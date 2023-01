La diffusion de la très attendue The Last of Us s’accompagne d’une mauvaise nouvelle : elle n’est pas proposée en 4K UHD sur Amazon Prime Video.

Quand Amazon a annoncé que sa plateforme Prime Video proposera la série The Last of Us à partir du 16 janvier (après plusieurs jours de flou), on se demandait si elle aurait le droit à un traitement de faveur en matière de qualité de diffusion. On a désormais la réponse, et elle ne va pas plaire à celles et ceux qui aiment regarder un film ou une série dans les meilleures conditions.

Il faudra se contenter d’un flux 1080p pour The Last of Us sur Amazon Prime Video. Numerama a pu le vérifier sur trois appareils différents (PS5, Xbox Series S et Apple TV 4K) : aucun n’affiche les pictogrammes ‘UHD’ et ‘HDR’ quand on se rend sur la fiche de la série (le contenu n’apparaît pas non plus quand on fait une recherche ‘4K’). Le constat vaut aussi pour la partie sonore, puisque The Last of Us, adaptation d’un jeu vidéo culte sorti sur PS3, est limité à une piste 5.1, sans Dolby Atmos.

Des images tirées de la bande-annonce de The Last of Us // Source : YouTube/HBO

La série The Last of Us n’est pas diffusée en 4K UHD en France sur Amazon

On s’attendait vraiment à un meilleur traitement pour The Last of Us, l’événement de ce début d’année 2023, promis à un carton d’audience après le plébiscite de la presse (et des premiers retours dithyrambiques). Mais la France est une nouvelle fois le dindon de la farce, puisque The Last of Us est bien diffusée en 4K UHD sur HBO Max (la chaîne américaine). Ce n’est pas la première fois que nous sommes lésés : sur OCS, les séries phares de HBO comme Game of Thrones ou encore House of the Dragon ont toujours été diffusées en 1080p.

Quand on regarde la page de The Last of Us, on se rend vite compte que la série est diffusée avec le strict minimum en termes de choix : deux langues (anglais, français), deux options de sous-titres (anglais, français), pas d’audio description… C’est maigre, pour un programme qui sort en 2023… Néanmoins, il convient de rappeler que les droits de diffusion de The Last of Us ont été acquis tardivement par Amazon, et que la plateforme a réussi, en quelques jours, à proposer une solution de diffusion en France — alors que de nombreux fans déploraient déjà l’absence probable de la série en H+24.

The Last of Us Les Anneaux de pouvoir

C’est encore plus à déplorer quand on compare The Last of Us aux contenus originaux proposés par Amazon Prime Video. La plateforme met le paquet avec Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir — ce qui semble bien normal, vu qu’elle a acheté les droits, et produit intégralement la série. Cette adaptation offre un nombre incalculable de traductions parlées comme écrites (il y a même du catalan), les dernières technologies de diffusion (Dolby Atmos et HDR Dolby Vision) et de l’audio description… C’est ce qu’on attend d’une série récente, surtout quand elle repose sur une réalisation de haute volée. La cinématographie de The Last of Us mérite bien plus qu’un flux 1080p.