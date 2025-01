Lecture Zen Résumer l'article

Vous aimez les séries à énigmes comme Lost ou Dark, avec un soupçon de science-fiction façon Black Mirror ? Alors, vous allez adorer l’environnement de travail angoissant de Severance, dont la saison 2 vient de débuter sur Apple TV+, le 17 janvier 2025.

Trois ans, c’est long. Ça l’est d’autant plus lorsqu’il s’agit de patienter avant de découvrir la suite de sa série préférée, après un cliffhanger final complètement inattendu. Voilà pourtant l’épreuve intense qu’ont dû relever les fans de Severance, série de SF phare d’Apple TV+. Or, si vous n’avez encore jamais donné une chance à cette production unique en son genre, on vous conseille vivement d’y remédier.

C’est quoi, la série Severance ?

Imaginez un peu : vous venez de commencer un nouveau travail, consistant à trier de mystérieux chiffres, toute la journée. Mais, pour accomplir ces missions, vous avez dû subir une opération chirurgicale inédite : la dissociation. Désormais, votre mémoire est ainsi divisée en deux, entre votre vie privée et votre existence professionnelle.

Lorsque vous êtes à votre bureau, vous n’avez donc aucune idée de votre train de vie à l’extérieur, et vice-versa. Bravo, vous venez d’entrer dans le monde dystopique de Severance et de la fausse entreprise Lumon.

Severance. // Source : Apple TV+

Après une première saison auréolée de succès, en 2022, qui avait convaincu à la fois la critique et le public, Apple TV+ vient ainsi de lancer la saison 2 de cette série de SF, le vendredi 17 janvier 2025. Véritable réflexion sur la place du travail dans nos vies, et particulièrement à quel point il peut nous enfermer dans des quotidiens déshumanisants, Severance utilise régulièrement le malaise pour transmettre ses messages. Et, surtout : elle ménage son suspense jusqu’au bout, répondant au compte-goutte à toutes les questions que l’on se pose depuis déjà trois ans.

Que vaut vraiment Severance sur Apple TV+ et Canal+ ?

À mi-chemin entre Black Mirror pour son propos sur la technologie, Lost pour ses mystères brumeux qui n’en finissent plus de se résoudre et Eternal Sunshine of the Spotless Mind pour les questionnements qu’elle soulève autour de la mémoire, Severance s’est imposée comme une série incontournable de ces dernières décennies. Généralement citée, à juste titre, comme l’une des meilleures séries du catalogue d’Apple TV+, la production bénéficie de toutes les qualités pour devenir culte.

La réalisation est ainsi dirigée d’une main de maître par Ben Stiller (La Vie rêvée de Walter Mitty), l’ambiance est parfaitement déstabilisante, les personnages sont bien écrits et surtout bien interprétés par un parterre de stars, d’Adam Scott (Parks and Recreation, Big Little Lies) à Patricia Arquette (Médium) en passant par Tramell Tillman (Hunters) ou Britt Lower (It’s Always Sunny in Philadelphia). Severance parvient ainsi à nous mettre des papillons dans le ventre, tout en nous abreuvant d’intrigues conçues comme des casse-têtes à résoudre, à grands coups de théories farfelues.

La saison 2 de Severance met en scène d’étranges ballons bleus. // Source : Apple TV+

Malheureusement, cette série de science-fiction à l’atmosphère si singulière qu’elle est immédiatement reconnaissable, perd légèrement de sa superbe dans sa saison 2. Les 6 premiers épisodes que nous avons pu voir en avant-première nous ont ainsi laissés sur notre faim, avec des arcs narratifs traînant inutilement en longueur et des protagonistes qui font littéralement du surplace.

Pour autant, Severance est l’une des plus belles séries de ces dernières années. Alors que la saison 2 vient justement de débuter sur Apple TV+, pour se poursuivre jusqu’au 21 mars 2025, à raison d’un épisode chaque vendredi, vous auriez tort de la manquer.

