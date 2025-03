Lecture Zen Résumer l'article

La saison 2 de Severance s’est achevée le 21 mars avec l’épisode Cold Harbor, le plus long de l’histoire de la série (1h15). De nombreux mystères sont désormais résolus, mais d’autres attendront la troisième saison.

Severance est une des séries les plus mystérieuses de ces dernières années. Dans la lignée de légendes du genre comme Lost, Fringe, Westworld ou encore Mr. Robot, le programme phare d’Apple TV+ a passé l’intégralité de sa saison 1 à créer des mystères, sans jamais donner la moindre réponse. Le cliffhanger du dernier épisode avait choqué des millions de personnes, avec trois ans d’attente pour enfin en savoir plus sur Lumon et sa mission.

La saison 2 de Severance, malgré quelques lenteurs, a levé le voile sur de nombreux mystères. Si de nombreuses intrigues restent inexpliquées, la série s’est achevée le 21 mars 2025 avec plusieurs réponses clés.

Attention, cet article contient des spoilers sur l’intégralité de la saison 2 de Severance, dont l’épisode final Cold Harbor.

Les mystères résolus dans la saison 2 de Severance

Le travail de l’équipe Macrodata Refinement de Mark S enfin expliqué

Des chiffres sur des ordinateurs, des dossiers à trier et des gaufres en guise de récompenses… Dans la saison 1 de Severance, le travail de l’équipe « Macrodata Refinement », dirigée par Mark S, était une énigme. Mark, Helly, Irving et Dylan indiquaient eux-mêmes ne pas savoir ce qu’ils faisaient : Lumon leur a simplement dit que « le travail était mystérieux et important ». Il y avait quelques indices, comme le fait que l’on pouvait ressentir les chiffres, mais les internautes théorisaient sur du clonage, la possibilité de ressusciter des morts ou la recréation d’une planète ravagée.

Des ordinateurs avec des chiffres : Severance ne se moque pas que de l’absurdité du travail. // Source : Apple TV+

Dans l’épisode final de la saison 2, Harmony Cobel, l’ex-directrice de l’étage des dissociés, révèle la vérité à Mark. Chaque dossier correspond à une personnalité, qui est ensuite testée sur Gemma, retenue en captivité dans l’étage inférieur. Si les chiffres se ressentent, c’est parce qu’ils correspondent aux émotions ressenties par la femme de Mark Scout. L’équipe MDR avait pour mission de coder des personnalités.

Gemma a 25 personnalités distinctes

C’est un mystère qui n’a pas duré longtemps : l’épisode 7 de la saison 2 révélait que Gemma était multi-dissociée, avec au moins six personnalités distinctes en plus de la sienne. Dans l’épisode final, on apprend que la puce de Lumon supporte au maximum 25 personnalités innies, dont une dernière capable d’oublier le deuil.

Lumon veut créer une puce pour gommer les sentiments négatifs : Gemma est sa cobaye

Quel est l’objectif final de Lumon, celui que l’entreprise-secte présente comme le rêve de Kier, son fondateur ? S’il demeure de nombreuses incertitudes, la saison 2 a au moins élucidé un point : Lumon veut fabriquer une puce pour « retirer la douleur ».

Dans sa saison 1, Severance avait révélé l’existence de cabines pour accoucher en étant dissociée. Seules les femmes riches y avaient accès (comme la femme d’un sénateur pro-dissociation) : elles confiaient alors la douleur à une innie et se contentaient de récupérer l’enfant.

Une personnalité qui écrit des lettres de remerciement en boucle : c’est une des personnalités de Gemma. // Source : Apple TV+

Dans la saison 2, on apprend que Lumon travaille sur un produit beaucoup plus élaboré. Gemma, grâce à ses 25 innies codés par l’équipe MDR, change de personnalité chez le dentiste, dans un avion avec des turbulences ou, c’est l’étape finale dans Cold Harbor, quand elle doit faire face au deuil et à la perte d’un enfant. On peut imaginer que Lumon rêve de commercialiser une puce pour faire oublier les moments douloureux. Gemma est une cobaye : les médecins s’assurent que ses personnalités ne se mélangent pas.

