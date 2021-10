À quel point la série TV The Last of Us, prévue sur HBO, va-t-elle ressembler au jeu ? La première image officielle commence déjà à répondre à cette question.

Les adaptations de jeux vidéo ne sont pas toujours une grande réussite, mais cela n’empêche pas d’en attendre beaucoup pour celle de The Last of Us. D’autant plus que cette adaptation de The Last Of Us sera sur HBO, qui a une bonne réputation pour la maturité de ses productions, même à partir de matériaux extérieurs — les adaptations de Game of Thrones ou de His Dark Materials sont très réussies. Qui plus est, la série TV sera en partie pilotée par Neil Druckmann qui dirige déjà le jeu.

Jusqu’à quel point la série ressemblera-t-elle au jeu originel, telle est la question en suspend. Mais la toute première photo officielle diffusée par HBO, sur laquelle on voit Ellie (Bella Ramsey) et Joel (Pedro Pascal), montre déjà une esthétique très proche. Peut-être plus encore qu’on ne le remarque au premier regard.

Des sacs à dos tout droit sortis du jeu

Il est vrai qu’il suffit de jeter un œil rapide à cette première image officielle pour avoir presque la sensation de regarder le jeu lui-même. L’atmosphère, la teinte et les vêtements : c’est bien The Last of Us.

Mais cela se joue aussi dans les détails. On peut le voir en particulier sur le sac à dos de Joel : il est la reproduction exacte de celui que porte le personnage dans le jeu, cela va jusqu’aux sangles et aux tissus de rafistolage.

Et, à vrai dire, même le sac d’Ellie semble aussi tout droit sorti du jeu, avec les mêmes petits ajouts qui sont reliés à l’histoire du personnage :

La précision dans la reproduction des sacs à dos — et même dans les vêtements, puisqu’Ellie porte sa couleur iconique — montre qu’a minima, la série se reposera sur les codes que le jeu vidéo d’origine. Et qu’une attention toute particulière va être portée aux petits détails, ainsi qu’une certaine cohérence.

On comprend peu à peu, par bribes, à quoi ressemblera cette adaptation. Par exemple, le choix du réalisateur Kantemir Balagov pour le pilote est récemment venu confirmer que la série portée par la chaîne de Game of Thrones et Chernobyl prendra une patte très artistique et probablement assez peu formatée. Ce qui, en soi, est dans la continuité de The Last of Us Part I et Part II — une œuvre post-apocalyptique puissante dans son ensemble.

When I first saw them on set in full costume, I was like : "Hooooooly shit ! It's Joel & Ellie ! 😭 !" The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead ! Can't wait to show you more (from all of our projects !) Happy #TLoUDay ! ! ! pic.twitter.com/trq9N340FW — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2021

