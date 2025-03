Lecture Zen Résumer l'article

CD Projekt Red a annoncé, dans son dernier bilan financier, que The Witcher 4 ne sera pas disponible avant 2027. Ce qui n’est guère étonnant.

En fin d’année dernière, CD Projekt Red a diffusé une première bande-annonce époustouflante pour The Witcher 4 — l’occasion de découvrir que Ciri sera bien l’héroïne de cette nouvelle aventure ambitieuse. À l’époque, la question de la fenêtre de sortie n’était pas du tout abordée et ce n’était pas une surprise : le studio polonais est en plein développement et ce n’est que depuis quelques mois que la production dans sa phase la plus active.

Des fans pouvaient quand même espérer une sortie relativement rapide, jusqu’à envisager une disponibilité de The Witcher 4 en 2026. Les quelques enthousiastes peuvent se raviser : dans son dernier point financier partagé le 25 mars 2025, CD Projekt Red a annoncé que son titre action-RPG ne sera pas commercialisé avant 2027 — ce qui ne constitue même pas une garantie pour cette année-là.

The Witcher 4 ne sortira ni en 2025, ni en 2026

CD Projekt Red a raison de ne pas donner trop d’espoir à celles et ceux qui attendent The Witcher 4. Le développement sera encore long, sachant que l’entreprise a tiré des enseignements positifs de Cyberpunk 2077, officialisé très tôt et ayant connu un lancement chaotique. CD Projekt veut éviter à The Witcher 4 pareille fortune, ce qui nécessite une transparence totale.

À l’heure actuelle, 411 des 707 employés du studio sont mobilisés sur The Witcher 4, un chiffre relativement stable par rapport aux derniers points réalisés sur l’effectif (ils étaient 400 en novembre 2024). C’est deux fois plus que pour The Witcher 3: Wild Hunt, sachant que beaucoup de développeurs sont restés. À son pic, Cyberpunk 2077 a dépassé une force de plus de 500 personnes — on imagine que The Witcher 4 explosera ce chiffre, au regard des enjeux.

L’horizon 2027, au plus tôt, esquissé par CD Projekt Red, sous-entend qu’il faudra sans doute faire l’acquisition de la PlayStation 6 ou de la future Xbox si on souhaite jouer sur console. The Witcher 4 pourrait être un titre disponible sur plusieurs générations, comme ce fut le cas pour Cyberpunk 2077. Un choix qui avait d’ailleurs plombé le titre sorti en 2020, les performances étant déplorables sur les consoles les plus anciennes. En 2027, la PS5, la Xbox Series S et la Xbox Series X auront sept ans, soit précisément l’âge qu’avaient la PS4 et la Xbox One quand Cyberpunk 2077. On connaît la suite, et elle n’a pas du tout été reluisante.

