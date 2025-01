Lecture Zen Résumer l'article

En attendant la prochaine saison de la série The Witcher, Netflix diffusera, en février, un film d’animation adapté de la saga. Et il permettra de voir une scène qui a été coupée de la série.

Dans la très copieuse sélection de contenus à paraître sur Netflix en février, il y a un film qui pourrait faire de l’œil aux férus de jeux vidéo — The Witcher : Les sirènes des abysses. Dans cette aventure adaptée des écrits d’Andrzej Sapkowski, plus spécifiquement de la nouvelle intitulée « Un petit sacrifice », Geralt doit enquêter sur des attaques dans un village côtier.

Nul doute que ce film d’animation permettra de patienter, un peu, jusqu’à la diffusion des futurs épisodes de la série live action. Pour le moment, Netflix n’a communiqué aucune date de sortie pour la saison 4 de The Witcher, la première avec Liam Hemsworth dans le costume du Sorceleur (il remplace Henry Cavill). C’est d’autant plus vrai que le film et la série seront liés par une scène mystérieuse.

The Witcher : Les sirènes des abysses // Source : Netflix

Il y aura une scène coupée de la série The Witcher dans le nouveau film d’animation sur Netflix

Dans la future édition du magazine SFX (via GamesRadar+ le 26 janvier), le producteur Mike Ostrowski et la co-scénariste Rae Benjamin ont livré quelques détails sur les liens entre la série The Witcher et le film The Witcher : Les sirènes des abysses. Ce dernier se déroulera au milieu de la première saison, entre les épisodes 5 et 6, à une période où la relation entre Geralt et Yennefer n’est pas au beau fixe — « une période trouble » selon Mike Ostrowski.

The Witcher : Les sirènes des abysses, où Geralt se trouvera coincé entre les humains et les peuples de la mer, respectera les événements de la série. À tel point que le film en diffusera une séquence coupée — « une petite scène amusante », tease Rae Benjamin, sans vraiment en dire davantage sur ce qui attend les spectatrices et spectateurs. A priori, il ne faudra pas s’attendre à une séquence cruciale, sans quoi elle n’aurait pas été mise de côté dans la première saison.

Bonne nouvelle pour les fans : Anya Chalotra, l’actrice qui prête ses traits à Yennefer dans la série, sera au casting vocal de The Witcher : Les sirènes des abysses. En revanche, ni Henry Cavill ni Liam Hemsworth ne seront présents. C’est Doug Cockle qui donnera la réplique à la sorcière, dans le rôle de Geralt. Le doubleur est loin d’être étranger à la saga, puisqu’il s’agit de la voix du Sorceleur dans les jeux vidéo.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+