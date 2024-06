Lecture Zen Résumer l'article

Le Sith de The Acolyte a plus d’un tour dans son sac. Il combat bien, il est puissant dans la Force, son équipement utilise des matériaux très particuliers… et en plus il a un attirail lui permettant de se tirer d’un mauvais pas.

On s’en doutait avec les ultimes instants de l’épisode 4 de The Acolyte : le mystérieux Sith casqué a l’air très fort. L’épisode 5, disponible en streaming depuis le 26 juillet sur Disney+, confirme cette impression. Ses facultés sont incroyables. C’est aussi l’occasion de voir que son équipement n’est vraiment pas banal du tout. La suite contient des spoilers.

Un sabre laser shoto pour le Sith Qimir

L’épisode 5 est riche en rebondissements. On découvre l’identité du Sith (Qimir). On constate que son armure et son casque reposent sur du cortosis, une sorte de métal capable de résister à la lame d’un sabre laser (mais aussi de le court-circuiter). On remarque aussi que l’équipe Jedi autour de Sol ne fait vraiment pas le poids.

Le Sith avait toutefois encore un atout dans sa manche : un petit sabre laser caché dans son arme principale. On appelle cela un « shoto ». On pourrait le considérer comme l’équivalent du wakizashi chez les samouraïs : c’est en fait un petit sabre qui vient en plus du katana. D’ailleurs, shoto veut dire petit sabre en japonais.

Malin. // Source : Lucasfilm

Cette botte secrète était effectivement bien secrète, puisque le petit sabre était en somme le prolongement du grand. Durant son combat contre la padawan Jecki Lon, le Sith dévisse alors les deux parties de la poignée pour révéler le shoto. Il l’allume et transperce à trois reprises la jeune femme, qui n’avait rien vu venir.

Le shoto sert notamment à celles et ceux qui pratiquent la forme de combat à deux sabres laser (Jar’Kai). Dans l’univers étendu, des personnages comme Mara Jade Skywalker et Luke Skywalker ont été amenés à s’en servir. Dans le canon, Ahsoka Tano en a un. Même chose pour Yoda, mais comme sabre principal, car plus adapté à sa taille.