Cette piste est renforcée par l’épisode 8, dans la ville d’Harmony Cobel, où l’on découvre que Lumon a longtemps été un concepteur de médicaments. L’entreprise est une sorte de laboratoire pharmaceutique devenu un géant technologique. Elle atténuait autrefois la peine avec des médicaments, elle veut aujourd’hui le faire en séparant la conscience.

Harmony Cobel est la vraie inventrice de la dissociation

Autre grande révélation de la saison 2 : Harmony Cobel, l’ancienne patronne de Mark, a créé la procédure de dissociation. Un secret que même la direction de Lumon ignore : Jame Eagan, le père d’Helena, prétend en être l’inventeur. Harmony Cobel est donc un élément clé pour la suite de la série : personne ne connaît aussi bien la puce qu’elle. C’est pour cette raison qu’elle était la seule à avoir deviné la réintégration de Petey, ou que son poste de directrice de l’étage des dissociés lui manque tant.

Harmony Cobel, jugée « moins importante qu’elle ne le pense » par Helena Eagan, est à l’origine de toute la structure actuelle de Lumon. Sa motivation principale était l’effacement de son propre deuil, que semble avoir réussi l’équipe MDR en codant Cold Harbor pour Gemma.

Harmony Cobel est un des personnages les plus importants de Severance, malgré son retrait dans la saison 2. // Source : Apple TV+

Lumon kidnapperait des gens, mais on ne sait pas exactement comment

Qui est vraiment Irving ? La saison 2 ne le dit pas explicitement. Ce que l’on sait est que son outie enquête sur des disparitions, qu’il suspecte d’être des enlèvements. Burt Goodman, qui porte très mal son nom, lui avoue avoir kidnappé des personnes pour Lumon, sans jamais savoir ce qu’il leur arrivait ensuite. Il était simplement un transporteur, d’où sa volonté de trouver la rédemption divine en dissociant lui-même son esprit.

La disparition de Gemma est sûrement liée à ces enlèvements. Ce que Mark pensait être un accident de voiture a sans doute résulté dans l’enlèvement de la jeune femme, potentiellement par Burt. Il est encore possible que l’histoire cache un retournement de situation, mais il est très probable que Lumon kidnappe des gens et les fasse passer pour morts.

Miss Huang fait partie d’un programme étudiant créé par Lumon, comme Harmony Cobel

Au début de la saison 2, le personnage juvénile de Miss Huang a alimenté de nombreuses théories. Comment se fait-il qu’une enfant soit nommée à la tête des RH ? Les scénaristes ont volontairement joué sur cet aspect pour alimenter les théories sur le clonage, afin de faire disjoncter les téléspectateurs.

En réalité, l’histoire de Miss Huang est beaucoup plus simple. Comme Harmony Cobel dans sa jeunesse, Miss Huang a intégré le programme universitaire de Lumon qui, d’une certaine manière, formate des enfants pour en faire des soldats de Kier. La jeune fille était en alternance chez Lumon, jusqu’à ce que Milchick mette fin à son contrat prématurément, pour l’envoyer en Norvège. Son histoire permet de mieux comprendre la cruauté de Lumon, qui détruit des enfances pour former des sbires. Miss Huang doit même sacrifier un jouet en guise de remerciement à Kier.

Miss Huang, un personnage atypique. // Source : Apple TV+

Jame Eagan a plusieurs enfants secrets

À la fin de l’épisode 9, une phrase a interpellé les internautes : Harmony Cobel arrive à convaincre la sécurité des cabines pour accouchement en prétendant que Devon est « une de Jame ».

Dans l’épisode final, le père d’Helena avoue la vérité à Helly : il a plusieurs enfants secrets, puisqu’il est à la recherche d’un héritier de Kier. Sa fille ne correspond pas à ces critères selon lui.

Les chèvres ont leur propre département

Autre mystère partiellement résolu : pourquoi Mark et Helly tombent sur une chèvre dans un épisode de la saison 1 ? On apprend dans la saison 2 l’existence du département Mammifères allaitants (Mammalians Nurturable), qui élève des chèvres. Ses membres semblent très méfiants et traumatisés par Lumon. On découvre dans le dernier épisode que Lumon utilise ces chèvres en guise de sacrifices, toujours pour alimenter son délire biblique. On ne sait pas encore si les chèvres ont un autre rôle, alimentaire ou scientifique, ou si elles servent juste à ces sacrifices.

