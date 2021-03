Alors que la version Zack Snyder de Justice League s'apprête à sortir, on s'est offert une petite piqure de rappel avec le Blu-ray UHD de Batman v Superman : L'Aube de la Justice.

La séance Blu-ray UHD du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Warner Bros. a donné son feu vert à Zack Snyder pour proposer une nouvelle version de Justice League, projet qu’il a dû confier à Joss Whedon pour des raisons personnelles (avec le piètre résultat que l’on connaît). Le rendez-vous est pris pour le 18 mars, sur une plateforme de SVOD encore inconnue en France.

En attendant, on s’est dit qu’il serait peut-être judicieux de se rafraîchir la mémoire avec le film qui se passe avant Justice League, à savoir Batman v Superman : L’Aube de la Justice. On a choisi le meilleur format vidéo possible — Blu-ray UHD — et la meilleure version — édition Ultimate, qui dure plus longtemps.

Le film

Batman v Superman : L’Aube de la Justice devait s’imposer comme un évènement incontournable au sein des adaptations DC Comics, univers qui souffre de la comparaison avec le Marvel Cinematic Universe. Hélas, la suite de Man of Steel, toujours réalisée par Zack Snyder, a essuyé beaucoup de critiques à sa sortie, la faute à un montage un peu brouillon et trop dense pour tenir sur un seul film et à des ficelles narratives à la cohérence douteuse.

L’édition Ultimate, qui ajoute quand même une trentaine de minutes au 2h30 du long métrage diffusé dans les salles, permet d’obtenir une vision un peu plus juste de ce que Zack Snyder cherchait à faire. À savoir : confronter les deux icônes de la maison DC Comics, avec un souffle biblique qui fait d’eux des dieux parmi les hommes. La mise en scène, souvent grandiose et très attachée aux détails, matérialise cette orientation. Et, dans cette version rallongée, Batman v Superman : L’Aube de la Justice redonne ses lettres de noblesse à Clark Kent/Superman, avec plus de nuance.

L’image : 4/5

Batman v Superman : L’Aube de la Justice est un film très, très sombre. Ce qui ne l’empêche pas d’offrir une image de très grande qualité en Blu-ray UHD. Il faut simplement accepter le parti pris de Zack Snyder, qui a employé différents formats de caméra et tient à son rendu argentique, avec une granulosité très affirmée (rappelez-vous de 300). Dès lors, on peut très bien se retrouver en face d’une scène très précise et détaillée et, l’instant d’après, déplorer un spectacle un peu moins léché.

Comme souvent, c’est bien davantage l’apport du HDR qui est indéniable, surtout pour un film qui aime à jouer sur les ambiances clairs-obscurs (admirez les cieux, qui savent contraster avec les noirs d’encre). Les flammes de la bataille finale n’ont jamais été aussi étincelantes tandis que le vert de la Kryptonite brille de mille feux. Et, bien sûr, le rouge de la cape de Superman, dont la texture du costume crève l’écran, est bien plus profond.

Le son : 5/5

Warner Bros. a été plutôt généreux avec Batman v Superman : L’Aube de la Justice, dont le Blu-ray UHD propose deux pistes Dolby Atmos : en anglais et en français. Ce n’est pas toujours le cas, contrairement à ce que nous pourrions croire. Comme on pouvait s’y attendre avec un film centré sur le choc entre deux titans, la bande-son est percutante, mise en exergue par le Dolby Atmos avec équilibre et puissance. Dès l’introduction, le format 3D. nous fait profiter de ses vertus, au moment où le jeune Bruce Wayne se retrouve parmi les chauves-souris (on croirait en entendre partout dans son salon).

Attendez-vous quand même à subir de plein fouet des basses vrombissantes, qui savent toujours se signaler quand le besoin se fait sentir — c’est-à-dire très souvent, surtout dans le dernier tiers du blockbuster. Si vous cherchez un disque susceptible de pousser votre installation dans ses derniers retranchements, le Blu-ray UHD de Batman v Superman : L’Aube de la Justice s’impose comme un excellent candidat.

Le Blu-ray UHD de Batman v Superman : L’Aube de la Justice en version longue est disponible à 20 euros.

Crédit photo de la une : Warner Bros. Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo