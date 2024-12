Lecture Zen Résumer l'article

Nous y sommes, le réveillon de Noël est aujourd’hui. Pour certains les cadeaux seront déballés dès ce soir. Entre les courses de dernière minute, les décorations qui ne tiennent pas et les repas à organiser, vous avez complètement zappé d’acheter un cadeau. Pour ne pas vous laisser dans la panade, Numerama vous a concocté un petit guide de 10 idées de cadeaux originaux à acheter depuis votre canapé pour éviter la foule dans les magasins.

Si vous êtes ici, c’est sûrement parce que vous pensiez avoir ‘largement le temps’ pour faire vos achats de Noël. Mais voilà, nous sommes le 24 décembre, et vous êtes bredouille. Bon, pas de panique. Si les bains de foules ne vous font pas peur, ou si vous pensez avoir le temps de faire un retrait en magasin vous pouvez piocher dans nos idées cadeaux originaux à moins de 100 €, choisir parmi notre sélection de 9 meilleurs livres de science-fiction, ou encore trouver des petits présents dans nos idées-cadeaux à moins de 10 €.

Les meilleurs cadeaux de Noël de dernières minutes classés par thème

Pour les autres plus occupés, ne vous inquiétez pas, avec internet, on peut faire des merveilles. Ce guide regroupe plein d’idées de cadeaux sympathiques que l’on peut acheter au dernier moment. Vous retrouverez dans ce guide nos idées classées par catégorie, il y en a pour tous les goûts :

Les abonnements

Un cadeau rapide à faire et apprécié de tous. Noël, c’est une bonne occasion pour offrir un abonnement. Cela peut être pour une plateforme de streaming, de musique ou même tout autre chose.

1. Un abonnement à un service de streaming sVOD

Comment faire simplement pour offrir un accès à un service de vidéo ? Vous pouvez acheter une carte prépayée ou vous abonner avec l’adresse mail de la personne. Attention toutefois à bien choisir la plateforme en fonction de ses goûts. Pour être sûr de votre choix, vous pouvez consulter notre comparatif ultime de toutes les plateformes de streaming. Mais pour faire bref, voici ce que l’on vous recommande d’acheter dans les grandes lignes :

Carte Cadeau sVOD // Source : Montage Numerama

Abonnement Netflix : peu de chance de se tromper avec Netflix, la plateforme propose un contenu très varié qui plait au plus grand nombre. Grâce à vous, l’heureuse ou l’heureux élu ne ratera aucune des nouveautés de décembre sur Netflix et aura le loisir de découvrir les 9 meilleures séries de Noël sur la plateforme.

Abonnement Max (HBO) : si vous comptez parmi vos proches des gens qui n’ont pas vu Game of Thrones, c’est le moment de les prendre en otage en leur offrant un abonnement Max, la plateforme de HBO. Avec ce dernier, ils pourront regarder l’intégralité de la série ainsi que le spin-off House of The Dragon mais aussi bon nombre de classiques comme tous les Harry Potter.

Abonnement Disney+ : détrompez-vous, Disney ne s’adresse plus uniquement à la jeunesse. De très bonnes séries comme Shogun visent un public plus adulte. Globalement, c’est également un excellent choix pour les fans de l’univers Marvel ou encore de Star Wars, car on y retrouve une grande quantité de séries issues de ces licences.

Abonnement Amazon Prime Video : il est fort probable que la personne en question ait déjà exploré le catalogue Netflix comme il se doit, car il s’agit de la première plateforme en termes d’abonnements. Dans ce cas, une bonne alternative consiste à se tourner vers Prime Video, qui propose des contenus assez variés, allant de la science-fiction aux thrillers, en passant par des comédies. Notez qu’avec cet abonnement, la personne peut aussi bénéficier des autres avantages à Amazon Prime (Livraison plus rapide, jeux gratuits…)

Abonnement Apple : la discrétion de cette plateforme ne doit pas vous tromper. Apple TV+ ne propose pas des milliers de titres, mais le peu disponible sur la plateforme est de grande qualité. Une grande partie des séries, films et documentaires est bien réalisée et mérite d’être vue, à l’image des séries Ted Lasso, Severance ou encore Silo.

