Le doubleur de la version originale de Geralt a défendu le choix de CD Projekt Red de faire de Ciri l’héroïne de The Witcher 4. On rappelle qu’il sera quand même au casting du jeu, dans le rôle du célèbre Sorceleur.

Annoncé il y a très longtemps, The Witcher IV a eu droit à une bande-annonce flamboyante à l’occasion de la cérémonie des The Game Awards 2024. Pour CD Projekt Red, c’était le moyen idéal de confirmer l’ascension de Ciri, qui sera donc le personnage principal de ce RPG attendu pour on-ne-sait-quand.

Ce choix de remplacer Geralt, héros d’une trilogie, par Ciri ne fait pas forcément l’unanimité (en raison des multiples fins de The Witcher 3: Wild Hunt, mais aussi de son apparence). Mais l’héroïne a reçu un soutien de poids pour convaincre les quelques réfractaires : Doug Cockle, ni plus ni moins que la voix de Geralt — doubleur qui avait teasé son propre retour dans ce qui constitue un nouveau départ.

The Witcher 4

L’acteur de Geralt a hâte d’incarner Ciri dans The Witcher IV

Lors d’une interview accordée à IGN et publiée le 22 janvier, Doug Cockle n’a pas caché son impatience à l’idée de découvrir Ciri en héroïne : « Je suis vraiment ravi. Je pense que c’est un excellent choix. Je veux dire, j’ai toujours pensé que poursuivre la saga en passant à Ciri constituerait une excellente idée pour plein de raisons. » Pourtant, Doug Cockle pourrait prêcher pour sa paroisse : il y a un manque à gagner, pour lui, de passer de Geralt à Ciri (en termes d’heures de travail, donc de salaire).

À lui de poursuivre l’argumentaire : « C’est surtout lié à ce qu’il se passe dans les livres, ce que je ne révèlerai pas car j’encourage les gens à les lire. Oui, c’est excitant. J’ai hâte de voir ce qu’ils ont fait. »

Doug Cockle sera quand même au casting de The Witcher IV, puisqu’on aura semble-t-il l’opportunité de croiser Geralt au cours de l’aventure — on entend d’ailleurs sa voix dans le trailer. Son rôle reste un mystère, ainsi que son importance. On imagine toutefois que les scénaristes de CD Projekt Red seront suffisamment malins pour que son ombre ne soit pas trop envahissante. Ciri, déjà jouable dans The Witcher 3: Wild Hunt, a désormais besoin de voler de ses propres ailes. « Ciri occupe le devant de la scène en tant que protagoniste, s’embarquant dans son propre voyage pour devenir une tueuse de monstres professionnelle », indique le pitch officiel.

