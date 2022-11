La date de sortie de la série tant attendue The Last of Us a enfin été annoncée. Les épisodes seront disponibles en janvier 2023.

C’était la grande inconnue concernant la série The Last of Us : sa date de diffusion. On connait maintenant enfin la date à laquelle on pourra regarder les premiers épisodes : janvier 2023. Ce sont des utilisateurs de HBO Max, le service de streaming de la chaîne, qui ont remarqué en premier l’information ce 1er novembre 2022. HBO a choisi de la diffuser de manière très discrète, sur la page d’accueil du site.

Le média Polygon explique que des utilisateurs du service aux États-Unis se sont aperçu que sur la page dédiée à la série, HBO indique que la date de sortie de la série est le 15 janvier 2023. Pour les utilisateurs basés au Royaume-Uni, la page indique la date du 16 janvier.

La date de sortie de la série The Last Of Us apparait discrètement // Source : HBO Mac / Polygon

The Last of Us, une série très attendue

À quelle date sortira donc la série en France ? On n’en sait pour l’instant pas plus. Le service HBO Max n’est pour l’instant pas disponible dans le pays. Les séries produites par la chaîne, comme House of The Dragon, sont uniquement diffusées en France par OCS. En absence d’annonce de la part de la chaîne, il est pour l’instant difficile de savoir si The Last of Us sortira en même temps en France qu’aux États-Unis, le 15 janvier, ou en même temps qu’au Royaume-Uni, le 16.

Bella Ramsey incarne Ellie dans la série The Last of Us // Source : HBO Max / YouTube

La série pourrait même sortir encore plus tard : le contrat entre OCS et HBO Max est censé se terminer fin 2022. HBO Max était supposé arrivé en France début 2023, mais il semblerait que ce soit au final une autre version du service de streaming, avec la chaîne Discovery, qui la remplacera — mais pas avant 2024. Pour l’année 2023, et donc pour The Last of Us, c’est encore le flou.

La série, une adaptation du jeu vidéo à succès du même nom, est très attendue. Elle suit les aventures de Joel et Ellie, les deux personnages principaux, qui essayent de survivre dans un monde post-apocalyptique transformé par une terrible épidémie. La série promet d’être une adaptation ultra-fidèle de l’histoire développée dans le jeu vidéo. Les fans n’ont plus que quelques mois à attendre avant de voir le résultat — on espère que cela sera le cas en France aussi.