Pour la durée de l’abonnement, ajustez en fonction de votre budget. Un an permet d’être assez large pour profiter au mieux du catalogue, mais quelques mois feront aussi l’affaire pour regarder certains contenus en particulier.

2. Un abonnement cinéma

Si le choix d’un abonnement à une plateforme est difficile, privilégiez un bon retour aux sources. Un abonnement cinéma, à l’année ou aux mois, met tout le monde d’accord. Pour le choix de la carte, tout dépend de la localisation de l’heureux élu, mais voici les options les plus courantes :

Carte Cinéma // Source : Montage Numerama

Le CinéPass Gaumont Pathé : ce dernier permet d’accéder à toutes les séances standards dans 73 cinémas en France. Pour les séances comme la 4DX, séance VIP, il faut compter un supplément. Le petit bonus de Noël : Pathé offre le mois de janvier 2025 pour toute souscription avant le 25 décembre.

La carte UGC : autre option équivalente, cette carte UGC permet d’accéder à 850 salles UGC, mk2 et partenaires en France.

3. Abonnement à une plateforme de streaming musical

Carte Spotify et Apple // Source : Montage Numerama

Et rien ne vous empêche de vous limiter aux films et séries : vous pouvez également offrir un abonnement musical à Spotify Premium. Vous pouvez en trouver en ligne et même en grande surface de 10 et 60 €. Vous pouvez également offrir un abonnement Apple Music avec une carte-cadeau Apple ou même un abonnement Deezer.

4. Abonnement à Numerama+

Petite passe décisive. Vous pouvez retrouver tout Numerama, en mieux, avec des privilèges abonnés grâce à nos formules Numerama+. Différents abonnements sont disponibles et certains pourraient vous surprendre. Il est possible d’offrir un abonnement à Numerama+. Alors pourquoi ne pas faire découvrir à votre entourage Numerama, un média résolument tourné vers l’avenir ?

Les cartes cadeaux

C’est souvent le choix de la prudence, le cadeau qu’on offre quand on veut éviter de se tromper… mais bien choisies, elles peuvent aussi être une vraie bonne idée

5. Une carte cadeau Amazon

Carte cadeau Amazon // Source : Montage Numerama

Commençons par une valeur sûre. Amazon, c’est un catalogue à n’en plus finir et votre proche n’aura que l’embarras du choix pour se faire plaisir. Créditez la carte du montant de votre choix de 5 € à 5 000 €.

6. La carte cadeau gaming (PlayStation Store, Xbox, Steam…)

Téléchargez un jeu via un code est devenu courant et facilite grandement la tâche d’offrir un jeu vidéo. Inutile de vous déplacer dans les magasins spécialisés et d’errer des heures à la quête du titre qui fera plaisir. Les cartes prépayées permettent de viser juste.

Carte cadeau gaming // Source : Montage Numerama

Pour PlayStation : La PS5 équipe maintenant bon nombre de foyers. Son catalogue de jeux ne cesse de s’agrandir et compte plusieurs titres incontournables. Toujours aussi coûteux, ne prenez pas le risque de vous tromper et optez pour une carte prépayée valable sur le PlayStation Store. Plusieurs montants sont disponibles et les prix commencent à partir de 10 €.

Pour Nintendo Switch : Deux options s’offrent à vous. Soit vous prenez une carte Nintendo eShop de 50 € qui permet d’acheter les dernières sorties sur la console directement depuis le Nintendo Store, et ainsi découvrir le dernier The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, sorti en 2024. Mais vous pouvez aussi opter pour un abonnement Switch Online qui permet aux joueurs de Switch, Switch OLED et Switch Lite de jouer en ligne. On peut souscrire à un abonnement juste pour un mois, ou payer d’avance 3, 6 ou 12 mois. La formule individuelle ne permettra qu’à un seul compte d’accéder à internet pour jouer. En revanche, le compte familial donne l’accès à tous les membres d’une famille, ce qui peut se révéler particulièrement pertinent dans le cas d’une fratrie possédant les deux volets du tout dernier Pokémon : Écarlate et Violet. Enfin, une dernière version avec le pack additionnel permet l’accès aux grands classiques de la Nintendo 64 ou Sega.