Le département Mammifères allaitants de Lumon. // Source : Apple TV+

Optics and Design : le département de Burt fabrique des meubles et des outils de propagande

Dernière découverte : le département O&D, anciennement tenu par Burt G, ne fabrique pas que des objets destinés à un usage souterrain. Les cartes possédées par Mark et Gemma dans le vrai monde, celles volées par Dylan dans un épisode de la saison 1, sont fabriquées par O&D. Si le rôle exact du département reste mystérieux, on peut imaginer qu’O&D est avant tout un département de propagande. C’est aussi lui qui fabrique les tableaux, comme celui offert à Milchick représentant Kier avec une peau noire.

Les mystères non-résolus dans la saison 2 de Severance (et les nouveaux)

Qui est vraiment Irving ?

Élément central du début de la saison 2, Irving est rapidement renvoyé au second plan dans la suite de la saison. L’histoire de son innie est-elle vraiment terminée ? La révolution entamée par Mark S et Helly R ouvre la porte à un retour du personnage.

Il demeure aussi de nombreux mystères sur son outie : pourquoi enquête-t-il sur des kidnappings ? Pourquoi peint-il l’ascenseur de l’étage de Gemma ? À qui téléphone-t-il dans la cabine téléphonique ? Utilise-t-il volontairement les rêves pour communiquer avec son innie ? Quelque chose nous dit qu’Irving sera central dans la suite de la série.

Pourquoi Burt ment sur ses années de travail ?

En parlant d’Irving, un autre mystère est né durant la saison 2 : de quand date le début de sa dissociation ? Fields, le mari de Burt, suggère que sa dissociation a eu lieu il y a 20 ans, alors qu’Irving lui rappelle que la procédure n’a que 12 ans. Dans sa vidéo d’adieu, Burt G disait avoir travaillé chez O&D pendant 7 ans. Qui est vraiment ce mystérieux personnage ? Et qu’a-t-il fait avant l’invention supposée de la dissociation ?

L’ultime apparition d’Irving est son départ, Burt s’en débarrasse (et se confie). // Source : Apple TV+

Quel est le futur de l’équipe MDR ?

Avec Irving viré, Mark et Helly en fuite et Dylan en pleine confrontation avec Milchick, l’avenir de l’équipe MDR semble mal engagé. Dans tous les cas, on ne sait pas ce qu’il se serait passé après la fin du projet Cold Harbor. Harmony Cobel laisse entendre que le 25ᵉ dossier était le dernier : Lumon allait-il réinitialiser les consciences de ses employés pour les transférer ailleurs ? Ou les licencier ?

« Elles vont toutes mourir » : de qui parle le docteur Mauer ?

Après le « elle est vivante ! » de la fin de la saison 1, une autre phrase mystérieuse boucle la saison 2 : « elles vont toutes mourir » (you’ll kill them all en anglais), prononcée par le docteur Mauer, le tortionnaire de Gemma, qui tente d’arrêter Mark. La VF apporte une précision importante : ce sont des femmes qui vont mourir, pas des hommes.

De qui parle-t-on ? Le plus logique est qu’il y ait d’autres cobayes, et que Gemma ne soit pas la seule personne retenue en captivité par Lumon. Mais où sont-elles ? Et pourquoi conduire uniquement des tests sur des femmes ? On peut aussi imaginer qu’il parle des 25 personnalités de Gemma, mais ce serait beaucoup moins spectaculaire… Autre théorie, même si rien ne va dans ce sens dans la saison 2 : Gemma est-elle vraiment Gemma ?

Le docteur Mauer est détestable, mais son inquiétude en fin d’épisode est réel. Mark a-t-il ouvert une boite de Pandore ? // Source : Apple TV+

Pourquoi Lumon voulait tuer Gemma ?

La mort de Gemma après Cold Harbor a souvent été mentionnée durant la saison 2. Beaucoup imaginaient que le 25ᵉ personnalité venait affronter la mort, par exemple en simulant une noyade.

En réalité, il s’agissait du deuil. Lumon voulait bel et bien tuer Gemma, mais par le biais d’un sacrifice. Pourquoi la tuer ? Est-ce seulement pour un délire religieux ? Ou y a-t-il une autre raison ?

Qu’est-il arrivé à Gemma lors de son accident ?

