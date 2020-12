Les versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 souffrent visiblement de gros soucis techniques.

« Si vous avez précommandé le jeu et que vous jouez sur PS4 Fat [la toute première] ou Xbox One normale [la toute première également], il vous reste quelques heures pour annuler votre précommande », cette phrase alarmante est signée Gauthier Andres, rédacteur en chef adjoint du site spécialisé Gamekult. Pendant un live réalisé le 9 décembre, il a tenu à mettre en garde sur les problèmes techniques dont souffre le jeu événement Cyberpunk 2077 sur les plus vieilles consoles — sorties en 2013. À ses yeux, elles sont sacrifiées et l’expérience n’est pas suffisamment confortable pour être plaisante.

Les propos du média sont corroborés par plusieurs clips partagés par des joueurs qui mettent en avant leur expérience tournant parfois au désastre. Les soucis sont apparemment nombreux : textures hideuses, personnages ou véhicules qui disparaissent, rues vides, éléments qui apparaissent tardivement, déchirures d’écran, jeu qui plante, gros ralentissements… Les quelques vidéos disponibles sur Internet montrent Cyberpunk 2077 sous son pire apparat. Compte tenu de l’engouement qui gravite autour du RPG, on n’est pas loin du désastre.

CD Projekt Red a-t-il sacrifié la version console ?

Pour les tests réalisés par la presse, CD Projekt Red avait pris la décision d’envoyer une version PC — la plus jolie selon la configuration dont le joueur dispose et qui permet d’obtenir un 91 sur 100 sur Metacritic (malgré de nombreux bugs). Il fallait y voir un mauvais présage pour les déclinaisons PS4 et Xbox One. Comme si le studio polonais, forcément au courant des soucis d’optimisation, les avait cachées jusqu’au dernier moment. En toute franchise, on peut se demander pourquoi il a tenu à commercialiser son RPG aux ambitions démesurées sur des consoles en fin de vie. Il y a l’attrait commercial, certes, mais il y a surtout la réalité technique. Le retour du bâton était inévitable : à peine lancé, Cyberpunk 2077 essuie déjà de vives critiques légitimes.

Ne comptez pas sur la Xbox Series X, la Xbox Series S ou la PlayStation 5 pour jouer dans de meilleures conditions. Pour le moment, les trois consoles nouvelle génération font tourner les versions PS4 et Xbox One sans aucune optimisation (la mise à jour, gratuite, est attendue pour 2021). CD Projekt Red a fait l’erreur de ne pas se concentrer sur ces nouvelles consoles. Sur Xbox Series X, la plus puissante des trois, Cyberpunk 2077 est loin d’afficher des graphismes séduisants. On a le choix entre deux modes — Résolution et Performance — et aucun ne nous a convaincus lors de notre première partie. C’est difficile à entendre pour un joueur qui a mis plusieurs centaines d’euros dans une console qui n’affiche pas un jeu correctement (Microsoft et Sony n’y sont pour rien). À noter que les améliorations naturelles, liées à la puissance supplémentaire et au SSD, devraient supprimer quelques désagréments, mais pas tous.

« Rectifiez le jeu sur les premières PS4 s’il vous plaît. Est-ce une résolution 720p ? Chutes de framerate, rendu visuel flou, plantages ! », se lamente un joueur qui n’a pas hésité à changer son pseudo en « cyberpunk_but_720p_R » (Cyberpunk, mais en 720p). Le pire ? On aurait pu naïvement croire que les nombreux retards allaient éviter tous ces problèmes de jeunesse. C’est d’autant plus à déplorer que les développeurs, déjà en période de crunch, vont sans doute devoir travailler d’arrache-pied pour rectifier le tir le plus rapidement possible.

