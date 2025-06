Lecture Zen Résumer l'article

CD Projekt Red a profité d’une conférence dédiée au moteur Unreal Engine 5 pour présenter une démonstration technique de The Witcher 4. Bluffante, elle tourne sur une simple PlayStation 5.

CD Projekt Red travaille dur sur le développement de The Witcher 4, la suite extrêmement attendu d’un RPG — The Witcher 3: The Wild Hunt — qui vient de fêter ses dix ans.

Après la mise en ligne d’un trailer somptueux, le studio polonais vient d’enchainer ce 3 juin avec une démonstration technique diffusée à l’occasion d’une conférence dédiée au moteur Unreal Engine 5. Les développeurs ont fait cette présentation sur scène, avec une manette entre les mains. Pendant de longues minutes, The Witcher 4 étale déjà toute la richesse graphique de son monde, que ce soit dans les zones dans lesquelles la nature est abondante, ou les lieux habités.

Pour rappel, et contrairement à The Witcher 3, CD Projekt Red n’utilise pas un moteur maison (The Wild Hunt reposait sur RedEngine 3). Pour son futur titre en monde ouvert, qui s’annonce ultra-ambitieux, l’entreprise a décidé de faire confiance à l’Unreal Engine 5 et à ses technologies qui permettent de pousser les détails très loin.

Une démo technique de The Witcher 4 sur PS5

CD Projekt Red promet le RPG le plus immersif possible et est déjà fier de ses avancées techniques dans The Witcher 4, avec des performances à la hauteur (en termes de fluidité). Le studio assure que la démo technique tourne sur une simple PlayStation 5, en 60 images par seconde et avec du ray tracing — sachant que le jeu n’a pas été officialisé pour la console de Sony.

Il faut avouer que les séquences présentées par CD Projekt Red donnent envie de se plonger dans The Witcher 4, qui affiche un rendu impressionnant dans la région de Kovir (une première dans la saga). Bien sûr, cela permet à Epic Games de vanter les mérites de son moteur graphique, que ce soit pour la densité de la végétation, le rendu des surfaces aquatiques ou encore la précision des animations. Le passage dans la ville portuaire de Valdrest bien remplie flanque le tournis, avec une Ciri modélisée à la perfection.

Le fait que ces séquences tournent sur une PlayStation 5 standard — et non pas sur le modèle Pro, plus puissant — est encore plus admirable. Il convient toutefois de garder en mémoire qu’il s’agit d’une démonstration technique maîtrisée de bout en bout, qui donne un aperçu de la cible à atteindre.

C’est un rendu prometteur, qu’on espère voir se concrétiser lorsque The Witcher 4 sortira, à un horizon très lointain. Et peut-être avoir encore mieux d’ici là. « Bien que la présentation tournait sur une console PlayStation, le rendu et les technologies seront assurés sur toutes les plateformes sur lesquelles le jeu sera disponible », promet en tout cas CD Projekt Red.

