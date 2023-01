Diffusée sur Prime Video, l’adaptation de The Last of Us en série TV est largement compréhensible par tout le monde, fans ou non du célèbre jeu de la PlayStation.

Le jeu vidéo The Last of Us, sorti en 2013 sur PlayStation 3 (puis en remastered sur PS4 et en remake sur PS5), est considéré comme un chef-d’œuvre. Son adaptation en série TV par la chaîne HBO, est évidemment très attendue. En France, elle est diffusée sur Prime Video à partir de ce lundi 16 janvier 2023. La première saison compte 9 épisodes.

La série The Last of Us suit le duo iconique : le mercenaire Joel (Pedro Pascal) en charge de la protection d’Ellie (Bella Ramsey) dans une Amérique post-apocalyptique peuplée d’infectés ultra-dangereux et de milices armées. Évidemment, la réputation du jeu en a fait un objet pop culturel connu : même quand on a pas joué à The Last of Us, il fait partie des références.

Rien qu’en visionnant le début de saison, on a été bouleversés. Mais cette adaptation est-elle accessible aussi à celles et ceux qui n’auraient jamais eu l’occasion d’explorer le jeu culte ? La réponse est ferme : oui, vous pouvez regarder la série sans avoir joué au jeu.

Ellie et Joel, le duo au coeur du road trip de The Last of Us // Source : YouTube/HBO

The Last of Us saison 1 adapte entièrement le premier jeu

La saison 1 de The Last of Us adapte intégralement le premier jeu. Elle reprend le début, le milieu et la fin. Elle constitue donc une œuvre complète, qui peut être comprise de A à Z sans le moindre bagage lié au jeu.

La série n’est d’ailleurs pas non plus axée « fan service » : on ne trouve pas sans cesse des références permettant exclusivement aux fans de comprendre certains éléments clés ; tout au plus, il y a des clins d’œil.

Bien sûr, les joueurs et les joueurs de The Last of Us connaitront déjà en partie le cours des événements. Mais la version de HBO s’émancipe également beaucoup en offrant une nouvelle écriture à certains destins, un enrichissement de plusieurs personnages et une extension de l’univers. De fait, la série The Last of Us est une œuvre à part entière.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.