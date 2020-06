HBO diffusera une adaptation en série du jeu vidéo The Last of Us, en partenariat avec le créateur de Chernobyl et le studio PlayStation Productions.

En 2013, les propriétaires de la PS3 découvraient The Last of Us, nouvelle licence développée par Naughty Dog. Alors que sa suite, baptisée The Last of Us Part II, sera disponible le 19 mai sur PS4, le studio PlayStation Productions travaille actuellement sur le développement d’une adaptation en série télé à destination de la chaîne HBO.

Au regard de la popularité de The Last of Us et de son univers riche déjà bien raconté par Naughty Dog, il y a matière à donner naissance à un excellent programme pour le genre post-apocalyptique. À l’heure où nous écrivons ces lignes, PlayStation Productions n’a pas donné beaucoup de détails sur la série, dont on ignore par exemple le casting ou la date de diffusion. En attendant d’en savoir plus, on peut quand même faire le point sur ce que l’on sait déjà.

À lire : Pourquoi j'ai rejoué à The Last of Us

Une association Sony et HBO

Sony ne veut pas faire n’importe quoi avec ses marques phares. C’est pour cela que la multinationale a décidé de monter PlayStation Productions, qui sera chargé de proposer des films et des séries de qualité aux fans avec un vrai contrôle créatif. L’idée est de s’inspirer du Marvel Cinematic Universe, qui a transformé « l’univers des comics en un mastodonte du cinéma » selon Asad Qizilbash et Shawn Layden — à la tête de PlayStation Productions.

On peut croire aux promesses du studio. Pour The Last of Us, il s’est rapproché de HBO — chaîne connue pour ses séries marquantes — et de Craig Mazin, créateur de Chernobyl, qui a beaucoup fait parler en 2019. À ses côtés, on retrouve aussi Neil Druckmann, scénariste récompensé du premier jeu et directeur de la suite. Avec de tels talents derrière, qui plus est spécialisés dans les catastrophes sanitaires, l’adaptation de The Last of Us semble être entre de bonnes mains.

Combien d’épisodes ?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, PlayStation Productions n’a pas communiqué sur le nombre d’épisodes que comportera la série. On connaît en revanche l’intrigue, qui suivra les événements du premier The Last of Us (quand Joel doit escorter Ellie sur les routes des États-Unis).

Quel casting ?

Le casting de The Last of Us sera attendu au tournant : il faudra des acteurs particulièrement talentueux pour incarner Joel et Ellie, deux personnages que les joueurs connaissent très, très bien (puisqu’ils sont très développés dans les jeux vidéo axés sur leur relation face à une épidémie ayant dévasté une bonne partie de l’humanité). Nul ne sait si les producteurs s’appuieront sur des valeurs sûres (comme Netflix l’a fait avec Henry Cavill pour la série The Witcher) ou s’ils jetteront leur dévolu sur des comédiens inconnus qui profiteront de l’exposition pour démarrer leur carrière.

Quand débute le tournage ?

Bien que l’économie retrouve un peu des couleurs, les conditions de tournage en période de coronavirus restent incertaines. En prime, il est encore trop tôt pour estimer le calendrier de The Last of Us. Néanmoins, dans une interview publiée le 5 juin dans les colonnes de Discussing Film, Johan Renck a confié qu’il mettra en scène le pilote (au minimum). L’intéressé a réalisé les cinq épisodes de Chernobyl. Bref, un autre gage de qualité.

Quand sera diffusée la série ?

C’est la principale inconnue : aucune date de sortie n’a été précisée, puisque nous sommes vraiment au tout début du projet.

Crédit photo de la une : Sony