L’auteur des livres The Witcher n’avait encore jamais précisément daté la naissance de Geralt. Le dernier tome permet d’apprendre qu’il est né en 1211, ce qui veut dire qu’il aurait plus de 60 ans dans le jeu vidéo The Witcher 3: Wild Hunt.

Quel âge a vraiment Geralt dans The Witcher 3: Wild Hunt ? Voilà une question qui a taraudé l’esprit de nombreux fans ces dernières années. Et ils ont enfin un début de réponse. Comme le rapporte GamesRadar+ dans un article publié le 22 décembre 2024, Andrzej Sapkowski, l’auteur des romans, a précisément daté la naissance du héros dans le dernier tome publié. Geralt est donc né en l’an 1211.

Ce qui veut dire que le charismatique Sorceleur a plus de 60 ans durant les événements de The Witcher 3: Wild Hunt, 61 pour être très précis. L’âge de Geralt était difficile à deviner pour plusieurs raisons : ses mutations, son apparence et son passé. On estimait son âge au-delà des 50 ans, et, en réalité, plus proche des 100 ans (c’est d’ailleurs ce que sous-entend Vesemir, son mentor).

Geralt a une bonne soixantaine d’années

On pourrait penser que ces 60 ans représentent un âge un peu avancé pour un guerrier chargé de chasser des monstres. Mais ce serait oublier la nature même des Sorceleurs, qui reçoivent des mutations pour être plus puissants et vivre plus longtemps. Cela explique la capacité de Geralt à être dans la forme de sa vie en dépit du poids des années.

À noter que Geralt est donc beaucoup plus jeune que Yennefer, née en 1174 et amour de sa vie. Un fait plutôt rare pour être relevé : habituellement, ce sont les femmes qui sont plus jeunes que les héros dans les idylles.

En tout cas, cet âge avancé appuie un peu plus l’introduction de Ciri en tant que personnage jouable dans The Witcher 4 (prochain épisode qui ne sera pas disponible avant un long moment). Pour Geralt, c’est le temps d’une retraite bien méritée.

On rappellera toutefois que les jeux vidéo The Witcher, bien que tirés des livres éponymes, ne sont pas canoniques. En ce sens, ils peuvent proposer une autre interprétation de certains éléments — comme l’âge de Geralt, qui n’a peut-être pas réellement 61 ans dans The Witcher 3: Wild Hunt. Les chronologies ne sont pas tout à fait les mêmes, ce qui peut d’ailleurs semer certains troubles dans les esprits et explique pourquoi certains pensent que Geralt est plus proche des 100 que des 50 ans.

