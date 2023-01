C’est désormais officiel, la plateforme Amazon Prime accueillera, au lendemain de sa diffusion aux États-Unis, les épisodes de la tant attendue série The Last of Us. Diffusée à partir du 15 janvier sur HBO, à raison d’un épisode chaque lundi, elle sera disponible gratuitement 24 h après, en VF et VOST, pour les abonnés Amazon Prime.

C’est quoi, Amazon Prime Video ?

Amazon Prime Video, c’est un service de SVOD qui permet de regarder des films et séries en streaming. Pour les cinéphiles, le catalogue du service est plutôt bien fourni. Vous y trouverez des films récents, des classiques, mais aussi pas mal de titres issus du cinéma de genre. De nombreux documentaires sont aussi présents sur la plateforme, ainsi que du contenu destiné aux enfants. Pour bénéficier du service Prime Video, il faut être membre Amazon Prime. En plus de l’accès à la plateforme de vidéos à la demande d’Amazon, vous bénéficiez de nombreux avantages sur les livraisons, les livres Kindle ou la musique.

Course au streaming oblige, la plateforme met en avant le contenu exclusif produit par Amazon, comme la série Les Anneaux de Pouvoir. Et si vous souhaitez agrandir le catalogue, la plateforme vous permet de souscrire à d’autres services de SVOD, moyennant le prix de l’abonnement. C’est d’ailleurs de cette façon que le contenu HBO fera son apparition sur Amazon Prime. Le Pass Warner, qui contient le catalogue HBO et les chaînes de la Warner, va s’intégrer à vos chaînes Amazon Prime Video, si vous souscrivez au service. À ce jour, Amazon n’a pas encore communiqué sur le prix du Pass Warner.

Quid de la série The Last of Us ? Pas de panique, cette dernière sera disponible hors Pass Warner, donc sans supplément, pour les abonnés Amazon Prime Video, à compter du 16 janvier 2023.

Joel, interprété par Pedro Pascal, dans The Last of Us // Source : HBO

Comment s’abonner à Amazon Prime Video ?

Il existe deux manières de s’abonner au service de SVOD d’Amazon :

Si vous avez déjà un compte Amazon, il vous suffit de vous rendre sur le site dans l’onglet Prime. Vous devrez alors choisir votre offre parmi l’abonnement mensuel au prix de 6,99 € par mois, ou l’abonnement annuel au prix de 69,90 € par mois. Vous disposez d’un essai gratuit d’un mois. Si vous n’avez pas de compte Amazon, il vous suffit d’en créer un. La marche à suivre est ensuite la même.

Vous pouvez aussi vous abonner via un partenaire agréé. Les fournisseurs d’accès à internet Free et SFR proposent l’abonnement au service de SVOD au même tarif. Pour vous abonner à Amazon Prime via Free, vous devez vous rendre dans votre espace abonné Freebox, section Télévision et faire la demande. Pour vous abonner via SFR, il vous suffit de vous rendre sur votre espace client et de souscrire à l’option.

Une fois les démarches complétées, vous n’aurez qu’à installer l’application Amazon Prime Video sur votre téléviseur. Prime Video est préinstallée sur le décodeur TV Freebox et disponible directement depuis l’interface TV. Pour les clients SFR, elle est aussi accessible depuis votre téléviseur sur la chaîne 67.

Une fois l’abonnement à Amazon Prime pris, vous pourrez souscrire à de nombreuses chaînes payantes supplémentaires, qui viendront compléter l’offre déjà bien conséquente de Prime Video. Le contenu HBO sera présent dans le Pass Warner payant, en mars prochain.

Tous les groupes qui arrivent en exclusivité sur Prime Video. // Source : Warner Bros . Discovery

