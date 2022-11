Disney et Lucasfilm préparent une nouvelle série Star Wars, appelée The Acolyte. Celle-ci plongera le public loin dans le passé, à l’époque de l’Ancienne République. On suivra notamment une enquête menée par un duo entre un maître Jedi et son ancien padawan.

The Mandalorian saison 3, Andor saison 2, Ahsoka et maintenant The Acolyte. Voilà donc les principales séries Star Wars en prises de vues réelles que Disney et Lucasfilm prévoient à court et moyen termes. Dernièrement, des détails ont été communiqués par les studios de production sur l’une d’elles : The Acolyte. Le point sur les informations.

Quelle sera l’histoire de The Acolyte ?

Le synopsis communiqué par Lucasfilm reste assez vague sur l’histoire de The Acolyte. L’intrigue doit tourner autour d’une enquête criminelle menée par un maître Jedi et son ancien apprenti — un padawan. Mais au fil des investigations, les deux protagonistes vont s’apercevoir que les crimes en question impliquent des forces « plus sinistres qu’ils ne l’avaient prévu. »

À l’époque de The Acolyte, l’Ordre Jedi est encore bien en place. // Source : Lucasfilm

Chronologiquement parlant, la série doit se dérouler durant la Haute République, une période qui s’étale de -300 à -100 avant la Bataille de Yavin, dans l’épisode IV. On se trouve donc à une époque très ancienne, antérieure à l’épisode I (La Menace Fantôme). Une époque où l’Empire galactique n’existe pas encore, tandis que l’ordre Jedi compte des milliers de membres.

Selon Lucasfilm, la série doit être un « thriller mystérieux », en suivant les derniers jours de la Haute République. Il est aussi évoqué les « puissances émergentes du Côté Obscur », ce qui laisse à penser que l’on croisera peut-être un Sith — ou plusieurs ? — au cours de l’aventure. Et pourquoi pas Dark Plagueis, pour faire la jonction future avec Palpatine, alias Dark Sidious ?

Quel casting et quels personnages dans The Acolyte ?

Disney, la maison-mère de Lucasfilm, a annoncé une partie du casting de The Acolyte le 7 novembre 2022. La série compte en particulier Carrie-Anne Moss, qui incarnait Trinity dans Matrix. On retrouve aussi Dean-Charles Chapman, qui qui a joué dans Game of Thrones (Tommen Baratheon) et 1917, film de Sam Mendes, construit comme un long plan-séquence.

Production has begun on “The Acolyte,” an upcoming Original Star Wars series from Lucasfilm coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/g6apnGXSmr — Star Wars | Andor & Tales of the Jedi On Disney+ (@starwars) November 7, 2022

Le reste de la distribution est composé d’Amandla Stenberg (The Hate U Give) Lee Jung-jae (Squid Game), Manny Jacinto (Neuf Parfaits Étrangers), Dafne Keen (His Dark Materials : À la croisée des mondes), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Charlie Barnett (Poupée russe). On ne connaît pas encore les personnages que chacun jouera.

Qui est derrière la caméra ?

Le tournage a commencé, selon un message publié sur Twitter le 7 novembre. Il s’étalera sur quelques semaines. Leslye Headland (Bachelorette) porte tout à la fois les casquettes de réalisatrice, scénariste et productrice exécutive pour The Acolyte. Son implication était évoquée dès avril 2020, dans un article de Variety. À l’époque, il était question d’une série mettant en scène plusieurs femmes.

Quelle est la date de sortie de The Acolyte ?

Le tournage ayant débuté à peine, il ne faut pas espérer une sortie de la série avant des mois — d’autant que la post-production sera aussi un gros morceau, pour inclure tous les effets visuels pour faire du Star Wars. Lucasfilm et Disney n’ont pas avancé de date, mais il est raisonnable de tabler pour une diffusion courant / fin 2023…. pour ne pas dire 2024.

Combien d’épisodes pour The Acolyte ?

Il est question de huit épisodes. C’est le format adopté par The Mandalorian (huit épisodes par saison). En comparaison, Le Livre de Boba Fett en compte sept, Obi-wan Kenobi six et Andor douze. Pour l’heure, il n’est question que d’une seule saison.

Où regarder The Acolyte ?

La série sera diffusée exclusivement sur Disney+, le service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) du géant du divertissement.

Comment s’abonner à Disney+ pour voir les séries Star Wars

Disney+ est disponible en France :