Pour Xbox : sans surprise, cette carte concerne les personnes possédant une Xbox Series X,une Xbox Series S ou même un PC Gamer sous Windows. Il donne accès à tout un catalogue de jeux, un peu comme un service de SVOD, sur toute la durée de l’abonnement. La bibliothèque de jeux est régulièrement alimentée et le mois de décembre est particulièrement copieux. C’est un bon moyen de tester des jeux avant d’acheter de réel coup de cœur. Tout comme pour la Nintendo Switch et la PS5 vous pouvez aussi choisir l’option d’une carte prépayée si aucun jeu du Game Pass ne vous parle.

Pour PC : bien que Microsoft rende accessible son Xbox game Pass aux jeux PC, la référence en la matière reste la plateforme Steam. En plus des opus phares des éditeurs classiques, il est possible de trouver tout un tas de jeux indépendants de très bonne qualité. Bref, offrir de l’argent Steam, c’est offrir le choix aux joueurs PC, dans une fenêtre de 5 à 100 euros — qui pourront potentiellement aussi partir dans des skins Counter-Strike ou tout autres jeux de la plateforme.

7. Une carte cadeau pour des livres sur liseuse

Carte cadeau livres // Source : Montage Numerama

Si la sélection ci-dessus ne vous convainc pas, vous pouvez consulter notre sélection de romans de fantasy ou piocher dans notre liste de BD de science-fiction : la grande majorité des titres sont disponibles en format électronique. Et si vous n’avez absolument pas d’idée, vous pouvez également offrir des cartes-cadeaux des deux principaux vendeurs spécialisés en e-book : Kobo (en partenariat avec la Fnac) et la gamme Kindle d’Amazon.

Pour Kobo, vous pourrez prendre une carte d’une valeur comprise entre 10 et 50 € :

Pour Kindle, la fourchette proposée par Amazon est plus large : vous pouvez créditer la carte toujours entre 5 € et 5 000 €. Ça en fait des livres !

8. Une carte cadeau pour des jeux de société

Carte cadeau jeux de société // Source : Montage Numerama

Si vous comptez des adeptes de jeux de société parmi vos proches, alors une carte cadeau pour s’en procurer est une bonne option. Avec une carte cadeau Philibert de 20 € à 50 €, ils pourront choisir le jeu qui leur plaît le plus — mais n’hésitez pas à leur suggérer de consulter nos test avant de se décider.

Des billets

Dans un autre registre, pourquoi ne pas offrir un moment inoubliable ? Que ce soit un concert, un match de football ou une exposition, les billets sont une excellente option de cadeau de dernière minute car ils sont généralement envoyés par mail ou par SMS.

9. Un évènement ou un parc d’attraction

Sur la Fnac Spectacles, il y a de quoi faire entre :

Les concerts et festivals ;

Les spectacles ;

Le théâtre ;

Les Expositions et Musées ;

Le sport ;

et même les Parcs d’attractions

Difficile de vous recommander une expérience en particulier, mais voici quelques options à explorer.

Pour les fans d’espace, il y a notamment le 55ᵉ Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace. Le billet coûte 18 € et donne accès au salon pendant trois jours, du 20 au 22 juin 2025, de 8h30 à 18h00. Au programme : rencontres avec les entreprises de l’industrie, activités interactives, exploration d’appareils impressionnants et un spectacle aérien quotidien.

Pour les amateurs de sensations fortes, un petit séjour dans un parc d’attractions est égalment une bonne piste — que ce soit à :

