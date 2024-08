Lecture Zen Résumer l'article

The Acolyte a tenté de renouveler le lore de Star Wars. Le public n’a pas entièrement adhéré et les fans ont été divisés sur la série. Mais si elle est désormais annulée, elle laisse malgré tout en héritage quelques très bons moments.

C’est donc le terminus pour la série The Acolyte, qui n’aura pas droit à une saison 2. Le média Deadline a ainsi eu vent de la décision d’annuler la série TV. Les raisons qui ont conduit Disney et Lucasfilm à résilier le programme ne sont pas officielles. Cependant, il est fait mention d’une audience insuffisante et d’un rejet d’une partie des fans de Star Wars.

The Acolyte a souffert très tôt d’une contestation virulente dans le fandom, avec des critiques parfois injustes, comme le manque de réalisme scientifique — ce qui est gonflé vu le passif de Star Wars sur ce terrain. Il y a également eu des reproches sur la diversité du casting (la série serait trop « woke »), sur le respect de Star Wars, ou sur la lenteur de l’intrigue.

Source : Lucasfilm

Même des choses plutôt anodines ont fini par devenir un sujet de discorde — cela se voyait bien sur X (ex-Twitter) dans les heures suivant la diffusion d’un épisode. De fait, la polarisation du public a été maximale. The Acolyte, qui a tenté d’apporter une vision renouvelée et audacieuse à Star Wars, n’ira donc pas au bout de sa proposition.

Pourtant, The Acolyte laisse en héritage quelques très bons moments, qu’il ne faut pas forcément chasser d’un revers de main. En voici huit que nous avons particulièrement apprécié.

Le saignement d’un cristal de sabre laser

C’est un processus que l’on connaissait déjà dans Star Wars, mais que l’on n’avait jamais vu en action dans une œuvre en prises de vues réelles. Lors de la bascule d’un Jedi vers le côté obscur de la Force, l’intéressé infuse ses émotions négatives dans le cristal kyber, ce qui l’altère et en perturbe sa couleur naturelle. Il devient rouge sang.

The Acolyte a réservé une scène à ce moment-clé. Osha, perturbée par les récentes révélations concernant son tumultueux passé, s’empare du sabre laser du maître Jedi Sol et y projette sa peine et sa colère. Le cristal semble comme s’imbiber du sang d’Osha et la lame auparavant bleue du sabre se teinte en rouge.

Le sabre se transforme. // Source : Disney+

Le fouet laser en action

On l’avait repéré dans une bande-annonce. Il y a un fouet laser dans Star Wars ! Certes, les fans les plus savants connaissaient déjà son existence. On n’avait toutefois jamais vu l’arme en action dans une série en prises de vues réelles. C’est la Jedi Vernestra Rwoh qui s’en sert, pour découper en deux un insecte au comportement hostile.

On regrette toutefois que cette arme atypique n’ait pas été davantage utilisée — peut-être l’aurait-elle été dans la saison 2 de The Acolyte. Apparu dans des romans, le fouet laser vient ainsi rejoindre la liste déjà fort longue des dérivés du sabre laser : sabre laser tournant à deux lames, hybride sabre laser-blaster, sabre laser à lame de faucille…

Le fouet laser. // Source : Lucasfilm

L’efficacité du cortosis au combat

Les sabres laser sont des armes très performantes, capables de trancher et de percer bien des matériaux. Cependant, il y a certains métaux qui peuvent contrer une lame d’énergie — c’est le cas du beskar, mais aussi du cortosis. Ce dernier possède un effet encore plus remarquable : il peut provoquer la désactivation de la lame.

