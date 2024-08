Lecture Zen Résumer l'article

L’acteur qui prête sa voix à Geralt dans les jeux vidéo The Witcher a confirmé qu’il sera au casting du prochain opus. Mais, attention, le célèbre Sorceleur ne sera pas le personnage principal.

The Witcher 4, officialisé en 2022, sera a priori le prochain gros jeu de CD Projekt Red — parmi d’autres projets liés à la saga. Le studio polonais mobilise aujourd’hui plusieurs centaines de développeurs pour travailler sur le RPG, chargé de prendre la suite de l’excellent The Witcher 3: Wild Hunt et qui continue d’être plébiscité grâce aux mods.

On ne sait pas grand-chose de The Witcher 4, pour le moment symbolisé par un médaillon à l’effigie d’un lynx (contre un loup auparavant). Ce détail est loin d’être anodin, puisqu’il signifie que Geralt ne sera pas le héros de ce nouvel opus — ce que CD Projekt Red assume depuis plusieurs années. Le Sorceleur sera néanmoins présent au casting, comme l’a indiqué Doug Cockle, acteur qui lui prête sa voix, dans une vidéo publiée par la chaîne Fall Damage le 9 août.

Geralt sera bien dans The Witcher 4

On sait que The Witcher 3: Wild Hunt conclut la fin de l’épopée vécue par Geralt depuis 2013. Mais, à l’époque déjà, CD Projekt Red se réservait le droit de faire apparaître le personnage charismatique dans d’éventuelles suites. Ce sera le cas dans The Witcher 4.

Dans la vidéo, Doug Cockle indique : « The Witcher 4 a été annoncé. Je ne peux rien dire à son sujet. On sait juste que Geralt sera dedans, mais on ne connaît pas son vrai rôle. On sait aussi que le jeu ne sera pas focalisé sur Geralt. Ce n’est pas lui le héros cette fois. […] »

Doug Cockle a nécessairement signé un contrat avec des clauses de confidentialité, qui l’empêche de trop en dire.

CD Projekt nous fera-t-il incarner Ciri, ce qui constituerait une forme de logique ? On la joue déjà dans certaines portions de The Witcher 3: Wild Hunt. Cette éventualité impliquerait de rendre canon l’une des fins du jeu. Il y a deux autres scénarios : un personnage 100 % inédit, mais à la personnalité bien établie, ou un personnage créé par la joueuse ou le joueur, comme dans Cyberpunk 2077. Cette troisième option serait un sacré changement pour la saga.

