Vous ne jurez que par les citrouilles, fantômes et autres monstres prêts à nous glacer le sang ? Pour se plonger dans une ambiance surnaturelle, voici les 8 meilleurs films d’horreur à voir en streaming, parfaits pour trembler au chaud sous la couette.

Vous avez déjà vu l’intégralité des sagas Saw, Halloween, Terrifier, Alien et autres Massacre à la tronçonneuse ? Les requins des Dents de la Mer ne vous font ni chaud ni froid et vous avez déjà ri aux éclats devant toutes les blagues de Shaun of the Dead ? Pas de panique, nous avons exactement ce qu’il vous faut, avec les 8 meilleurs films d’horreur à voir en streaming.

Jennifer’s Body. // Source : 20th Century Fox

Quels sont les meilleurs films d’horreur à regarder en streaming en ce moment ?

La Plateforme sur Netflix

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃

Au rayon des films gores, La Plateforme s’est rapidement imposé comme un classique du genre de l’horreur, voire l’un des meilleurs, dès sa sortie sur Netflix, en 2020. On y découvre une prison verticale terrifiante, connue sous le nom de La Fosse. Les détenus y sont alors répartis, deux par deux, sur différents étages. Mais attention : seuls les prisonniers du niveau 1 ont accès à l’intégralité de la nourriture nécessaire pour survivre.

Une plateforme laisse ensuite les restes à ceux du niveau suivant, et ainsi de suite, jusqu’aux derniers étages, qui peuvent mourir de faim. Construit sur un principe similaire à celui de la série The 8 Show, également sur Netflix, La Plateforme déroule évidemment une réflexion sanglante sur la lutte des classes, tout en nous servant une intrigue gore à souhaits, flirtant avec le cannibalisme. Et si vous avez déjà dévoré tous les plats du premier film, sachez qu’une suite est aussi disponible sur Netflix. Et bon appétit.

Conjuring : Les Dossiers Warren sur Prime Video et sur Max

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃

Pour se faire peur avec un bon film d’horreur, il n’y a rien de mieux que la terreur provoquée par des histoires vraies. La saga Conjuring l’a bien compris, en nous plongeant dans les années 1960 et 1970, aux côtés d’Ed et Lorraine Warren, des chasseurs de fantômes et stars du paranormal.

Dans ce premier film, situé en 1971, la famille Perron fait face à de nombreux phénomènes inexpliqués, depuis son emménagement dans une nouvelle maison. Le couple Warren s’attache alors à comprendre d’où viennent les démons qui hantent les lieux… Loin d’être un énième film à jump scares, même s’il en abuse évidemment, Conjuring joue surtout avec malice sur notre peur du noir, à chaque instant. Et pour continuer à savourer l’une des meilleures sagas d’horreur, sachez que Conjuring 2 : Le Cas Enfield, tout aussi cauchemardesque, est également disponible sur Prime Video.

Jennifer’s Body sur Disney+

Risque de cauchemars : 🎃🎃

Megan Fox (Transformers) qui tue soudainement les hommes autour d’elle, histoire de s’ouvrir l’appétit, ça vous dit ? C’est tout le postulat de Jennifer’s Body, boudé par la critique et le public lors de sa sortie en 2009, puis réhabilité comme un classique d’horreur féministe. Jennifer est ainsi une adolescente au physique de rêve, qui se retrouve soudainement possédée par une entité cannibale, à la suite d’un sacrifice qui a mal tourné. Sa meilleure amie, incarnée par la géniale Amanda Seyfried (Veronica Mars, The Dropout), va alors tenter de l’arrêter.

Complètement kitsch, ce teen movie propose une vengeance démoniaque qui fait un bien fou, avec une ambiance des années 2000 vraiment fun. Alors oui, les dialogues sont parfois risibles, la bande originale pop-rock est mielleuse à souhaits et l’histoire est franchement téléphonée. Mais le duo formé par Megan Fox et Amanda Seyfried s’impose comme une évidence et il faut avouer que voir ces deux ados prendre le pouvoir sur les hommes est une expérience réjouissante.

