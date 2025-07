Lecture Zen Résumer l'article

La LFP (Ligue de Football Professionnel) dévoilera le 10 juillet sa nouvelle offre pour le grand public, qui diffusera la quasi-totalité de la Ligue 1 (8 matchs sur 9). De nombreux détails demeurent inconnus, mais le prix de 14,99 euros par mois est déjà officiel.

La Ligue 1 peut-elle encore être sauvée ? Depuis le fiasco Mediapro en 2020, qui avait vu un diffuseur renoncer à des droits achetés une fortune six mois après son arrivée, la Ligue de Football Professionnel traverse une interminable zone de turbulences. Il y a eu la parenthèse Amazon entre 2021 et 2024, en apparence enchantée mais catastrophique pour les relations de la Ligue avec Canal+. Puis l’échec DAZN en 2024-2025, qui a décidé d’arrêter son contrat avant la fin de son échéance. La LFP est de nouveau dans une impasse.

Pour remplacer DAZN, la LFP fait un pari ambitieux : lancer sa propre chaîne, dans l’espoir de devenir indépendante financièrement et de ne plus dépendre des droits télé. Personne ne va donc racheter les 8 matchs de DAZN, la LFP les garde pour elle et espère que les fans de football s’abonneront à son nouveau service, qui n’a pas encore de nom.

14,99 euros avec engagement : la Ligue 1 fait le pari du direct-to-consumer

Le 1er juillet 2025, la LFP a dévoilé un premier prix pour son nouvel abonnement, sans doute le plus compétitif : 14,99 euros par mois avec engagement. Un prix nettement plus bas que les 29,99 euros demandés par DAZN il y a un an et un peu plus bas que le prix final du service anglais (19,99 euros). Le seul problème est la notion d’engagement : à l’heure de Netflix, Disney+ et Amazon Prime, le sans engagement est de vigueur. La Ligue prend un risque avec cette notion d’un autre temps : le tarif de 14,99 euros par mois n’est pas alléchant si on le multiplie immédiatement par 10 ou par 12.

Autre information : la première année, la chaîne de la Ligue ne diffusera que 8 matchs sur 9. L’affiche du samedi à 17h reste sur BeIN Sports, ce qui signifie que les fans de foot devront toujours payer un second abonnement. À terme, la LFP ambitionne de réunir toute la Ligue 1 et toute la Ligue 2 dans une même offre, mais ça ne sera pas en 2025-2026.

Pourra-t-on s’abonner à la Ligue 1 sans engagement ?

En toute logique, la LFP devrait proposer diverses offres, dont une sans engagement. Il faut s’attendre à un prix supérieur aux 14,99 euros déjà annoncés, vraisemblablement autour de 19,99 euros par mois.

Autre chose très probable : la chaîne de la Ligue devrait être distribuée par les opérateurs et/ou les services de streaming, comme Amazon Prime. Tout ce que l’on sait est que Canal+ refuse de la distribuer aujourd’hui, puisqu’il n’approuve pas la stratégie commerciale de la LFP, qu’il juge trop élitiste. Canal+ indique qu’il souhaitait proposer la Ligue 1 pour 10 euros par mois à ses abonnés.

Pour l’instant, il n’y aucun détail technique sur le futur diffuseur de la Ligue 1. La LFP organise une conférence de presse le 10 juillet pour dévoiler son offre. Parmi les grandes interrogations :

quels seront les programmes en dehors des matchs, alors que DAZN était critiqué pour la faible qualité de son offre ?

verra-t-on le retour de la 4K HDR et 4K SDR sur l’affiche de la journée, alors qu’Amazon et DAZN se contentaient de Full HD ?

pourra-t-on partager son abonnement avec un proche, alors que DAZN était strict avec un flux unique ? y aura-t-il des mesures importantes contre le piratage, alors que DAZN n’a cessé de se plaindre des progrès de l’IPTV ? une application sera-t-elle prête à temps pour le début de la saison en août sur les télés connectées et les téléphones ?



Très embêté par le piratage, DAZN affichait des codes à l’écran pour identifier les comptes à l’origine des flux illégaux. // Source : Numerama

La chaîne de la Ligue 1 peut-elle réussir ?

En diffusant elle-même la Ligue 1, la LFP renonce à la vente de ses droits télé. Elle perd donc approximativement 350 millions d’euros par an, qu’elle espère récupérer grâce à ses abonnements. Dans l’hypothèse où sa seule offre coûte 14,99 euros par mois, il lui faudrait 2,5 millions pour être rentable, sans compter les coûts de production et les salaires de ses équipes. En comparaison, DAZN n’aurait pas dépassé les 500 000 abonnés durant son court passage en France.

Avec sa propre chaîne, la Ligue 1 prend donc un risque important, qui pourrait aboutir à un nouveau fiasco commercial. Son espoir est que les fans de football s’abonneront massivement pour sauver la Ligue 1, même s’il reste désormais à les convaincre.

