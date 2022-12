La sortie en janvier 2023 de la série The Last of Us sur HBO est très attendue. Mais il y a un souci de taille en France : personne ne sait encore où elle sera diffusée. Amazon Prime Video ? OCS ? Une autre plateforme ? Les paris sont ouverts.

OCS ? Amazon ? Canal+ ? Personne ne connait officiellement le nom de la plateforme qui diffusera la série The Last of Us en France au moment de sa sortie. Celle-ci arrive pourtant à grands pas : c’est dimanche 15 janvier 2023 que le premier épisode sera diffusé sur HBO aux États-Unis, et le 16 janvier au Royaume-Uni.

Pour ce qui est du territoire français, c’est une autre paire de manches. Normalement, c’est sur OCS que l’on aurait d’emblée pu conseiller de se rendre, car la plateforme française dispose d’un partenariat exclusif avec HBO depuis des années. Néanmoins, cet accord prend fin le 31 décembre 2022. Et à ce jour, aucun successeur officiel n’existe.

The Last of Us en France, l’arlésienne de la SVOD

La rumeur la plus persistante veut que The Last of Us atterrisse dans le catalogue d’Amazon Prime Video, car l’entreprise a signé en octobre dernier un contrat avec Warner Bros. Discover (maison mère de HBO) pour être le diffuseur exclusif dans l’hexagone de plusieurs séries, comme Pretty Little Liars: Original Sin, mais aussi des deals non-exclusifs de diffusion de séries à succès comme les Frères Scott, Fringe ou Shameless.

L’abonnement Prime Video est compris dans la souscription Amazon Prime, pour 69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois. Néanmoins, rien ne dit que The Last of Us s’y trouvera pour sûr : il faudra attendre des nouvelles officielles, probablement début 2023.

Certains disent aussi que HBO Max, annoncé mort en France, ne serait en fait que repoussé et pourrait bien être lancé quand même un jour — mais plus tard, et peut-être sous un autre nom.

Et quid de Paramount+, la nouvelle plateforme récemment lancée en France avec les contenus de la chaîne privée Showtime (une concurrente de HBO aux États-Unis), Comedy Central et MTC ?

Ce qui est sûr, c’est que le 1er janvier 2023, des films et séries de HBO auront disparu de OCS, et elles n’apparaitront pas forcément toutes au même moment sur d’autres plateformes concurrentes. Un travail de recensement devra être fait : vous pouvez compter sur Numerama pour se mettre à l’ouvrage dès le début de l’année ! Et concernant la série The Last of Us, cet article sera bien sûr mis à jour dès qu’on en saura plus.

