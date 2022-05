Les démos montrant les prouesses du moteur graphique Unreal Engine 5 se multiplient. Et elles sont toutes plus bluffantes les unes que les autres.

On entend parler de l’Unreal Engine 5 depuis maintenant plusieurs années. On se souvient encore du tout premier aperçu partagé par Epic Games en 2020, avec la PS5 comme plateforme de diffusion. On se souvient aussi de The Matrix Awakens : An Unreal Engine 5 Experience, démo interactive pensée pour montrer à quoi ressembleront — vraiment — les jeux vidéo de demain.

Dans un communiqué publiée le 5 avril 2022, Epic Games a annoncé la disponibilité de l’Unreal Engine 5 pour tous les créateurs. Une étape importante, qui signifie qu’on va bientôt jouer à des jeux utilisant ce moteur 3D très évolué. D’ailleurs, plusieurs grosses productions à venir utiliseront ses atouts, comme le futur Tomb Raider ou le prochain The Witcher. Ce sera aussi le cas de Senua’s Saga : Hellblade 2, qui en a mis plein les yeux avec une bande-annonce de 6 minutes. Et, bien sûr, Fortnite migrera tôt ou tard sur l’Unreal Engine 5.

En attendant de voir les projets se multiplier, plusieurs démos disponibles permettent de constater à quel point l’Unreal Engine 5 est un outil puissant. On vous propose une petite sélection à vous faire oublier la bande-annonce d’Avatar 2.

Unreal Engine 5 // Source : Epic Games

Ces vidéos magnifiques de l’Unreal Engine 5

Unreal Engine 5 et le fantasme du photoréalisme

On commence avec un fantasme partagé par beaucoup de développeurs : concevoir un jeu vidéo qui brise totalement la frontière avec la réalité. Artiste 3D, Lorenzo Drago s’est amusé à recréer la station Etchū-Daimon située au Japon avec une fidélité qui donne le vertige. Le clip ne dure qu’une poignée de secondes mais frôle vraiment le respect. C’est simple, on a vraiment l’impression d’investir le lieu. C’est bluffant. On le précise quand même : un tel rendu peut être atteint car il s’agit d’un environnement 100 % maîtrisé. Un vrai jeu vidéo réunit trop de paramètres pour atteindre ce niveau de qualité.

The Last of Us, en mode remake

Il paraît qu’un remake de The Last of Us serait actuellement en préparation du côté de Sony. Il permettrait aux propriétaires d’une PlayStation 5 de (re)découvrir le jeu de survie culte, né sur PlayStation 3, avec des graphismes nouveaux. À quoi ressemblerait-il avec l’Unreal Engine 5 ? Peut-être à la vidéo ci-dessous. Spoiler : on veut y rejouer dans ces conditions.

Zelda, si une Switch Pro existait

On a beau adoré Nintendo et ses nombreuses licences cultes, force est de constater que la puissance limitée de ses consoles ne permet pas d’atteindre des standards graphiques élevés. On garde encore en mémoire les problèmes techniques essuyés par The Legend of Zelda: Breath of the Wild au lancement de la Nintendo Switch. Vous vous êtes toujours demandé à quoi pourrait ressembler une aventure de Link si elle sortait sur une plateforme plus puissante ? Admirez ce flamboyant remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur l’Unreal Engine 5. La vidéo donne envie de relancer les indiscrétions sur une éventuelle Switch Pro. Un jour, les exclusivités Nintendo ressembleront à cela.

Vidéo 1 :

Vidéo 2 :

Superman en monde ouvert

L’incroyable démo The Matrix Awakens : An Unreal Engine 5 Experience en a inspiré plus d’un. Un passionné s’est par exemple amusé à intégrer Superman, célèbre super-héros de l’écurie DC Comics, dans la ville accessible dans l’univers Matrix. Beaucoup de fans aimeraient voir une adaptation des aventures de Superman au niveau de la trilogie Batman: Arkham. Cette création, accessible à cette adresse, transforme un peu le rêve en réalité.

Du vrai gameplay sous Unreal Engine 5

Certains studios n’ont pas attendu l’annonce d’Epic Games pour commencer à utiliser l’Unreal Engine 5. Ce qui nous permet de découvrir du vrai gameplay.

Senua’s Saga: Hellblade II

Black Myth: Wukong

Dreamhouse: The Game

Redfall

Into the Echo