Autre mystère : Mark dit avoir authentifié le corps de Gemma après son accident de voiture. Comment est-ce possible ? Lumon lui a-t-il menti ? Ou Gemma est-elle vraiment morte à un moment ? Sa survie en dehors des bureaux suggère que le cobaye testé par l’entreprise peut survivre en dehors du sous-sol.

Qui se cache derrière le conseil d’administration de Lumon ?

Le « board » de Lumon est un des plus grands mystères de la série. Qui sont ces personnes que l’on n’entend jamais, qui parlent à travers l’énigmatique Natalie ? Dans la version originale, le conseil d’administration est présenté avec le pronom « it », qui le déshumanise, plutôt qu’un « ils ». S’agit-il vraiment de personnes humaines ? Ou d’une entité informatique ou religieuse, comme Kier en personne ? On remarque que le conseil est capable de se réunir en un instant.

Natalie parle à la place du conseil d’administration : mais qui y a-t-il dans son oreille ? // Source : Apple TV+

« Kier n’était pas en eux » : les Eagan veulent-ils réincarner Kier ?

Dans l’épisode final, Jame Eagan vient à la rencontre d’Helly, l’innie de sa fille Helena. Il lui fait une révélation étonnante : il n’aime pas sa fille. Il dit avoir longtemps vu Kier en elle, mais avoir constaté qu’elle l’avait perdu avec le temps. Helly, elle, aurait Kier en elle.

Que veut dire cette phrase ? Les Eagan semblent obsédés par leur ancêtre, qu’ils ont érigé en dieu. « Avoir Kier en soi » est-il juste une philosophie de vie ? Ou quelque chose à lire au premier degré ? Une des grandes théories des fans est que Lumon tente de ressusciter son créateur, avec des corps hôte. Est-ce l’objectif final de l’entreprise, dont une grande partie de l’intrigue tourne autour de la fécondité ? La puce pour gommer les maux paraît une explication un peu trop facile. Le « elles vont toutes mourir » fait-il référence à des femmes utilisées par Jame Eagan pour ressusciter Kier ?

Le livre de Ricken va-t-il servir à quelque chose ?

Dans la saison 2, Lumon charge Ricken, le mari de Devon, d’écrire un livre pour les employés. Une intrigue qui prend beaucoup de temps d’écran, et qui ne sert finalement à rien. Ricken va-t-il avoir un rôle important à l’avenir ?

Que fait la police ? Où se passe la série ?

Autre mystère plus large, qui n’aura peut-être jamais d’explication, pourquoi la ville de Kier semble-t-elle coupée du monde, avec de vieilles voitures et des technologies obsolètes ? La seule marque montrée à l’écran est Lumon.

S’agit-il d’un choix visuel, pour amplifier l’univers mystérieux de la série ? Ou y aura-t-il un jour une explication ? Comment se fait-il qu’aucune autorité n’enquête sur Lumon ?

Gemma dans l’ascenseur maudit. // Source : Apple TV+

La réintégration de Mark va-t-elle fonctionner ? Reghabi est-elle une escroc ?

Une grande partie de l’intrigue de la saison 2 reposait sur la réintégration de Mark, qui a passé la moitié de la saison à se faire charcuter le crâne pour faire fusionner son innie et son outie. Cette intrigue n’a quasiment servi à rien : Mark n’a pas été réintégré. Il a eu quelques flashbacks, mais sa réintégration n’a pas été utile dans le sauvetage de Gemma.

Pour aller plus loin Severance : la réintégration peut-elle exister dans la vraie vie ?

Va-t-on s’arrêter là, ou la saison 3 marquera sa vraie réintégration ? La rébellion de l’innie contre l’outie rend la réintégration assez peu probable, avec une intrigue qui amènerait potentiellement Mark S à vouloir tuer Mark Scout. Du coup, pourquoi avoir fait tout ça ? Reghabi n’était-elle qu’un prétexte pour faire avancer l’histoire ? Ou cache-t-elle aussi un secret, comme un autre but qu’elle n’a pas eu le temps d’atteindre ?

Quand sortira la saison 3 de Severance ?

La saison 3 de Severance n’a pas encore été confirmée par Apple, mais l’équipe de la série écrit déjà son scénario. Un lancement entre la fin de 2026 et le début de 2027 est probable, en espérant qu’un report ne viendra pas encore tout gâcher.

