À l’occasion de la cérémonie des The Game Awards 2024, CD Projekt Red a diffusé la première bande-annonce de The Witcher IV. Comme attendu, Ciri en sera l’héroïne.

On nous avait dit que l’édition 2024 de la cérémonie des The Game Awards 2024 serait riche en grandes annonces. On peut affirmer qu’elle a tenu ses promesses rien qu’avec la diffusion du tout premier trailer de The Witcher 4, le futur jeu majeur de CD Projekt Red.

Le studio polonais a prévu les choses en grand pour ce premier aperçu de l’avenir de la saga. La bande-annonce est longue — six minutes — et raconte déjà une histoire. Elle permet surtout d’introduire le personnage jouable de The Witcher 4. Comme attendu, Geralt cède sa place à Ciri.

Ciri sera l’héroïne de The Witcher 4

Ciri apparaît déjà plus badass que jamais dans cette séquence où on la voit terrasser un monstre au design effrayant. Elle semble avoir gagné en puissance, en assurance et en maturité depuis les événements de The Witcher 3: Wild Hunt. On retrouve déjà certains éléments chers à la licence (aversion pour les Sorceleurs, univers sombre, l’importance des potions, des pouvoirs…).

Il est intéressant de voir CD Projekt Red partir dans cette voie, alors que le studio polonais aurait pu prendre une toute autre direction, inspirée de Cyberpunk 2077. Ainsi, on aurait pu créer son propre Sorceleur de A à Z. Mais The Witcher 4 assurera une forme de continuité totale, sachant que Geralt devrait apparaître. « Ciri occupe le devant de la scène en tant que protagoniste, s’embarquant dans son propre voyage pour devenir une tueuse de monstres professionnelle », indique le pitch.

The Witcher 4

« Il n’y a aucun dieu ici, il n’y a que des monstres », lance Ciri, prête à en découdre, comme l’a fait pendant tant d’années son mentor. Il faudra certainement s’armer de patience avant d’en découvrir plus sur ce RPG qui tournera sous le moteur Unreal Engine 5. Pour rappel, CD Projekt Red est passé à temps plein dessus, maintenant qu’il a terminé le suivi de Cyberpunk 2077 (avec une ultime mise à jour pour les quatre ans).

