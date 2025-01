Lecture Zen Résumer l'article

L’un des patrons de CD Projekt Red est fier de partager une anecdote intéressante sur The Witcher 3 : environ 100 employés ayant travaillé dessus sont toujours là. Et certains sont même là depuis le tout premier opus.

The Witcher 3: Wild Hunt fêtera, en mai prochain, son dixième anniversaire. Nul ne sait ce que CD Projekt Red a prévu pour célébrer cet événement, lié à l’un des jeux vidéo les plus importants de son histoire. Co-CEO du studio, Michal Nowakowski prépare déjà le terrain avec une anecdote partagée sur X (ex-Twitter) le 9 janvier.

Les employés de CD Projekt Red préfèrent rester

La palme de l’ancienneté revient certainement au directeur principal de l’histoire des jeux. À l’instar d’Adam Badowski, il travaillait déjà sur The Witcher. « Celui en charge de l’orientation est la même personne depuis The Witcher », ajoute Michal Nowakowski. Il précise aussi que 200 personnes ont travaillé sur The Witcher 3: Wild Hunt, soit un taux de départ de seulement 50 % en dix ans. Dans une industrie où le turnover peut être important, cette statistique en dit long sur l’amour de CD Projekt Red pour The Witcher alors que des talents pourraient aller voir ailleurs avec un C.V. très attractif.

En tout cas, c’est rassurant pour la continuité d’un épisode à l’autre, même si The Witcher IV va créer une rupture par rapport à ses prédécesseurs : on n’y incarnera plus Geralt, mais Ciri. Ce changement de personnage principal implique un nouveau départ pour la saga de RPG, mais certains éléments de gameplay seront sans doute repris pour poursuivre l’héritage. Les développeurs devront par ailleurs apprendre à maîtriser le moteur graphique Unreal Engine 5, qui remplace leur outil maison (le REDengine).

Attention, néanmoins, les propos de Michal Nowakowski sont assez clairs sur un point : les 100 personnes mentionnées ne planchent pas toutes sur The Witcher IV — dévoilé dans un premier trailer somptueux. CD Projekt Red a plusieurs projets sur le feu, comme le montre cette infographie officielle rappelant que Polaris — nom de code de The Witcher IV — rassemble quand même 400 développeurs (sur les 650 que compte l’entreprise). Il n’est donc pas interdit de penser qu’ils sont beaucoup de vétérans de The Witcher 3: Wild Hunt à être de retour.

