L’adaptation en série de The Last of Us, avec Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie, revient très bientôt sur nos écrans avec une saison 2 qui adaptera The Last of Us Part II. Date de sortie, histoire, casting, bande-annonce… Voici tout ce que l’on sait déjà sur cette suite tant attendue.

Joel et Ellie seront de retour dans quelques mois à peine, dans The Last of Us, la brillante adaptation signée HBO du jeu vidéo considéré comme un chef-d’œuvre. Cette saison adapte la suite tout aussi réputée : The Last of Us Part II. À quel point l’adaptation suivra-t-elle cet opus ? Qui est au casting ? Quelle est la date de sortie de la série ? Voici tout ce qu’on sait sur la saison 2.

La suite de cet article contient quelques spoilers sur les épisodes déjà diffusés de The Last of Us. Aucune révélation majeure sur la Part II en revanche, sauf dans la section Théories contenant la mention Spoilers.

La bande-annonce de The Last of Us, saison 2

Plusieurs teasers de la saison 2 de The Last of Us ont été diffusés par HBO Max. Le dernier en date, qui présage de nouveaux épisodes explosifs, remonte au 7 janvier 2025.

Quand sort la saison 2 de The Last of Us ?

Le 19 février, HBO a enfin annoncé une date de sortie précise pour la saison 2 de The Last of Us : le 14 avril 2025. La plateforme de streaming Max en a profité pour dévoiler trois posters mettant en lumière trois personnages clés : Joel, Ellie et Abby.

Les posters de la saison 2. // Source : HBO

Prime Video ou Max : sur quelle plateforme de streaming regarder la saison 2 de The Last of Us ?

Cette saison 2 sera cette fois mise en ligne sur la plateforme de streaming Max. Les précédents épisodes avaient, eux, été mis en ligne sur Prime Video, avant l’arrivée du géant HBO en France.

Qui sera au casting de la saison 2 de The Last of Us ?

Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann (le créateur du jeu original) resteront showrunners de cette deuxième saison de l’adaptation. Mais quid des acteurs et des actrices ?

Pedro Pascal et Bella Ramsey de retour

Pedro Pascal sera évidemment de retour dans son rôle de Joel Miller, tandis que Bella Ramsey incarnera à nouveau Ellie. Gabriel Luna et Rutina Wesley seront également de la partie, pour reprendre leurs rôles respectifs de Tommy, le frère de Joel, et de Maria, la femme de Tommy.

Joel et Ellie dans l’épisode 6 de The Last of Us. // Source : HBO

Quelle actrice pour incarner Dina dans la série ?

Dina est un personnage central de la Part II. Elle sera interprétée par Isabela Merced, que l’on a récemment vue dans Alien : Romulus au cinéma. Les deux œuvres possèdent d’ailleurs un lien plutôt inattendu.

Isabela Merced en Dina dans The Last of Us. // Source : HBO Max

Kaitlin Dever sera Abby

Un autre personnage du jeu est central dans le récit : Abby. C’est officiel depuis le 9 janvier 2024, l’actrice Kaitlyn Dever incarnera ce personnage.

Kaitlyn Dever dans la saison 2 de The Last of Us. // Source : HBO

Kaitlyn Dever, dont la performance d’acting est notamment reconnue depuis Unbelievable, a longtemps été pressentie par la fanbase de The Last of Us comme une actrice potentielle pour jouer Ellie, il y a quelques années. La comédienne possède effectivement quelques traits communs avec le personnage du jeu vidéo. Quoi qu’il en soit, Kaitlyn Dever va donner la réplique à Bella Ramsey, au cours de cette intrigue qui s’annonce brutale et mouvementée.

