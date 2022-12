Sauf immense retournement de situation, les contenus de HBO ne devraient plus être disponibles sur OCS le 1er janvier 2023. Puisqu’aucun repreneur n’a été annoncé, mieux vaut se dépêcher de finir ce que l’on a commencé à regarder.

Où regarder Game of Thrones à partir du 1er janvier 2023 ? À l’heure de l’écriture de ces lignes, le 28 décembre 2022, personne n’en a la moindre idée. La faute à l’expiration imminente du contrat entre HBO et OCS, qui avait commencé au lancement de la chaîne en 2008 (avant de devenir exclusif en 2017). Initialement, le groupe Warner Bros. Discovery prévoyait de lancer son propre service de streaming en France (HBO Max) au moment de l’expiration de son contrat avec Orange. Un changement de stratégie en a décidé autrement, puisque HBO Max n’est plus dans les plans du groupe. Résultat, personne ne sait vraient ce qu’il adviendra de HBO d’ici quelques jours.

HBO et OCS, des avenirs flous en France

À l’origine de certains des programmes les plus appréciés de la planète (Game of Thrones, House of the Dragon, Westworld, Les Soprano, The Wire, The White Lotus, Succession…), HBO ne devrait pas avoir de mal à trouver un repreneur. Il est d’ailleurs extrêmement probable que les programmes HBO apparaissent sur une autre plateforme dès le 1er janvier, mais que le nouveau diffuseur ne communique pas dessus par respect du contrat d’OCS.

Selon plusieurs indiscrétions, trois scénarios sont possibles :

Amazon Prime Video, qui a déjà signé un contrat avec Warner Bros . Discovery pour diffuser les contenus originaux de HBO Max, pourrait récupérer provisoirement les contenus HBO.

Canal+, qui veut être incontournable sur les films et les séries, pourrait récupérer provisoirement les contenus HBO.

Warner Bros. Discovery pourrait avoir décidé de ne pas signer de nouveau contrat. À la place, le groupe sous-licencierait ses contenus à différentes plateformes. Certains hits, comme la série The Last of Us, pourraient arriver sur Prime Video, alors que d’autres iraient sur Canal+. Cela retirerait du streaming légal plusieurs contenus, puisque tout ne sera pas acheté.

The Last of Us est une série HBO attendue en janvier. Personne ne sait où elle sera diffusée en France. // Source : HBO

Aujourd’hui, l’hypothèse la plus probable est la 3. Même si HBO signe un contrat avec un diffuseur, il ne profitera pas de la même exclusivité qu’OCS auparavant. Il semblerait d’ailleurs que le contrat d’OCS lui permette de conserver encore quelque temps les contenus récemment sortis sur HBO, comme House of the Dragon.

Une des conséquences de cette décision est que Game of Thrones sera forcément séparé de son spin-of le 1er décembre 2023.

Sur myCANAL, on constate que les contenus HBO sortis il y a moins d’un an resteront disponibles sur OCS au moins 6 mois. Les autres partent le 31 décembre. // Source : Captures Numerama

À terme, le groupe Warner Bros. Discovery devrait lancer son propre service de streaming en France, vraisemblablement sous l’identité de Discovery+. Peu importe qui récupère Game of Thrones et les autres contenus HBO le 1er décembre, la finalité est qu’ils les perdent de nouveau un jour.

Enfin, quid de l’avenir d’OCS ? En novembre, le journal Les Echos révélait que Canal+ s’apprêtait à racheter le groupe, pour ses chaînes et surtout ses studios. L’avenir d’OCS en tant que bouquet ciné/séries semble très limité, même si OCS va conserver encore un peu quelques exclusivités.