The Acolyte laisse justement un souvenir magnifique : un combat avec du cortosis. Qimir, qui s’avère être le méchant de la saison 1, a un casque et des protections d’avant-bras façonnés avec ce matériau. Pratique quand on doit combattre plusieurs chevaliers Jedi. Et puis, quand même, l’audace de mettre un coup de tête à un sabre laser…

Headbutting a lightsaber might be the coolest thing I’ve ever seen pic.twitter.com/nLiCY8AuTN — Rex (@CaptainRex_7567) June 29, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Une plongée dans le passé de Star Wars

Jusqu’à présent, les aventures de Star Wars au cinéma et à la télévision se sont toujours déroulées dans une fenêtre temporelle assez resserrée. Le film le plus loin dans le passé, La Menace Fantôme, se passe 32 ans avant la bataille de Yavin, qui est l’an zéro de la saga. Quant à L’Ascension de Skywalker, il a lieu 35 ans après.

The Acolyte a eu le mérite d’explorer une époque inhabituelle, connue sous le nom de la Haute République. La série se passe 100 ans avant La Menace fantôme et, donc, la naissance d’Anakin Skywalker, qui n’a alors que 9 ans. On peut ainsi avoir un aperçu de l’ordre Jedi autrement qu’au moment de son crépuscule.

À l’époque de The Acolyte, l’Ordre Jedi est encore bien en place. // Source : Lucasfilm

Des combats spectaculaires, des techniques rares

La série a été par ailleurs le théâtre de quelques beaux combats au sabre laser. On pense en particulier à l’affrontement entre Qimir et le commando Jedi. Qimir aura été extrêmement efficace et inventif pour massacrer ses adversaires. On a pu voir des formes de combat spéciales, un sabre laser shoto et la technique Tràkata.

Plusieurs autres duels restent mémorables. Qimir contre Jecki Lon, puis contre Yord Fandar. On a aussi en mémoire le face-à-face entre Qimir et Sol. D’ailleurs, il y a aussi eu des références cinématographiques aux œuvres comme Tigre et Dragon, lorsque les combats deviennent très esthétiques : les poses se figent, l’image ralentit, la musique change.

Plusieurs combats resteront dans les annales. // Source : Lucasfilm

Un Sith avec un design réussi

On aurait presque voulu qu’il ne dévoile pas aussi vite son visage. Qimir a bénéficié d’un design particulièrement réussi, avec ce casque ébréché, sans visière apparente et à l’aspect effrayant — difficile d’imaginer autre chose que des dents acérées, plantées dans une sorte de sourire diabolique. On a pu croire à un clin d’œil à Abeloth.

Look oppressant, look réussi. // Source : Lucasfilm

La Force n’est pas seulement ce qu’en disent les Jedi

Ce sera peut-être l’avis qui remportera le moins d’adhésion dans cette liste. The Acolyte a su nous plaire en nous rappelant que ce que l’on sait de la Force dans Star Wars est essentiellement le point de vue de l’ordre Jedi (et un peu des Sith). En clair, on n’a qu’une vision parcellaire, seulement instruite par un ordre religieux donné.

La série a été l’occasion de se « décentrer », d’avoir un aperçu de la manière dont d’autres peuples ou groupes pensent la Force. La congrégation de sorcières a permis de voir que la Force est appelée le Fil et que cette énergie n’est pas abordée, pensée et utilisée de la même façon. La découverte de la Force ailleurs dans la galaxie a ainsi fait naître d’autres religions.

Aniseya, cheffe de la caste de sorcières, dans The Acolyte. // Source : Lucasfilm

The Acolyte a mis à l’honneur des éléments rares de Star Wars

Depuis le rachat de Star Wars par Disney en 2012, tout ce qui a été écrit avant a été officiellement écarté (sauf les films et les séries, en gros). Mais cela n’interdit pas aux productions de s’inspirer de ce vieil univers étendu, désormais appelé Légendes. Cela a été fait auparavant. The Acolyte a suivi cette tendance.

Sans faire un inventaire à la Prévert, on peut noter un wookie Jedi et un alien Tynnan. La série a exploité des éléments de l’édition spéciale de Star Wars pour créer Jecki Lon. La caste des sorcières apparaît comme une inspiration des Sœurs de la Nuit. Et puis, on a pu avoir un aperçu de Dark Plagueis, qui est un seigneur Sith légendaire.

Pour aller plus loin The Acolyte est annulée : 7 mystères que la série Star Wars ne pourra jamais résoudre

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+