the Wild est le meilleur jeu de la Nintendo Switch. Et on aura bientôt l’occasion de reperdre des heures à se balader dans Hyrule grâce à une suite, officialisée à l’E3 2019. Doit-on douter des ambitions de ce The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 (nom provisoire) ? Non, à en croire une interview de trois développeurs publiée sur le site officiel de Nintendo.

Satoshi Takizawa (directeur artistique), Manabu Takehara (superviseur du design), Yohei Izumi (en charge des environnements) ont répondu à plusieurs questions sur la création de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Bien qu’ils ne soient pas autorisés à livrer des informations précises sur le deuxième épisode à l’heure actuelle, ils ont quand même partagé quelques mots sur les contours du projet.

Sur Switch, The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 ira encore plus loin

Satoshi Takizawa balaie d’un revers de la main l’idée que The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 ne serait qu’un jeu opportuniste, misant sur les mêmes leviers que son prédécesseur pour faire plaisir aux fans. Il indique : « Je travaille dur. Je ne peux pas parler en détail de cette suite pour le moment, mais je tiens à vous dire que nous mobilisons les talents d’encore plus de gens pour proposer une nouvelle expérience qui dépassera le précédent épisode. »

Visiblement, Nintendo entend notamment se focaliser sur les décors : on peut espérer encore plus de variété lors des pérégrinations de Link (accompagné de Zelda à en juger par la première bande-annonce). On peut par exemple imaginer un The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 beaucoup plus vertical avec des niveaux qui dépasseraient le sol (on voit d’ailleurs le château d’Hyrule s’envoler…).

On se permet quand même d’avoir des doutes sur ces ambitions revues à la hausse, compte tenu des limites techniques imposées par la Switch. Au lancement, The Legend of Zelda : Breath of the Wild mettait déjà la console à genou. En allant encore plus loin, The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 pourrait signer son glas… ou forcer Nintendo à lancer une version plus puissante ?

Crédit photo de la une : Capture YouTube Signaler une erreur dans le texte