Vous passez souvent des heures à chercher le programme idéal pour une soirée canapé ? On a décidé de vous faciliter la tâche, en sélectionnant un film et une série à voir chaque jour, sur les plateformes de SVOD. Et on commence avec un film d’action survitaminé et une série politique glaçante, pour entamer la semaine en beauté, ce lundi 6 février 2023.

De Netflix à Prime Video en passant par Canal+, OCS ou Apple TV+, les plateformes de SVOD sont tellement nombreuses qu’on finit par ne plus savoir où donner de la tête. Pour vous guider dans cette aventure vers votre canapé et votre meilleur écran, Numerama a décidé de sélectionner pour vous un film et une série à découvrir sur les plateformes pour chaque jour de la semaine.

Pour nos premières recommandations, nous vous invitons à prendre le train le plus rapide du monde en compagnie de Brad Pitt avec Bullet Train sur Canal+ ou à alimenter votre colère contre le système avec The Handmaid’s Tale sur Prime Video. Histoire de terminer ce lundi 6 février 2023 en beauté.

Le film Bullet Train sur Canal+, un concentré d’action, d’humour et d’originalité

Prenez un blockbuster d’action classique, ajoutez-y une bonne dose de parodie à la sauce des frères Coen (Fargo, The Big Lebowski), une goutte d’hémoglobine version Tarantino (Kill Bill) et une performance de Brad Pitt complètement décalée. Secouez bien fort et déposez ce cocktail détonnant dans un train lancé à grande vitesse. Bravo, vous avez obtenu l’un de nos films préférés de 2022 : Bullet Train.

Désormais disponible sur Canal+, ce thriller comique suit l’histoire de Coccinelle (Brad Pitt), un agent chargé de voler une mallette pleine de cash dans un train japonais. Mais pour accomplir sa mission, ce tueur à gages malchanceux va devoir affronter de nombreux adversaires redoutables, cachés parmi les passagers… Pour donner un coup de boost à votre lundi soir morose, Bullet Train est le film d’action idéal : sans prise de tête ni temps morts, blindé de répliques hilarantes et doté d’un casting hallucinant, de Aaron Taylor-Johnson (Kick Ass) à Brian Tyree Henry (Atlanta) et même Ryan Reynolds (Deadpool). Allez, dernier appel pour le départ du train le plus nerveux mais récréatif du moment.

À voir si vous avez aimé : John Wick ; Atomic Blonde ; Burn After Reading ; Source Code

À voir si vous cherchez : action ; humour ; baston ; parodie ; débrancher son cerveau ; casting en or ; Brad Pitt aux cheveux longs

Pour aller plus loin Quels sont les meilleurs films à voir sur Canal+ ?

La série The Handmaid’s Tale sur Prime Video, une dystopie féministe flippante

On le sait : The Handmaid’s Tale (ou la Servante Écarlate) ne date pas d’hier. En 2017, la série adaptée du roman de Margaret Atwood a ainsi bouleversé le petit écran, dans la lignée du mouvement #MeToo et de l’élection de Donald Trump. Dans cette dystopie, les femmes ont été divisées en trois catégories : les Marthas (des domestiques) les Épouses (mariées aux Commandants de Gilead, une société totalitaire) et les Servantes, qui ne servent qu’à la reproduction et sont violées chaque mois pour continuer à peupler Gilead.

Si on vous recommande cette série précisément aujourd’hui, c’est que la fiction en cinq saisons quittera le catalogue de Prime Video dès le 15 février 2023. Il est déjà trop tard pour un binge-watching intégral (quoique), mais si vous avez toujours eu envie de découvrir The Handmaid’s Tale, c’est le moment ou jamais. Et de toute façon, la dystopie a largement perdu en qualité au fil des épisodes, devenant le reflet d’elle-même, voire un récit en contradiction avec ses ambitions féministes. Vous ne louperez donc rien en ne regardant que la première saison, magistrale. Et si vraiment vous voulez encore des gros plans sur le visage énervé d’Elizabeth Moss (Mad Men) après le 15 février, The Handmaid’s Tale reste disponible sur OCS.

À voir si vous avez aimé : Years and Years ; Borgen ; Top of the Lake ; Big Little Lies

À voir si vous cherchez : dystopie ; politique ; cérébral ; lutte contre les discriminations ; personnages principaux féminins ; des portraits de l’actrice Elizabeth Moss

Pour aller plus loin Quelles sont les meilleures séries sur Amazon Prime Video en ce moment ?

