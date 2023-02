Ce dialogue entre Ellie et Joel est le même que dans le jeu, au mot près. Un bel hommage envers ce moment déterminant des deux personnages, qui montre combien la série s’émancipe certes mais en suivant exactement le même fil.

Depuis le début de cette saison, The Last of Us a offert aux fans du jeu vidéo quelques références directes, dont des scènes — voire des phrases — qui sont exactement les mêmes. Dans cet épisode 6, il y a d’énormes clins d’œil à la Part II, mais aussi une séquence miroir assez impressionnante. On a comparé plan par plan.

SPOILERS sur l’épisode 6 de The Last of Us et le jeu vidéo.

Source : SPOILERS épisode 6 de The Last of Us (et du jeu)

Dernier avertissement : vous entrez dans une zone à spoilers, assurez-vous d’avoir vu l’épisode 6.

Comparaison entre la série et le jeu dans ce dialogue de l’épisode 6

C’est l’une des scènes les plus marquantes de l’histoire de The Last of Us. À Jackson, la ville où Tommy a trouvé refuge aux côtés de Maria. Alors que Joel semble ne plus vouloir accompagner Ellie, le duo se confronte. Joel et Ellie ont alors un dialogue intense où chacun et chacune se livre.

Le contexte est légèrement différent dans la série, puisque, dans l’adaptation, Ellie ne s’enfuie pas. Cependant, on la retrouve tout de même dans une chambre, assise sur un banc de fenêtre, en train de lire. Puis l’intégralité du dialogue est la même que dans le jeu. Au mot près et presque à la virgule près.

Voici la comparaison entre les deux séquences (en VO) :

Source : Extrait n°1 / montage Numerama

Source : Extrait n°2 / montage Numerama

Source : Extrait n°3 / montage Numerama

Source : Extrait n°4 / montage Numerama

Source : Extrait n°5 / montage Numerama

Source : Extrait n°6 / montage Numerama

Source : Extrait n°7 / montage Numerama

Source : Extrait n°8 / montage Numerama

Cette séquence trouve sa force aussi dans la façon dont elle relève d’une confidence — à cœur ouvert en ce qui concerne Ellie, plus timide pour Joel. Bien que le dialogue se termine sur ce dernier affirmant que tous deux se séparent, il reprendra finalement la route avec Ellie. Ce petit twist, dès lors, permettra de comprendre que, malgré ce qu’il veut bien admettre durant cet échange, la relation de protection parentale est bel et bien là.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.