Owen, Jesse, Isaac…

Dans The Last of Us Part II, il y a aussi toute une galaxie de personnages, les amis d’Ellie comme ceux d’Abby. Dans la saison 2 de The Last of Us, on pourra donc voir :

Young Mazino (Acharnés) incarnera Jesse ;

Ariela Barer (Atypical) sera Mel ;

Tati Grabrielle (Uncharted) donnera ses traits à Nora ;

Spencer Lord (Riverdale) interprétera Owen ;

Danny Ramirez (Top Gun : Maverick) incarnera Manny ;

Joe Pantoliano (Matrix) jouera Eugene, un personnage secondaire de la Part II qui devrait posséder une importance plus grande dans la série ;

Robert John Burke (Gossip Girl) interprètera Seth, le propriétaire d’un bar ;

Noah Lamanna (Star Trek: Strange New Worlds) deviendra Kat, une ancienne petite amie d’Ellie ;

Jeffrey Wright (Westworld), qui donnait déjà sa voix au personnage dans le jeu vidéo, sera à nouveau Isaac.

Trois petits nouveaux, qui intepréteront des personnages créés spécialement pour la série, seront également de la partie. Il s’agit de :

Alanna Ubach (Euphoria), qui donnera ses traits à Hanrahan ;

Ben Ahlers (The Gilded Age), qui jouera Burton ;

Hettienne Park (Hannibal), qui incarnera Elise Park.

À noter que Catherine O’Hara fera également une apparition, dans un rôle encore inconnu, comme on a pu l’apercevoir dans les premières bandes-annonces.

Combien d’épisodes sont prévus pour cette saison 2 ?

Contrairement à la saison 1 qui contenait 9 épisodes, ce second chapitre de The Last of Us ne sera composé que de 7 épisodes. Si cela semble être une mauvaise nouvelle sur le papier, il s’agit en réalité d’une volonté des créateurs de la série de prendre leur temps, sur plusieurs saisons.

La saison 2 de The Last of Us // Source : HBO

La saison 2 va-t-elle adapter l’histoire de The Last of Us Part II en entier ?

La première saison de The Last of Us adapte l’intégralité du premier jeu. Or, il existe déjà une suite créée par Naughty Dog : The Last of Us Part II. Celui-ci s’avère bien plus long que son prédécesseur, et plus complexe aussi dans ses embranchements : la même histoire est présentée sous deux points de vue, celui d’Ellie et celui d’Abby. S’y ajoute de nombreux flashbacks.

C’est la raison pour laquelle la saison 2 n’adaptera qu’une partie du jeu, en attendant la saison 3. De nombreux changements scénaristiques sont d’ailleurs prévus pour cette suite, même si la scène préférée de nombreux fans sera évidemment de la partie.

En visite à Los Angeles, l’actrice Bella Ramsey avait assisté à une séance de travail des scénaristes, dans la « writer’s room » de la saison 2, en février 2023. Elle donnait alors ses premières impressions à GQ : « C’était vraiment cool de les entendre parler de leurs idées. J’ai regardé une bonne partie du gameplay du deuxième jeu, juste par curiosité. Je pense que [la série] suivra très probablement l’intrigue des jeux à nouveau. Je ne pense pas qu’il y ait vraiment besoin de combler les lacunes. »

On sait également que cette saison 2 se situera cinq ans après les événements des précédents épisodes. Ellie sera donc plus âgée, ce qui correspondra parfaitement à l’âge de Bella Ramsey, qui a désormais 21 ans.

La place des infectés

Craig Mazin et Neil Druckmann ont confié à Variety que la saison 2 devrait comporter bien davantage d’infectés que dans la première saison. « Il est tout à fait possible qu’il y ait beaucoup plus d’infectés par la suite. Et peut-être de types différents », indique Craig Mazin.

Quelles théories sur la saison 2 ?

Cette section contient un spoiler majeur sur le début de The Last of Us Part II

Un élément de l’artbook officiel du jeu The Last of Us Part II a fait émerger une théorie sur un changement majeur pour la saison 2. En effet, dans le jeu, Joel vient en aide à Abby en dehors de la ville de Jackson, puis, lorsqu’elle apprend qui il est, passe à l’acte en l’exécutant — puisque c’était la raison de sa venue.

Dans l’artbook, il est mentionné une première version du scénario où Abby s’infiltre à Jackson, entrant dans la vie de Joel. Cette approche a finalement été rejetée, car ne correspondant probablement pas à la dynamique d’un jeu vidéo rythmé. Mais ce serait une voie tout à fait intéressante à explorer pour complexifier humainement l’adaptation.