The Witch sur Netflix

Risque de cauchemars : 🎃🎃

Bien avant de nous terrifier dans Split, de nous bouleverser dans Le Jeu de la Dame ou de se transformer en guerrière ultra badass pour Furiosa, l’actrice Anya Taylor-Joy faisait ses premiers pas dans le monde de l’horreur en 2015, avec The Witch. Alors âgée de seulement 19 ans, la comédienne remontait le temps jusqu’en 1630 pour ce film dans lequel une famille puritaine perd son nouveau-né, juste avant de se retrouver confrontée à une entité maléfique…

Puisque les sorcières riment généralement avec horreur sur le grand écran, The Witch prend donc le parti de nous abreuver de magie noire et autres effets surnaturels pour inscrire sa marque glauque et oppressante dans nos esprits. À mi-chemin entre Le Village et Les Autres, ce film envoûtant va assurément diviser ceux qui se risquent à lui donner une chance, mais il provoquera au moins une réaction physique forte, qu’elle soit positive ou négative.

Le Menu sur Disney+

Risque de cauchemars : 🎃

Préparez vos plus belles tenues et affûtez vos couteaux : vous êtes conviés à un repas exceptionnel, préparé par le grand chef Julian Slowik. Son restaurant, situé sur une île privée, vous accueille ainsi le temps d’une soirée pour vous montrer ses dernières innovations culinaires en date. Mais les saveurs vont s’avérer bien plus surprenantes que prévu…

Quand il n’y a plus d’Anya Taylor-Joy, il y en a encore. La comédienne s’est décidément fait une spécialité des films d’horreur qui divisent la critique comme le public, et elle le prouve à nouveau avec Le Menu. Aux côtés de Ralph Fiennes (Harry Potter) et de Nicholas Hoult (Mad Max : Fury Road), l’actrice compose ainsi un rôle trouble dans ce long-métrage qui oscille en permanence entre angoisse et satire pure. Une comédie terrifiante et féroce, qui parviendra sûrement à vous arracher quelques rires, entre deux frissons, tout en vous ouvrant l’appétit. Un trio gagnant, en somme.

Ça sur Netflix et Prime Video

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃

Quoi de plus effrayant qu’un clown, au sourire disproportionné et au maquillage blanc comme la neige ? Stephen King l’a bien compris, en basant l’un de ses romans les plus célèbres sur cette créature terrifiante : Ça. Sept adolescents, de la petite ville de Derry, doivent alors faire face à Grippe-Sou, qui émerge tous les 27 ans des égoûts pour se nourrir de la peur des enfants…

Divisée en deux volets, cette adaptation soignée du maître de l’horreur et du suspense met en scène un casting de stars, avec la présence de Sophia Lillis (I Am Not Okay With This), Finn Wolfhard (Stranger Things), Jaeden Martell (À Couteaux Tirés) et surtout Bill Skarsgård (Nosferatu). Et le moment est parfaitement choisi pour replonger dans l’univers de ce clown tueur, puisque la plateforme HBO Max prépare actuellement un préquel, situé dans les années 1960 et centré sur les origines du mal : Welcome to Derry.

Le Village sur Disney+

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃

Juste après la sortie de son trio gagnant, formé par Sixième Sens, Incassable et Signes, le cinéaste M. Night Shyamalan nous offrait en 2004 son meilleur film d’horreur : Le Village. Dans une petite bourgade, les habitants vivent ainsi sous la menace de créatures, installées dans la forêt voisine. Une règle est donc de mise : ne jamais s’aventurer à l’orée du bois, sous peine de représailles…

En maîtrisant à la perfection les champs/contrechamps et en laissant ces bêtes terrifiantes en dehors du cadre, M. Night Shyamalan joue constamment sur notre peur de l’obscurité et des monstres, tapis dans le noir. Porté par le trio magique formé par Bryce Dallas Howard (Black Mirror), Joaquin Phoenix (Joker) et Adrien Brody (Succession), Le Village est devenu un classique du genre de l’horreur, dont le twist final reste longtemps en mémoire.

Sans un bruit sur Paramount+ et Canal+

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃

Dans les classiques du cinéma d’horreur, l’ouïe joue, en général, un rôle capital, des bruitages dégoûtants aux musiques stridentes en passant par les cris d’effroi. Alors, forcément, lorsque Sans un bruit a débarqué en 2018, son intrigue détonnait dans le paysage du septième art. Dans un monde post-apocalyptique, des créatures aveugles ont ainsi décimé la majeure partie de la population. Les rares survivants vivent sous la menace de ces monstres ultra-sensibles au son. Une seule consigne : le silence.

Sans un bruit est un film au postulat de départ original, enrobé dans une mise en scène plutôt maligne. Certaines incohérences vous feront probablement lever les yeux au ciel, comme nous, mais l’ambiance sensorielle du long-métrage vaut largement le coup d’œil. Réalisé et incarné par John Krasinski (Jim dans The Office), Sans un bruit vous fera redouter le moindre craquement de parquet.

