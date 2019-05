Sony rêve visiblement de films de jeux vidéo de qualité. Il y a du boulot.

Si les jeux vidéo ont peu à peu pioché dans le cinéma pour devenir des expériences à la narration de plus en plus poussée, les adaptations en film n’ont jamais été de grandes réussites artistiques. Mais Sony y croit. Dans un article publié le 20 mai 2019, Hollywood Reporter explique que la division Sony Interactive Entertainment a fondé PlayStation Productions.

Ce studio sera chargé de développer et produire des projets de films et de séries basés sur la centaine de jeux fournis par le catalogue PlayStation. C’est une manière pour Sony Interactive Entertainment de s’émanciper de Sony Pictures (qui donnera un coup de main pour la distribution) et, surtout, de garder le contrôle sur ses licences avec une ligne éditoriale maîtrisée de bout en bout.

Marvel comme modèle

« Ces deux dernières années, nous avons pris le temps d’observer l’industrie, discutant avec des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs (…) Nous avons regardé ce que Marvel a fait pour transformer l’univers des comics en un mastodonte du cinéma. Ce serait un objectif ambitieux que de dire que nous marchons dans leur pas, mais nous allons nous en inspirer », expliquent Asad Qizilbash et Shawn Layden, à la tête de PlayStation Productions. Ils se sont par exemple rapprochés de Kevin Feige, l’un des principaux artisans du MCU.

Avec PlayStation Productions, Sony tient à garder les rênes pour choisir le bon réalisateur, le bon scénariste et les bons acteurs. « En regardant les anciennes adaptations de jeux vidéo, on peut voir que le scénariste et/ou le réalisateur n’en ont pas compris l’univers », indique Shawn Layden, pas tendre. Il ajoute, « C’est un projet de passion pour moi. Devenir la première entreprise de jeux vidéo à faire quelque chose qui a du sens dans un média différent est quelque chose que j’aimerais que nous réussissions. »

On rappellera quand même que Ubisoft Motion Pictures n’a pas su faire de sa saga phare Assassin’s Creed un bon film malgré une approche similaire à celle de PlayStation Productions. Maintenant, on attend le blockbuster God of War.