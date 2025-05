Lecture Zen Résumer l'article

Warner Bros. développe actuellement une série adaptée des livres Harry Potter, pour sa plateforme de streaming Max : elle s’étendra au moins sur « une décennie » et J.K. Rowling en est la productrice exécutive. Sortie, casting, histoire… Voici tout ce que l’on sait déjà sur ce nouveau voyage à Poudlard.

Il faudra patienter encore un moment avant de retrouver les couloirs de Poudlard. Mais cette fois, on devrait pouvoir les arpenter pendant environ dix ans. Warner Bros. développe ainsi « une adaptation fidèle des livres cultes », en version série. Sortie, casting, bande-annonce… Voici tout ce que l’on sait sur cette nouvelle version des aventures d’Harry Potter.

La bande-annonce de la série Harry Potter sur HBO (Max)

Le trailer d’une poignée de secondes, dévoilé en avril 2023, reprend simplement la célèbre musique de la saga de films Harry Potter composée par John Williams, accompagnée d’une image du château de Poudlard (Hogwarts en anglais), la plus célèbre école de sorciers.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quand va sortir la série Harry Potter en France ?

Aucune date précise n’a été confirmée pour le moment, mais HBO a tout de même annoncé auprès de The Hollywood Reporter que les premiers épisodes de la série Harry Potter seront diffusés en 2027. D’après Variety, le tournage devrait débuter à l’été 2025.

Quelle sera l’histoire de la série Harry Potter ?

Il n’y a pas de doute : la série Harry Potter de Max sera une « adaptation fidèle » des romans de J.K. Rowling, publiés entre 1997 et 2007. Cela signifie que les personnages que l’on connait, de Ron à Hermione en passant par Rogue et, bien sûr, Harry, seront tous là.

À noter que Francesca Gardiner (Succession, Killing Eve) a été nommée showrunneuse et productrice exécutive, tandis que Mark Mylod (Game of Thrones, The Last of Us), également producteur exécutif, réalisera plusieurs épisodes de la série Harry Potter.

Le casting original d’Harry Potter à l’école des sorciers // Source : Warner

Qui incarnera Harry Potter, Hermione et Ron dans la série ?

Qui va prendre la suite de Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint ? Le 27 mai, HBO a annoncé le casting officiel de la série dans un communiqué :

Dominic McLaughlin : Harry Potter

Arabella Stanton : Hermione Granger

Alastair Stout : Ron Weasley

Des « dizaines de milliers d’enfants » ont participé aux auditions, au Royaume-Uni, avant que ce jeune casting soit sélectionné. Le communiqué joint également une photo du trio, qui devra représenter à l’écran ces personnages iconiques :

Hermine, Harry et Ron, en version série télé. // Source : HBO

John Lithgow, Nick Frost… Quels acteurs et actrices seront au casting de la série Harry Potter ?

Plusieurs acteurs de la saga originale, comme Gary Oldman (Sirius Black), ont déjà exprimé leur intérêt pour intervenir à nouveau dans la série. Finalement, HBO a fait le choix de faire appel à un nouveau casting, tout aussi prestigieux, pour incarner les fameux personnages d’Harry Potter :

Harry Potter en série : combien de saisons ?

Warner n’a pas lésiné sur les superlatifs : la série sera « un programme qui s’étend sur une décennie, avec la même patte épique, l’amour et l’affection pour lesquels cette franchise est reconnue ». Il va donc falloir s’attendre à ce que la série Harry Potter sur Max s’étende sur de nombreuses saisons.

On peut imaginer que comme il y a sept romans, il y aura un minimum de sept saisons. Néanmoins, on sait que les adaptations peuvent prendre des largeurs dans le format choisi : il est possible que la série dure donc plus longtemps. C’était d’ailleurs déjà le cas pour l’adaptation au cinéma : le dernier livre a été scindé en deux pour créer deux films, le septième et le huitième.

L’étendue de l’implication de J.K. Rowling

L’autrice J. K. Rowling s’est imposée, depuis ces dernières années, comme une voix très audible de la lutte contre les droits des personnes trans. Les projets accolés à l’univers qu’elle a créé sont teintés de polémiques et soulèvent des questions sur l’argent qu’ils permettent à la Britannique d’engranger — ce fut le cas pour le jeu vidéo Hogwarts Legacy, auquel elle n’a pas participé, mais qui lui a rapporté des royalties. L’autrice finance en effet des mouvements anti-trans, qui mettent directement en danger la vie de ces personnes.

Le communiqué original de Warner Bros. évoque clairement la présence de J.K. Rowling en tant que « productrice exécutive » de la série Harry Potter. Il donne même la parole à l’autrice transphobe, qui se réjouit de « l’engagement de Max à préserver l’intégrité de [ses] livres ».

Harry Potter à l’école des sorciers // Source : Warner Paramount

En novembre 2024, HBO a précisé l’ampleur de l’implication de J. K. Rowling dans le projet. D’après le média américain Variety, le directeur de HBO, Casey Bloys, a ainsi révélé que l’autrice britannique a été « très, très impliquée dans le processus de sélection des scénaristes et des réalisateurs ». Pour autant, il estime que ses positions ouvertement transphobes « n’ont pas affecté le casting ou le recrutement d’autres auteurs ou des producteurs ».

Le montant qu’a déboursé le groupe pour obtenir les droits d’adaptation d’Harry Potter n’est pas connu.

Sur quelle plateforme sera disponible la série Harry Potter ?

Harry Potter sera mise en ligne sur Max, la dernière offre de streaming arrivée en France. Il s’agit d’une plateforme qui reprend notamment les contenus de HBO, la chaîne privée payante connue pour avoir financé et diffusé des séries cultes, de The Wire à Game of Thrones, en passant par House of the Dragon ou The Last of Us.

Il existe trois formules pour s’abonner à Max (HBO) en France :

5,99 euros par mois : 2 écrans avec publicités, full HD ;

9,99 euros par mois : 2 écrans (sans publicités), full HD, 30 téléchargements ;

13,99 euros par mois : 4 écrans (sans publicités), 4K UHD, Dolby Atmos, 100 téléchargements.

Max Célèbre pour sa production de séries emblématiques, HBO débarque en France avec son service de SVOD, baptisé Max. Au rendez-vous : séries de qualité, blockbusters et même du sport. Des séries et des films primés

Jusqu’à la 4K HDR sur plusieurs appareils

Catalogue varié pour les enfants

Des sorties simultanées avec les États-Unis Notre avis sur Max

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !