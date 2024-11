Lecture Zen Résumer l'article

La série la plus ensoleillée du catalogue Netflix vient enfin de dévoiler les derniers épisodes de sa saison 4. Pour se consoler de cet adieu temporaire aux Pogues et surtout pour patienter avant l’ultime saison 5 d’Outer Banks, voici 6 séries similaires à découvrir en streaming.

Depuis déjà quatre saisons, les aventures des Pogues, ainsi que leurs mystérieuses chasses au trésor, passionnent les fans d’Outer Banks. Netflix vient justement de dévoiler la partie 2 de la saison 4, le 7 novembre 2024, laissant les adeptes de la série sur un cliffhanger de taille. Alors, en attendant de dire définitivement adieu à Booker, Sarah, Kiara et les autres, au terme d’une saison 5 déjà très attendue, voici 6 séries comme Outer Banks à voir en streaming.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Surviving Summer sur Netflix

Si vous avez déjà l’impression d’avoir fait le tour des Outer Banks, situés en Caroline du Nord, vous pouvez toujours changer d’air avec Surviving Summer. Cette série australienne nous embarque ainsi au bord de mer, aux côtés de Summer, une américaine rebelle qui découvre la côte australienne. Elle va alors devoir s’acclimater à ce nouvel environnement, dans lequel elle va découvrir une activité qui va bouleverser sa vie : le surf.

Tout comme Outer Banks, Surviving Summer propose de profiter d’un bain de soleil sur le sable chaud, en compagnie d’adolescents multipliant les drames et les histoires d’amour. Cerise sur le gâteau : les épisodes de la série, qui comporte deux saisons, ne dépassent pas 30 minutes chacun.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

On my Block sur Netflix

Si Outer Banks est devenue si populaire au fil de ses quatre saisons, c’est surtout grâce à sa bande ultra-attachante : les Pogues. Pour retrouver cette ambiance et découvrir une autre troupe d’amis unie pour la vie, il faut absolument se tourner vers les quatre saisons d’On my Block.

La série est régulièrement comparée à Outer Banks. En effet, les deux séries partagent des thématiques communes, autour de l’amitié, de la loyauté, des romances adolescentes, mais aussi de la lutte des classes, puisque les personnages évoluent ici dans les quartiers difficiles de Los Angeles. La saison 1 d’On my Block met même en scène une petite chasse au trésor, qui vous rappellera évidemment les grandes heures d’Outer Banks.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Bandidos sur Netflix

Une série à mi-chemin entre Outer Banks, Jumanji, Lara Croft et La Casa de Papel, ça vous tente ? Alors, vous devriez vraiment jeter un œil à Bandidos, série mexicaine méconnue qui met en scène un groupe de bandits, comme son nom l’indique. La bande de Miguel et Lilí est ainsi lancée sur les traces d’un trésor, situé dans une tombe sous-marine, qui a coulé dans le golfe du Mexique.

Mais, alors qu’ils partent à l’aventure, ils réalisent bien vite qu’ils ne sont pas les seuls à convoiter ce précieux butin… Préparez-vous à un festival de n’importe quoi en regardant les 7 épisodes de Bandidos, qui oscillent en permanence entre humour et braquage. Et bonne nouvelle : une saison 2 est actuellement en cours de production, toujours chez Netflix.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Bloodline sur Netflix

Et si les personnages d’Outer Banks avaient bien grandi, étaient devenus des adultes toujours aussi irresponsables, avaient déménagé en Floride et se déchiraient désormais pour un riche héritage familial ? Tel pourrait être le résumé de Bloodline, qui constitue une version plus mature d’Outer Banks, toujours aussi intense en termes de mystères. On y découvre ainsi la fratrie des Rayburn, riches propriétaires d’un hôtel réputé sur une île paradisiaque, alors que de sombres secrets refont surface et menacent dangereusement leur empire.

Un portrait de famille tragique et ténébreux, porté par les performances bluffantes de Kyle Chandler (Friday Night Lights) et Linda Cardellini (Dead to Me). Attention tout de même : la série a été malheureusement annulée par Netflix après seulement trois saisons, laissant de nombreuses questions en suspens.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pirate Gold of Adak Island sur Netflix

Poursuivre une chasse au trésor dans la vraie vie, ça vous dit ? C’est ce que propose le documentaire Pirate Gold of Adak Island (ou Pour tout l’or de l’île en VF). Cette téléréalité nous embarque ainsi dans une véritable aventure aux côtés d’experts de ce type d’expédition, dans le but de retrouver un trésor pirate enfoui en 1892 et estimé à plus de 300 millions de dollars.

Pour y parvenir, ils devront braver la nature extrême de l’Alaska, afin de se rendre sur l’île d’Adak, encore parsemée de bombes datant de la Seconde Guerre mondiale. Un documentaire en 8 épisodes passionnants, qui offre un shoot d’adrénaline inattendu, ainsi qu’une alternative bien réelle à Outer Banks.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Newport Beach sur Max et Canal+

Certes, Newport Beach n’est malheureusement pas disponible sur Netflix, mais plutôt sur Max et Canal+. Il est cependant impossible de parler d’Outer Banks sans évoquer la série adolescente qui nous a transporté le long de ses plages luxuriantes, entre les lycéens fortunés et les classes plus populaires, dès le début des années 2000. Dotée de quatre saisons plus ou moins qualitatives, Newport Beach a enchaîné les dramas improbables tout en s’imposant au fil des années comme une série culte.

Il faut dire que son générique inoubliable et son casting impeccable, Adam Brody (Nobody Wants This) en tête, restent toujours aussi iconiques, plus de vingt ans plus tard. Prêts pour un retour dans le passé sous le soleil californien, aux côtés de Seth, Ryan, Marissa, Summer et les autres ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+