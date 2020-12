La saison 2 de The Mandalorian s'est terminée sur les chapeaux de roues, avec du fan service et des arcs qui semblent s'être refermés une bonne fois pour toutes. Pour la suite des aventures de Din Djarin, tout est possible.

La saison 2 de The Mandalorian s’est terminée avec un chapitre 16 riche en rebondissements, en action et en fan service. Après des débuts très timides, la série est peu à peu montée en puissance et s’impose, aujourd’hui, comme un incontournable de Disney+. Alors que d’autres contenus originaux du genre viendront gonfler l’univers Star Wars, une saison 3 de The Mandalorian est d’ores et déjà prévue.

Le chapitre 16, pensé comme une mission de sauvetage, semble avoir fermé plusieurs arcs scénaristiques d’un coup. Et les ouvertures sont nombreuses pour la suite des aventures de Din Djarin. On se pose donc beaucoup de questions en attendant la saison 3, qui sera lancée en production après The Book of Boba Fett, a précisé le showrunner Jon Favreau dans Good Morning America.

Attention, la suite de cet article contient du divulgâchis. Si vous n’avez pas encore vu le dernier épisode et souhaitez garder les surprises intactes, passez votre chemin.

Reverra-t-on Grogu, alias Bébé Yoda ?

Le chapitre 16 se conclut sur des adieux semble-t-il déchirants entre Din Djarin et Grogu, qui ont développé une relation père-fils tout au long de la série. Après une apparition remarquée ayant fait exulter les fans, Luke Skywalker emmène Grogu pour achever sa formation — une étape a priori indispensable pour le protéger des menaces qui planent sur lui. Tout porte à croire que l’arc lié à Grogu est bel et bien terminé, alors que le personnage, devenu un gimmick, est au centre de la communication de The Mandalorian depuis le début.

Difficile de voir comment il pourra revenir dans la saison 3, mais peut-être réapparaîtra-t-il un jour, une fois qu’il aura appris à maîtriser ses pouvoirs auprès d’un Maître Jedi. En tout cas, on n’imagine pas les scénaristes réserver une place trop importante à Luke Skywalker, l’objectif étant de montrer l’univers qui va bien au-delà de ce nom emblématique — qui n’est même pas prononcé dans l’épisode.

Que va devenir Moff Gideon ?

Présenté comme le principal antagoniste de The Mandalorian, malgré des apparitions brèves et peu nombreuses, Moff Gideon est toujours vivant à la fin du Chapitre 16. Battu par Din Djarin, il a perdu le Sabre noir mais lâche une information cruciale au héros : il n’a plus besoin de Grogu (ce qui corrobore la thèse de son retrait de la série). A priori, il a récupéré son sang pour faire des expériences (de clonage ?). Et s’il apparaît en mauvaise posture aux mains des gentils, Moff Gideon semble disposer de suffisamment de ressources pour se tirer d’affaire (même s’il a tenté de se suicider). D’autant qu’il représente le visage de ce qu’il reste de l’Empire. « Tous ceux qui sont ici vont mourir… à part moi, et l’Enfant », clame-t-il, avant l’arrivée tonitruante de Luke Skywalker.

Est-ce que Din va vouloir récupérer la planète Mandalore ?

En triomphant de Moff Gideon, Din Djarin récupère le fameux Sabre noir, arme puissante capable de rivaliser avec un sabre laser et face auquel seul le Beskar pur, l’armure des mandaloriens, peut résister. Elle donnerait à son propriétaire le moyen de récupérer la planète Mandalore. C’était normalement l’objectif de Bo-Katan et on n’est pas certain qu’il soit partagé par Din Djarin, lequel préfère faire cavalier seul. Cela offrirait pourtant une vraie intrigue principale à The Mandalorian, qui multiplie, pour l’heure, les petites missions sans réel lien apparent. Conquérir Mandalore permettrait à Din Djarin d’avoir — enfin — une vraie motivation et aux fans d’en découvrir toujours plus sur ses origines. Sans compter que la série s’appelle The Mandalorian.

Bo-Katan va-t-elle vouloir récupérer le Sabre noir ?

En partant du principe que Din Djarin n’est pas intéressé par Mandalore, on se retrouve dès lors dans une impasse : Bo-Katan veut récupérer sa planète à tout prix mais a besoin du Sabre noir pour compléter son objectif — à savoir régner sur Mandalore. Problème ? Elle doit battre Din Djarin pour recevoir l’arme, le héros étant considéré comme le seul porteur légitime et se retrouvant dans l’incapacité de le léguer à quelqu’un. Il existe donc un scénario où Bo-Katan et Din Djarin deviennent ennemis à cause du Sabre noir, dont les propriétés restent encore très mystérieuses.

Quid de Boba Fett ?

Laissé pour mort après les événements du Retour du Jedi, Boba Fett, l’un des personnages les plus appréciés de la saga, est bien vivant. Durant la saison 2 de The Mandalorian, il prête main forte à Din Djarin en échange de son armure (hérité de son père Jango). Comme il va avoir sa propre série, il y a peu de chances de le revoir dans The Mandalorian. Dans la scène post-générique du chapitre 16, on le voit retourner au palais de Jabba Le Huth, situé sur Tatooine, pour prendre possession des lieux en compagnie de Fennec Shand. La séquence se termine sur une image du chasseur de prime confortablement installé sur le trône.

